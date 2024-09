Tassi Bce: Lagarde sorda ad appelli governo Meloni & Co su taglio 50 pb. Fed: ipotesi regge ancora?

Ci siamo: dopo la pausa estiva il Consiglio direttivo della Bce farà il grande annuncio sui tassi giovedì 12 settembre, come di consueto alle 14.15 ora italiana.

Alle 14.45, la presidente dell’istituzione Christine Lagarde prenderà la parola, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa e motivando le decisioni di politica monetaria adottate, sulla base del trend di crescita dell’economia dell’area euro.

L’outlook dei mercati non sembra lasciare spazio a dubbi: il consensus è per un taglio dei tassi di 25 punti base, che porterà il tasso sui depositi a scendere al 3,5%.

Se vuoi aggiornamenti su Banche Centrali inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Secondo taglio tassi mini dalla Bce di Lagarde?

Lagarde, notoriamente cauta a tagliare i tassi, in quanto tuttora preoccupata per il trend dell’inflazione – in particolare per una inflazione dei servizi che viaggia a un ritmo ancora superiore al 4% – si farà dunque coraggio, sostenuta ora anche da una Fed aperta ad annunciare la prima sforbiciata del costo del denaro, allentando ulteriormente la politica monetaria, dopo il mini taglio del 6 giugno scorso:

il primo, dopo la sfilza di incessanti strette monetarie che sono state lanciate dalla Bce dal luglio del 2022 fino al settembre del 2023 per mettere un freno alla crescita esplosiva dell’inflazione, scattata al rialzo in tutto il mondo negli ultimi due anni.

Nella riunione di luglio precedente alla pausa estiva, la Bce di fatto non si è mossa, a dispetto dei continui e diversi appelli lanciati di nuovo anche dall’Italia, lasciando fermi i tassi dell’area euro.

Ma dopo la diffusione di alcune indicazioni dal fronte macro dell’area euro, come l’inflazione dell’area euro, salita al ritmo minimo degli ultimi tre anni e, ancora prima, il rapporto relativo ai salari negoziati, un altro taglio dei tassi firmato da Lagarde sembra quasi obbligato.

Bce più libera con Fed? Ma il lavoro Usa non ha risolto il rebus

Fino alla scorsa settimana, si parlava sui mercati della possibilità che la Bce avesse anche le mani più libere a tagliare, grazie a una Fed costretta probabilmente a tagliare i tassi, nella riunione di settembre, di ben 50 punti base, a causa dell’erosione del mercato del lavoro degli Stati Uniti confermata da alcuni dati macro.

Poi, la pubblicazione del vero market mover Usa, ovvero dei Nonfarm Payrolls di agosto, annunciati venerdì scorso, non è riuscita a fornire alcun responso più o meno certo sulle prossime mosse della Fed, seminando anzi ulteriori incertezze sulle prossime decisioni di Jerome Powell.

E questo perchè, a fronte di una creazione di 142.000 nuove buste paga, dunque di 142.000 nuovi posti di lavoro, al di sotto delle stime, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2% e la crescita dei salari, tra i parametri più cruciali per monitorare il trend dell’inflazione Usa, è stata superiore alle stime del consensus.

Per la precisione, la retribuzione media oraria Usa è aumentata negli States dello 0,4% su base mensile, più del +0,3% previsto, a un tasso doppio rispetto a quello di luglio, balzando su base annua del 3,8%, oltre il +3,7% atteso e il +3,6% precedente.

I numeri sono stati più che sufficienti a portare i trader a ridurre le scommesse su un taglio di 50 punti base, che erano aumentate nelle sessioni precedenti di Wall Street, e a tornare a puntare più che altro su una riduzione di 25 punti base e, dunque, su un effetto ‘contagio’ della Fed sulle altre banche centrali del mondo, meno significativo.

L’ultima parola spetta a dato CPI Usa di questa settimana

E’ vero che, a dire l’ultima parola, sarà a questo punto la pubblicazione di un altro dato macro Usa in arrivo, l’ultimo cruciale prima della decisione della Fed:

l’indice dei prezzi al consumo (CPI), che sarà reso noto dopodomani, mercoledì 11 settembre: gli analisti prevedonoun rialzo, per il dato termometro dell’inflazione, pari al 2,6% su base annua, in chiaro indebolimento rispetto al +2,9% di luglio, quando l’indice (headline) ha segnato una crescita su base annua inferiore alla soglia del 2% per la prima volta dal marzo del 2021.

