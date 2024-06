La Bce di Lagarde taglia i tassi. Primo taglio dall’era Draghi, ma inflazione preoccupa ancora

Così come da attese e a dispetto di un’inflazione nell’area euro che non è stata ancora del tutto domata, la Bce di Christine Lagarde ha annunciato oggi il primo taglio dei tassi del blocco.

Con un taglio di 25 punti base, la Bce ha portato i tassi sui depositi a scendere al 3,75% e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale rispettivamente al 4,25% e al 4,50%. Quello annunciato oggi è stato il primo taglio dei tassi dal settembre del 2019, quando presidente dell’Eurotower era ancora l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

Così si legge nel comunicato relativo alla decisione sui tassi:

Per quanto riguarda il programma QE pandemico-PEPP, che l’ex Goldman Sachs Robin Brooks, capo economista @IIF, ovvero dell’Instituite of International Finance ha definito un QE a favore dell’Italia, nonostante il piano diametralmente opposto annunciato dalla Bce di Lagarde nel dicembre del 2022, ovvero il

noto per le diverse strigliate lanciate in direzione della Bce, colpevole a suo avviso di aver distorto e di continuare tuttora a distorcere il valore di diversi asset, BTP in primis.

Taglio tassi anche con ansia salari-inflazione

Il taglio dei tassi è avvenuto nonostante la doppia minaccia dell’inflazione, che è tornata ad affacciarsi in Eurozona con la pubblicazione del rapporto sui salari negoziati e, venerdì scorso, dell’indice dei prezzi al consumo. Sono stati questi due dati nello specifico ad affossare la probabilità di due tagli consecutivi dei tassi dell’area euro da parte di Lagarde, nel Bce di oggi, giovedì 6 giugno, e in quello successivo di luglio. E sono stati questi dati, anche, a far scattare sull’attenti alcuni economisti, che hanno lanciato un avvertimento sulla necessità della Bce di tagliare i tassi di interesse in questa riunione, con l’inflazione che ha rialzato la testa.

