Bce: Meloni VS Lagarde non solo su tassi. Per BTP e spread fine dell’altra stampella

Il pericolo che la Bce di Christine Lagarde, con il suo primo atto del 2024 previsto per la giornata di domani, giovedì 25 gennaio, finisca con il deludere i mercati, c’è.

Nel caso dell’Italia, vista la crociata che il governo Meloni ha lanciato già alla fine del 2022 contro l’Eurotower, accusandola di aver lanciato una politica monetaria strozza Pil, il rischio è che la delusione sia più cocente, soprattutto se accompagnata dall’annuncio di eventuali dettagli sulla fine del piano PEPP, identificato da alcuni economisti come una sorta di QE pro- BTP anti-spread.

Alla vigilia dell’annuncio sui tassi dell’Eurotower, tra le poche certezze che mettono d’accordo per ora tutti, trader, economisti e strategist, c’è la convinzione che, nella giornata di domani, la Bce confermerà i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%.

Attenzione però a eventuali dichiarazioni che interesseranno direttamente i BTP e gli altri titoli di stato dell’area euro, relative al QE pandemico.

La road map per mettere la parola fine al piano PEPP, è stata, di fatto, già tracciata con l’ultimo atto del 2023.

SEGUI LA DIRETTA E LO SPECIALE BCE

Se vuoi aggiornamenti su Banche Centrali inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Bce: Lagarde frena su tagli tassi. Il Whatever It Takes è contro l’inflazione

Per l’Italia, l’ultima riunione della Bce del 2023 non ha provocato alcun trauma: quel bis dello shock di Natale paventato, è stato infatti scongiurato.

Riguardo al Bce-Day di domani il problema, puntuale come sempre, si presenterà quando la presidente della Bce Christine Lagarde, nella consueta conferenza stampa che segue l’annuncio sui tassi di mezz’ora, dunque a partire dalle 14.45 ora italiana, inizierà a rispondere alle domande dei giornalisti.

Anche qui una certezza c’è. Dai giornalisti arriveranno martellanti le domande su quando Lagarde si dirà pronta a tagliare i tassi, dopo averli alzati per 10 volte consecutive, nell’ambito della lotta serrata contro l’inflazione.

Qualche indizio sulle risposte che darà domani, in realtà, Lagarde lo ha già dato, e certo non è piaciuto ai mercati.

La numero uno dell’Eurotower si è di fatto prodigata negli ultimi giorni più a confermare la propria determinazione a rimanere vigile nei confronti di possibili sussulti verso l’alto dell’inflazione, che a rassicurare l’Europa su un eventuale Whatever It Takes volto a blindare la crescita dell’area euro, che i dati confermano a rischio.

Proprio su questa impressione si è forgiata la crociata che Meloni & Co. hanno lanciato contro la Bce, e che è stata tra i grandi temi dell’Italia dell’intero 2023.

Ma l’Italia continuerà a prendersela con la Bce di Lagarde anche nel corso del 2024, anno in cui, almeno in teoria, i tassi di interesse dell’area euro dovrebbero essere (finalmente per molti) tagliati?

LEGGI

Bce: taglio tassi non urgente, Lagarde soffre ancora trauma inflazione

Bce e tassi, Lagarde riaccende lo spread. BTP giù, su mercati esplode l’ansia

Spread e tassi BTP giù, Meloni sbandiera successo Italia

A dispetto dei rialzi dei tassi di interesse che la Bce di Lagarde ha continuato a varare in modo incessante, nel corso del 2023, sia Piazza Affari che i BTP hanno riportato performance decisamente positive:

qualcosa che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sbandierato l’anno scorso più volte con orgoglio, e all’inizio di quest’anno con la conferenza stampa di fine anno rimandata al 4 gennaio scorso.

“La borsa italiana, penso qualcuno l’ha scritto, l’abbiate letto tutti, ha fatto quest’anno la migliore performance del mondo. Una volta che siamo i primi, diciamolo, diciamolo: in questo siamo stati i primi. Lo spread, anche qui, che era a 220 punti base, lo dico per utilizzare un metro che piace spesso più a voi che a me, era a 220 punti quando questo governo si è insediato, è stabilmente sotto i 160 punti”.

I BTP hanno riportato di fatto una performance definita da alcuni strategist anche “stellare”, e anche questo 2024 è partito più che bene, tanto che l’articolo di Bloomberg “Italy-Germany Yield Gap Reaches Two-Year Low on Rate Cut Bets”, pubblicato pochi giorni fa in vista del Bce-Day di domanim ha messo in evidenza la forte discesa dello spread BTP-Bund a 10 anni, capitolato al valore più basso degli ultimi due anni.

Non è tuttavia escluso che, anche nel 2024, anno in cui la Bce dovrebbe tagliare i tassi, il governo Meloni torni a scattare contro Lagarde & Co. E non solo per il rischio che i tagli ai tassi dell’area euro siano meno significativi rispetto alle sforbiciate su cui i mercati stanno scommettendo.

