Tassi Bce: Tajani parla di Fed e striglia Lagarde su tagli. Tassa extraprofitti banche? La risposta del governo Meloni

(in fase di aggiornamento)

Nuova strigliata dal governo Meloni alla Bce di Christine Lagarde, stavolta per voce del vicepremier Antonio Tajani, che ha smentito anche le indiscrezioni trapelate nelle ultime sessioni su una presunta nuova edizione della tassa sugli extraprofitti delle banche italiane.

“Esprimo soddisfazione per la conferma che non c’è intenzione di fare un altro blitz sugli extraprofitti. Crediamo che serva sempre condivisione tra le forze di maggioranza, e infatti non era previsto”. Così ha detto il vicepremier Antonio Tajani, riferendosi a quanto ha affermato il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata nella giornata di oggi.

Freni ha affermato che per finanziare gli interventi della prossima legge di bilancio “contiamo su un set di opzioni che saranno definite puntualmente nel Piano fiscale-strutturale di medio termine di settembre”.

“Sicuramente – ha precisato Freni parlando della prossima manovra del governo Meloni – punteremo sulle entrate, che stanno registrando numeri record rispetto al 2023” mentre, per quanto riguarda i rumor su una eventuale nuova tassa sugli extraprofitti delle banche, il sottosegretario all’Economia ha invitato tutti “a riascoltare il discorso del ministro dell’Economia all’assemblea dell’Abi”.

“La collaborazione tra il governo e le banche è uno dei pilastri della nostra azione, a vantaggio di imprese e cittadini”. Dunque, “è ora di smettere di usare i media per diffondere notizie false che possono comportare abuso di mercato e speculazioni”.

Riguardo alla Bce che, vale la pena di precisare, ha tagliato i tassi lo scorso 6 giugno, anticipando come hanno fatto anche alcune banche centrali la Fed di Jerome Powell, Tajani ha lanciato una nuova stoccata a Lagarde & Co.

“Ora anche negli Usa si rendono conto che i tassi vanno tagliati. Mi auguro che la Bce segua questo percorso per evitare ulteriori problemi all’economia italiana ed europea”.

Tajani ha continuato chiedendo alla Bce di procedere con un forte taglio dei tassi dell’area euro, non di 25 punti ma di 0,50:

“Siamo preoccupati per la situazione economica – ha ammesso il vicepremier, ricordando che “chiedevamo un taglio

dello 0,50 ma ci si è fermati allo 0,25, la prossima volta bisogna arrivare allo 0,50 se vogliamo dare un segnale per la crescita”.

(in fase di scrittura)