Tassi: la Bce di Lagarde presenta la data ‘ideale’ per il prossimo taglio. Il trend di BTP e spread

La Bce sarà andata anche in ferie, confermando lo status quo sui tassi di interesse dell’area euro e rimandando ogni decisione alla riunione di settembre, ma i mercati finanziari continuano a pendere dalle labbra di ogni esponente che rilasci dichiarazioni sul tema della politica monetaria. La stessa attenzione sul futuro dei tassi continua a essere data dalla platea degli economisti e degli strategist, che cercano di prevedere le mosse di Christine Lagarde.

Nelle ultime ore, a parlare di tassi è stato il suo numero due, ergo vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos, che è tornato ad accendere la speranza di un altro taglio, dopo l’unica sforbiciata annunciata dall’Eurotower il 6 giugno scorso, pari ad appena 25 punti base.

Al momento, a seguito del nulla di fatto del meeting del 18 luglio scorso, i tassi sui depositi, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurozona sono pari rispettivamente al 3,75%, al 4,25% e al 4,50%: livelli molto alti che, per ora, sono destinati a fare la gioia soprattutto delle banche italiane, come emerge dalle preview degli utili delle Big quotate sul Ftse Mib di Piazza Affari Intesa SanPaolo, UniCredit, Mps-Monte dei Paschi di Siena.

Va detto che, complice la maggiore apertura della Fed di Jerome Powell a iniziare a tagliare i tassi di interesse, le aspettative sul secondo taglio dei tassi a settembre si sono rafforzate. Ma soltanto l’arrivo di alcuni dati macro clou dell’area euro permetterà alla presidente della Bce Christine Lagarde di schiarirsi le idee e di capire come agire.

La buona notizia è che il momento ideale per tagliare i tassi potrebbe essere davvero vicino, come ha lasciato intendere De Guindos, che ha citato espressamente il mese di settembre. Non che i mercati non stessero già guardando alla prossima riunione post estiva di settembre, scommettendo su un taglio dei tassi sia da parte della Bce che da parte della Fed nei meeting stabiliti per quel mese.

Ma il fatto che a dirlo sia stato un funzionario dell’Eurotower ha confermato le aspettative di mercati, che non sempre si sono confermate in linea con il pensiero delle banche centrali. De Guindos ha dato invece ragione alle speculazioni dei trader, e non solo a causa dei dati macro che arriveranno nelle prossime settimane.

“Nel mese di settembre disporremo di dati sull’inflazione e sull’inflazione sottostante di due mesi, ma il fattore più importante saranno le nuove proiezioni macroeconomiche”, ovvero le stime che lo staff della banca centrale elabora, per poi diffondere su base trimestrale, sul trend dell’inflazione e della crescita del Pil dell’area euro. Nell’intervista rilasciata da de Guions al agenzia di stampa spagnola Europa Press.

Sarà il nuovo outlook su queste variabili determinanti dell’economia, ha spiegato il vice di Lagarde, a pilotare la Bce in quanto quelle previsioni “sono stilate sulla base di proiezioni precedenti e includono dati come i prezzi del petrolio, gli sviluppi dei rapporti di cambio e i cambiamenti delle condizioni di accesso ai finanziamenti”.

“Tutti questi dati vengono aggiunti ogni tre mesi, per aggiornare le nostre proiezioni, che sono ovviamente una parte cruciale delle nostre decisioni future” sui tassi.

La parola “settembre” è stata citata da de Guindos più volte. Le frasi clou sono sicuramente quelle che il vice presidente della Bce ha proferito all’inizio dell’intervista, spiegando la decisione della Bce di fermarsi sui tassi:

“Abbiamo basato la nostra decisione (di luglio) sui dati che abbiamo ricevuto dall’ultima riunione di politica monetaria di giugno. Per quanto riguarda l’inflazione”, ha continuato il vice di Lagarde, “quei dati sono praticamente in linea con le nostre proiezioni. Tuttavia, c’è stato un qualche peggioramento dei dati relativi alla crescita economica, principalmente a causa dell’incertezza politica che è seguita alle elezioni europee e alle elezioni francesi”.

“Detto questo – ha continuato il funzionario – abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse invariati in quanto avremo più informazioni a settembre e specialmente disporremo delle nuove proiezioni macroeconomiche. Di conseguenza saremo in grado di valutare in modo migliore la politica monetaria” dell’area euro. Insomma, “per quanto riguarda i dati, settembre è un mese molto più adatto rispetto a luglio per prendere decisioni” e tra le proiezioni che si conosceranno solo quel mese, ci saranno anche quelle relative “all’inflazione fino al 2026”.

La parola “settembre” proferita da de Guindos è un balsamo per i mercati: le borse europee riportano una sessione positiva e positivi sono anche i titoli di stato dell’area euro, non più assediati dalla paura delle elezioni francesi, in particolare dal timore di una vittoria schiacciante di un partito populista, sia esso di destra che di sinistra.

Quel timore è ormai alle spalle, come conferma la traiettoria discendente che sta caratterizzando da un po’ i rendimenti dei bond sovrani più colpiti dall’ansia per le sorti di Parigi, ovvero i BTP e gli OAT francesi. Oggi, a metà giornata, i tassi dei BTP a 10 anni scendono al 3,753%, mentre i rendimenti francesi di uguale scadenza arretrano di più di 2 punti base, al 3,120% (rimanendo però sempre a un livello superiore rispetto ai tassi dei titoli di stato del Portogallo, che scendono al 3,045%, così come i tassi italiani rimangono sempre superiori rispetto a quelli dei titoli della Grecia, che segnano un calo al 3,412%). Attenzione, però, a scendere in modo più significativo sono i rendimenti dei Bund tedeschi a 10 anni, che arretrano di più di 3 punti base, al 2,458%. Ed è proprio questo appetito per i bond sovrani made in Germania che fa salire gli spread.

Nessuna fiammata per gli spread da un po’ tornati sotto controllo. Per effetto dei buy sui Bund, lo spread BTP-Bund a 10 anni è però in rialzo (appena al di sopra della soglia di 129 punti base), mentre lo spread OAT-Bund, ovvero Francia-Germania sale a 66 punti base. I numeri non sono tuttavia affatto allarmanti, visto che il dietrofront è stato notevole: basti pensare che lo spread BTP-Bund, nel caos successivo all’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron di indire le elezioni anticipate si era avvicinato anche alla soglia psicologica di 160 punti base.

Le parole di de Guindos seguono quelle rilasciate da due colombe della Bce negli ultimi giorni. In particolare venerdì scorso il governato della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau e il suo collega lituano his Gediminas Simkus sono stati, ha fatto notare l’articolo di Reuters ECB policymakers back more rate cuts as inflation heads back to goal ancora più espliciti, confermando le attese dei mercati su un taglio a settembre e a dicembre, per un totale di tre, incluso quello del 6 giugno scorso, prezzato dai mercati. “Le aspettative dei mercati sulla direzione dei tassi di interesse mi sembrano piuttosto ragionevoli”, ha detto Villeroy in una intervista rilasciata alla stazione radiofonica BFM Business. E’ andato oltre Smkus, sottolineando che i tassi “dovrebbero continuare a scendere, e anche in modo significativo”, nell’ordine di 1 punto percentuale all’anno”. Sembra dunque smorzarsi quanto paventato dai mercati poco prima dell’ultima riunione della Bce del 18 luglio scorso, quando un alert inflazione era sembrato arrivare dal