Storia di una guerra di nervi tra la Bce e il governo Meloni

La Bce quest’anno si appresta a dire addio a quel bazooka monetario che ha confermato la sopravvivenza e persistenza, in Italia, del QE firmato dalla Bce, ovvero del PEPP, o anche QE pandemico:

strumento varato durante l’emergenza della pandemia Covid-19 esplosa nel 2020 e che, proprio per questo motivo, secondo Lagarde non ha più ragione di esistere.

Fino a oggi, proprio la sopravvivenza del PEPP è riuscita ad arginare quella rabbia del governo Meloni che esplose alla fine del 2022, quando l’Eurotower, oltre ad annunciare l’ennesimo rialzo dei tassi anti-inflazione, decretò l’inizio ufficiale del piano di QT-Quantitative Tightening, che avrebbe qualche mese dopo iniziato a staccare la spina al Quantitative easing (APP o PPA in italiano, o anche QE).

Per QE si intende, va ricordato, proprio quel bazooka storico che venne lanciato dall‘ex presidente della Bce Mario Draghi con l’obiettivo, tra gli altri, proprio di non far saltare in aria i BTP.

L’annuncio sull’arrivo del QT, piombato sui mercati nel dicembre del 2022, portò i tassi dei BTP a 10 anni a volare nell’arco di qualche ora appena, in quel Bce-Day, di quasi 30 punti base, infiammò lo spread BTP-Bund e fece gridare quasi allo scandalo il governo Meloni: in particolare i ministri dei Trasporti e della Difesa Matteo Salvini e Guido Crosetto.

La consapevolezza dell’imminente fine dei giochi per la stampella QE-PPA che aveva sorretto per anni i BTP, difendendoli contro i cosiddetti squali della finanza, mandò letteralmente i BTP in corto circuito.

La buona notizia, per l’Italia, fu che l’altro bazooka, il PEPP per l’appunto, non veniva invece toccato. Così sarebbe stato per tutto il 2023, attraverso i reinvestimenti dei titoli di stato in scadenza effettuati dalla Bce.

LEGGI:

La Bce affossa i BTP: Crosetto e Salvini all’attacco

La storia dei bazooka della Bce APP e PEPP

Che succede all’ultima flebo pro BTP. L’annuncio della Bce

Quella flebo PEPP rimane attiva, sebbene in diverse occasioni, nel 2023, siano stati lanciati vari allarmi sulla sua fine imminente, incluso l’alert sul rischio di un baratto tassi-QT (volto a sedare le ansie dei falchi di Francoforte) che non sarebbe stato certo accolto con favore dal governo Meloni, tutt’altro.

Ma l’annuncio dello stop della Bce anche al QE pandemico, alla fine, c’è stato.

Così si legge infatti nel comunicato della Bce relativo all’ultima riunione dello scorso anno:

“Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP nella prima parte del 2024. Nella seconda parte dell’anno esso intende ridurre il portafoglio del PEPP di 7,5 miliardi di euro al mese, in media, e terminare i reinvestimenti nell’ambito di tale programma alla fine del 2024″.

Se è vero che la fine ufficiale del QE pandemico è stata confermata alla fine del 2024, la Bce ha annunciato lo scorso dicembre la tabella di marcia che seguirà, in aderenza sempre a quel principio di flessibilità ribadito più volte, nel dire stop all’altro QE che continua a blindare soprattutto i paesi indebitati, Italia in primis.

Il punto è che, per quanto la presidente del Consiglio si sia presa il merito del trend al ribasso dello spread e dei tassi dei BTP, così come anche della decisione delle agenzie di rating di non bocciare la valutazione del debito pubblico italiano, i movimenti dei mercati indicano che, se sui titoli di stato made in Italy hanno continuato a presentarsi i buy, è stato soprattutto grazie al PEPP della Bce. Tanto che non sono mancati fino a oggi neanche rimbrotti rivolti proprio alla ‘gestione’ dei tassi dei titoli di stato da parte di Francoforte.



Così scriveva qualche mese fa Robin Brooks, capo economista @IIF, (Institute of International Finance) ed ex capo strategist forex di Goldman Sachs, in un post pubblicato su Twitter :

“La Bce al momento sta utilizzando i titoli governativi tedeschi in scadenza per reinvestire quelle somme in titoli governativi italiani. E questo, di fatto, significa che il QE della Bce sta andando avanti a favore dell’Italia (e in modo decisamente inferiore a favore della Spagna), mentre il QT è in atto in Germania. E significa, anche, che sono i rendimenti tedeschi che riflettono i veri rendimenti di mercato. Non quelli italiani”.

Il grafico pubblicato accanto al post confermava come l’Eurotower continuasse di fatto a fare shopping di BTP, impedendo che la traiettoria dei rendimenti venisse stabilita dalle stesse forze di mercato.