Il core PCI è atteso rimanere invece in rialzo del 3,2% su base annua, a fronte di un aumento dello 0,2% su base mensile.

Se il rialzo su base mensile dell’indice core sarà davvero pari a +0,2%, ha commentato al Financial Times James Knightley, capo economista globale di ING, “la Fed potrà fare ciò che vuole”. Magari, dunque, tagliare anche di 50 punti base e, di conseguenza, dare alle altre istituzioni centrali, Bce inclusa – che avrà già annunciato la propria decisione di politica monetaria una settimana prima – il ‘la’ per abbassare i rispettivi tassi in modo più deciso.

Ma per ora, a seguito della pubblicazione del report sul lavoro Usa, secondo diversi economisti e secondo lo stesso Jan Hatzius, capo economista di Goldman Sachs, una riduzione di 25 punti base è più probabile.

Hatzius prevede in tutto tre tagli consecutivi dei tassi firmati dalla Fed a partire dal meeting di settembre. Detto questo, l’economista del colosso ammette anche che ha senso pensare a un taglio di 50 punti base da parte della Fed.

Bce: taglio tassi 50 pb? A dispetto di Meloni & Co. non se ne parla

Nel caso della Bce, la certezza è di un taglio di 25 punti base.

Nessuno si azzarda, in questo caso, e nonostante l’economia decisamente più anemica rispetto a quella degli Stati Uniti, neanche ad azzardare l’ipotesi di un taglio di 50 punti base.

E infatti, molto probabilmente, Lagarde rimarrà di nuovo sorda agli appelli che chiedono da parecchio all’Eurotower di dare un sostegno più forte ai fondamentali economici dell’area euro.

Appelli con tanto di monito alla Bce che non farebbe abbastanza sono stati lanciati in più di un’occasione dal governo Meloni, in particolare, di recente, dal vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ma non solo.

LEGGI ANCHE

Tassi Bce: Tajani parla di Fed e striglia Lagarde su tagli. Tassa extraprofitti banche? La risposta del governo Meloni

Un nuovo appello dal governo Meloni è arrivato anche dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto al forum Ambrosetti di Cernobbio, che ieri è giunto alla sua conclusione:

“Mi aspetto e mi auguro che tra pochi giorni la Bce faccia questa prima serie di importanti tagli del tasso di interesse. Il problema non è italiano, ma è europeo”, ha detto il ministro Urso.

Alla fine di agosto sempre Urso, in una intervista rilasciata a Milano Finanza, aveva rilanciato l’appello a favore di un taglio di 50 punti base.

“La Bce si muova con determinazione. Basta dilazioni – aveva detto – Servono tre tagli entro l’anno. Il primo mi auguro di 50 punti, per segnare la svolta. La Germania è in stagnazione e questo è un problema per tutti, soprattutto per le nostre imprese”.

Nomura affossa le speranze: improbabile taglio Bce di 50 pb

Ma, se nel caso della Fed si dibatte tuttora se sia opportuno un taglio dei tassi di 25 o di 50 punti base, nel caso della Bce sembrano gli stessi analisti ad aver gettato la spugna su una eventualità del genere.

Tra di essi, ci sono gli esperti di Nomura, che ritengono “improbabile un taglio dei tassi di 50 punti base” da parte della Bce.

Non solo: in un report dedicato alla politica monetaria della Bce, gli stessi analisti di Nomura hanno previsto che l’Eurotower lascerà i tassi dell’area euro fermi nel meeting successivo di ottobre.

“Così come abbiamo notato, la Bce preferisce rispondere ai dati ufficiali, e nel periodo compreso tra i meeting di settembre e di ottobre, pochi saranno i dati ufficiali che potrebbero giustificare un taglio dei tassi a ottobre. Riteniamo dunque che la Bce taglierà i tassi a settembre e a dicembre, lasciando i tassi invariati a ottobre”.

