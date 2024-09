Tassi Bce e inflazione: Lagarde tra colombe e falchi, l’enigma tagli nel 2024

Un taglio dei tassi in occasione della prossima riunione della Bce di settembre è considerato ormai cosa fatta. E’ quanto scrivono gli analisti di Nomura, in un report che è stato diffuso dopo la pubblicazione, venerdì scorso, del dato relativo all’inflazione dell’area euro.

Gli stessi analisti avevano considerato d’altronde già blindata la prospettiva di una sforbiciata dei tassi il 22 agosto scorso, a seguito dell’annuncio, da parte della stessa Banca centrale europea, del rapporto relativo ai salari negoziati.

“L’interrogativo, per i mercati”, sottolinea Nomura, è se sia diventato probabile un altro taglio dei tassi anche a ottobre, in una situazione in cui finora “le sorprese dai dati dell’area euro continuano a essere negative, così come lo sono negli Stati Uniti”.

E’ ovvio che nuovi dati macro negativi potrebbero supportare in modo significativo “le scommesse di ulteriori tagli” da parte della Bce: si legge nel rapporto di Nomura, che tuttavia cerca di frenare anche le speculazioni eccessivamente dovish di chi auspica più tagli dei tassi, oltre a quello dato ormai quasi per certo in occasione della riunione del Consiglio direttivo dell’Eurotower del prossimo 12 settembre.

“Detto questo – si legge infatti nell’analisi “Euro area: The inflation beast has been slain” della divisione di ricerca della holding finanziaria giapponese – crediamo che sia improbabile che i mercati prezzino altri tagli per quest’anno in modo significativo, o prezzino la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Bce di 50 punti base in un meeting in arrivo, a meno che i numeri relativi al report occupazionale Usa del prossimo 6 settembre non si mostrino deboli in modo significativo. E non è questo il nostro scenario di base”.

L’imminente market mover che investitori e mercati hanno già cerchiato in rosso sui loro calendari, dunque, ovvero la pubblicazione dei nonfarm payrolls di agosto che saranno annunciati nella sessione di venerdì, sarà dunque cruciale secondo Nomura non ‘solo’ per far capire alla Fed di Jerome Powell se debba tagliare i tassi sui fed funds, nel meeting del prossimo 17-18 settembre, di 25 punti o di 50 punti base, ma anche per orientare le prossime decisioni di politica monetaria della Bce di Christine Lagarde, che continua a essere spaccata tra chi ritiene che sia arrivata l’ora di agire in modo più significativo per aiutare l’economia dell’Eurozona e chi lancia ancora un attenti all’inflazione, anche in una situazione in cui l’indice dei prezzi al consumo del blocco è salito al ritmo minimo degli ultimi tre anni.

LEGGI ANCHE

Tassi Bce: sorpresa da inflazione Germania. Ma falco tedesco Nagel lancia alert su tagli

Tra l’altro, sono state alcune stesse fonti della Bce interpellate dalla Reuters ad aver riportato come, all’interno dell’Eurotower, ci siano ormai due fronti ben definiti: da un lato le colombe, spaventate dallo spauracchio di una recessione, dall’altro lato i cosiddetti guardiani dell’inflazione, che si battono per essere certi che, nei prossimi mesi, non si paleseranno nuovi rigurgiti di eventuali fiammate dei prezzi. Al centro del dibattito, destinato ad andare avanti, è l’incertezza sull’impatto che la debolezza della crescita del Pil e la possibile recessione produrranno sull’inflazione, che la Bce vuole vedere tornare al suo target del 2% entro la fine del 2025. C’è anche chi ritiene che un indebolimento dell’economia dell’area euro più accentuato delle attese potrebbe alla fine far scivolare l’inflazione al di sotto del target del 2%. Il rallentamento dell’occupazione, ha spiegato una fonte della Bce alla Reuters, si tradurrebbe di fatto in una erosione dei redditi disponibili, dunque dei consumi: “fattore che – ha spiegato la fonte, “indebolirebbe le pressioni sui prezzi più velocemente di quanto stimiamo ora”. Di conseguenza, ha aggiunto la fonte, “il rischio che l’inflazione torni al di sotto del target è reale”. Dall’altro lato, i falchi indicano una crescita dei salari che, di per sé, rimane ben al di sopra del target di inflazione del 2%, anticipando una ripresa veloce dei redditi reali che dovrebbe mettere al sicuro l’economia. E se è vero che l’industria sta soffrendo una crisi profonda, dicono le fonti hawkish della Bce, rischiando di portare la Germania in una fase di recessione, questo problema ha più una natura strutturale che attinente alle decisioni di Lagarde. Le stesse fonti hanno avvertito inoltre che, se l’inflazione dell’Eurozona non riuscisse a tornare all’obiettivo del 2% entro il 2025, la credibilità della Banca centrale europea potrebbe accusare un grave colpo. Allo stesso tempo, come ha commentato lo strategist di Macquarie Thierry Wizman alla Reuters, “anche se gli Stati Uniti riuscissero a evitare la recessione, l’Europa potrebbe non riuscirci”. Pessimista sulle condizioni di salute dell’economia dell’Eurozona anche ABN Amro, che ha scritto in una nota di stimare una crescita ancora piuttosto modesta per l’economia del blocco. “La ripresa dell’economia dell’Eurozona sta facendo fatica ad accelerare il passo. Gli elevati tassi di risparmio lasciano pensare che i consumatori sono meno orientati a spendere quanto guadagnano, specialmente in Francia, in Olanda e in Germania”. E, anche per quanto riguarda il Pil dell’Italia, le prospettive non sono poi così luminose.