Una situazione ancora in essere, in quanto il PEPP è vivo e vegeto, ma ormai non per molto.

Quand’è che il valore dei BTP e dello spread sarà deciso dai mercati?

In attesa di ricevere aggiornamenti sulla road map che la Bce intende perseguire per mettere fine a quello strumento definito anche anti-spread, Robin Brooks è tornato a parlare del ruolo della banca centrale qualche giorno fa, avvertendo che “fino a quando l’area euro non permetterà ai mercati di fissare i rendimenti, i paesi ad alto debito come la Spagna (ES), la Francia (FR) e l’Italia (IT) continueranno a fare deficit in modo significativo visto che, di fatto, ricevono un sussidio per agire in questo modo”.

As long as the Euro zone doesn't allow markets to set yields, high debt countries like Spain (ES), France (FR) and Italy (IT) will run big deficits, because – basically – they're getting a subsidy to do so. The way to stop this is to get ECB out of the spread management business. pic.twitter.com/oKDBazYaCL — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) January 22, 2024

Brooks aveva già fatto notare in altre occasioni come lo stesso valore dello spread BTP-Bund, che diverse istituzioni italiane avevano definito gonfiato, in quanto troppo elevato rispetto ai fondamentali dell’Italia, fosse in realtà non troppo alto, ma fin troppo basso, sempre a causa dello zampino della Bce.

Un alert simile era stato lanciato da Desmond Lachman, ex vicedirettore presso la divisione di sviluppi politici Policy Development and Review Department del Fondo Monetario Internazionale, che così aveva scritto in un articolo all’inizio di ottobre del 2023, dedicato alla questione del debito pubblico italiano:

“Alla fine del 2009, alla vigilia della crisi del debito sovrano della Grecia, i titoli di stato greci presentavano un rendimento che a mala pena superava quello dei Bund tedeschi. Un anno più tardi, la crisi del debito sovrano della Grecia scuoteva i mercati finanziari americani e del mondo e, alla fine, la Grecia faceva default sul suo debito. A giudicare dalla calma relativa del mercato del debito sovrano italiano, ci si chiede se i mercati stiano commentando un errore simile”.

LEGGI ANCHE

Spread BTP-Bund: troppo alto o troppo basso? Tassi e rischio Italia, l’appello alla Bce

In realtà gli analisti stessi già alla fine del 2023 hanno rimarcato la loro fiducia nei BTP e nella capacità dello spread BTP-Bund a 10 anni di rimanere contenuto, proprio in vista dei tagli ai tassi della Bce.

Governo Meloni chiede la testa di Lagarde

Ma è stata subito la stessa Bce, con le varie precisazioni sui tempi e sui i modi con cui si deciderà a sotterrare l’ascia di guerra contro l’inflazione, a snervare Meloni & Co.

Tanto che il governo Meloni, dopo l’ultimo atto del 2023 dell’Eurotower, è tornato a lanciare un nuovo appello per un siluramento di Lagarde dalla carica di numero uno di Francoforte.

Stavolta il mittente è stato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha reagito alla mancata apertura della banca centrale alla prospettiva di tagli ai tassi dicendo che “è già una cosa che la Bce non abbia proseguito nella sua suicida e folle politica di aumento dei tassi di interesse”.

Ma “non basta tenerli fermi – ha aggiunto Gasparri – I tassi devono scendere. La Lagarde si muova. La sua politica è dannosa per le famiglie e le imprese. Meriterebbe di essere rimossa dalla guida della Bce. Una persona che sta creando danni gravi all’economia del continente. Tassi giù subito. Lagarde via subito”.

LEGGI ANCHE

Tassi BTP e spread: outlook 2024. L’Italia di Meloni tra Bce ed elezioni UE

Tassi Bce, Lagarde snerva governo Meloni. Dai Pmi Francia l’appello più tagli

Lo scorso 15 gennaio si è poi appreso che la riunione del Consiglio Federale della Lega si è aperta con le critiche del partito guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini “alle scelte della Bce”.

E appena un mese fa Salvini ha rincarato la dose contro la Banca centrale europea, aggiungendo un nuovo capitolo a un libro di polemiche che è stato aggiornato più volte nel corso del 2023:

“Rovina milioni di europei per ridurre l’inflazione”, ha detto il numero uno del Carroccio.

LEGGI ANCHE:

Tassi Bce e MES, Salvini risponde con i BTP. E attacca l’Europa

Insomma: è improbabile, anche con un eventuale annuncio imminente di tagli ai tassi su cui tuttavia sono davvero pochi a credere, che il governo Meloni deponga le armi contro la Bce di Christine Lagarde, nell’anno, tra l’altro, in cui l’ultimo assist ufficiale ai BTP è destinato a essere ritirato.

E nell’anno, ‘piccolo’ dettaglio, delle elezioni europee.