E’ dunque molto probabile che si assisterà a un nuovo capitolo nella guerra di nervi tra la Bce di Christine Lagarde e il governo Meloni. Guerra che ha preso il via con la riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 15 dicembre del 2022 quando Lagarde, oltre ad alzare di nuovo i tassi, annunciò anche l’inizio del QT-Quantitative Tightening, dunque l’intenzione di smobilizzare la quantità astronomica di titoli di stato BTP & Co. dal suo bilancio, togliendo un assist cruciale a favore del debito italiano.

Immediata l’ira di alcuni ministri, come di Matteo Salvini e Guido Crosetto.

Il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini avrebbe poi rincarato la dose più volte, così come anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non avrebbe risparmiato aspre critiche alla Bce di Lagarde.

LEGGI ANCHE

La Bce di Lagarde taglia i tassi, la reazione del governo Meloni. Il commento di Giorgetti e l’attacco di Salvini

‘La Bce si sbrighi a tagliare i tassi’. Governo Meloni torna alla carica con Panetta (Bankitalia)

Tassi Bce, Salvini contro Lagarde: “scelta insensata e dannosa”

Tassa extraprofitti banche, per Salvini-Tajani colpa tassi Bce. Titoli KO in Borsa

Ma unattenti a Lagarde a non perseguire una politica monetaria troppo restrittiva è arrivato negli ultimi giorni da uno stesso esponente della Bce, ovvero dal banchiere Piero Cipollone, che ha avvertito l’Eurotower del pericolo che tassi così alti finiscano per strozzare l’economia dell’area euro.

LEGGI ANCHE

Bce, Cipollone striglia Lagarde sui tassi. L’attenti in stile Draghi all’Italia di Meloni: ‘Con debito troppo alto sovranità a rischio’

La nota e il grafico DWS

Così si legge intanto nella nota firmata dagli analisti di DWS:

“Continuiamo a prevedere che la Bce taglierà il tasso di deposito di 25 punti base, portandolo al 3,50%, in occasione della prossima riunione della Bce del 12 settembre”, prevede Ulrike Kastens, economista europeo di DWS, facendo notare che “i recenti cali dell’inflazione hanno rispecchiato soprattutto il calo dei prezzi dell’energia, mentre l’aumento dei prezzi dei servizi ha accelerato dal 4,0% di luglio al 4,2% di agosto” (e proprio l’inflazione dei servizi rimane nota decisamente dolente per Christine Lagarde).

DWS ha avvertito che, se è vero che “dopo la fine della stagione delle vacanze e dei giochi olimpici in Francia, è probabile che questi prezzi si attenuino un po’ nei prossimi mesi”, è altrettanto vero che “rimangono alcune pressioni di fondo dovute agli aumenti salariali”.

Allo stesso tempo, “la tendenza al ribasso dei beni di consumo è proseguita e l’indebolimento della domanda interna eserciterà ulteriori pressioni al ribasso sui prezzi nei prossimi mesi“.

In generale, la prospettiva è di una Bce che “continuerà a monitorare una serie di indicatori. Tuttavia, ci sono buone ragioni per ritenere che l’obiettivo di inflazione del 2% possa essere raggiunto in un futuro non troppo lontano”.

DWS ha citato nella sua nota anche quanto messo in evidenza di recente da Isabel Schnabel, esponente, tra l’altro falco, del Comitato esecutivo della Banca centrale europea:

“Citando i dati di un sondaggio risalente agli anni ’80, (Schnabel) ha sottolineato che le intenzioni di risparmio per l’anno successivo non sono mai state così alte come in questi giorni”.

Un dato “evidenziato dal nostro grafico della settimana – ha sottolineato DWS – che analizza il saldo netto dei partecipanti al sondaggio che prevedono di aumentare, anziché ridurre, i propri risparmi”.

Nel mostrare questo grafico, DWS ha segnalato inoltre che “le famiglie hanno spostato attivamente i loro risparmi in depositi a termine che potenzialmente offrono rendimenti più elevati per un periodo più lungo, forse in parte spinte da motivi precauzionali e dalle aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse della Bce”, elemento che, “smorzando la domanda aggregata, renderebbe più difficile per le imprese aumentare i prezzi di beni e servizi, consentendo a sua volta alla Bce di tagliare ulteriormente i tassi”.