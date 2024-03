Bce taglia spread tassi ORP-depositi in tempi di QT. Liquidità banche: cosa cambia?

C’è un altro spread che la Bce di Christine Lagarde ha monitorato in questi ultimi anni, oltre allo spread che riguarda l’Italia, ovvero lo spread BTP-Bund.

E’ lo spread tra i tassi di interesse a breve termine dell’area euro, o anche tassi ORP e i tassi sui depositi che le banche del blocco parcheggiano presso l’istituzione.

E’ su questo spread tra i tassi, oltre che sulle riserve obbligatorie minime che gli istituti di credito devono garantire, che è arrivato ieri pomeriggio il grande annuncio della Banca centrale europea.



“ECB announces changes to the operational framework for implementing monetary policy”, ovvero “La Bce annuncia modifiche all’assetto operativo per l’attuazione della politica monetaria”:

è questo il titolo del comunicato che la Banca centrale europea ha diffuso ieri pomeriggio, mercoledì 13 marzo 2024, atteso con ansia dai mercati.

Con quell’annuncio la Bce ha reso noto di fatto di avere concluso il riesame del modello operativo con cui dà attuazione alle sue decisioni di politica monetaria, iniziato nel dicembre 2022.

Il processo di revisione era stato lanciato nell’intento di stabilire il modo in cui il Consiglio direttivo dell’istituzione avrebbe indirizzato i tassi a breve termine del mercato monetario, in linea con il processo di normalizzazione della politica monetaria, avviato in particolare con il lancio del piano QT-Quantitative Tightening, tuttora in corso.

Proprio nel dicembre del 2022 la Bce di Lagarde aveva annunciato l’inizio del QT, piano diametralmente opposto al bazooka monetario QE lanciato dall’ex presidente della banca centrale ed ex presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Non solo fine del Quantitative easing (QE) per i titoli di stato, che erano stati acquistati dalla Bce di Draghi arrivando a intasare il suo bilancio, nell’ambito di una maxi iniezione di liquidità all’interno del sistema finanziario dell’area euro.

Con il QT, il bilancio dell’Eurosistema, annunciava la Bce, avrebbe iniziato a contrarsi.

Ma quali sarebbero state le ripercussioni della scelta storica della Bce, ovvero dello smobilizzo, seppur graduale, dello stock di asset precedentemente acquistati, sulla liquidità presente nel sistema finanziario?

La Bce decideva di rispondere a questa domanda, sempre nel dicembre del 2022, lanciando concretamente un processo di revisione per capire come scansare il pericolo di eventuali scossoni con l’attuazione di scelte del tutto opposte a quelle che erano state fatte anni prima.

Veniva evidenziata insomma la necessità di introdurre un nuovo assetto operativo per l’attuazione della politica monetaria.

Proprio questo nuovo assetto è stato annunciato ieri dalla Bce. Così si legge nel comunicato della banca centrale:

Le decisioni di oggi stabiliscono i principi e i parametri fondamentali per l’attuazione della politica monetaria e l’erogazione della liquidità della banca centrale in un contesto di diminuzione graduale dell’eccesso di liquidità nel sistema bancario, che rimarrà tuttavia significativa nei prossimi anni.

Con tanto di commento da parte della presidente della Bce Christine Lagarde:

Sono lieta di annunciare che il Consiglio direttivo ha approvato tali modifiche all’assetto operativo, che colgono i cambiamenti significativi del sistema finanziario e della politica monetaria negli ultimi anni. L’assetto assicurerà che in futuro l’attuazione della nostra politica monetaria continui a essere efficace, robusta, flessibile ed efficiente durante il processo di normalizzazione del nostro bilancio”.

Tra i grandi cambiamenti c’è, per l’appunto, la decisione della Bce di tagliare lo spread, ovvero il differenziale, tra i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP) e i tassi sui depositi.

Intanto, vale la pena sottolineare cosa si intende per tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali o anche tassi ORP.

Come spiega la stessa Eurotower, si tratta dei tassi che le banche versano a fronte di prestiti erogati dalla Bce, che hanno la durata di una settimana.

Il tasso è uno dei tre tassi di riferimento i cui valori vengono decisi dalla Bce ogni sei settimane, in occasione delle riunioni di politica monetaria del Consiglio direttivo.

Nel caso specifico, si ricorda che, con il secondo atto della Bce di giovedì 7 marzo, questi tassi ORP sono stati lasciati invariati al 4,50%, a fronte di tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale (tassi pagati dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE overnight) e tassi sui depositi delle banche presso la banca centrale confermati rispettivamente al 4,75% e al 4,00%.

Questo significa che, fino a giovedì scorso 7 marzo, lo spread tra tassi ORP e tassi sui depositi è stato pari a 50 punti base.

La situazione è cambiata in modo ufficiale nella giornata di ieri, quando la Banca centrale ha annunciato la decisione di ridurre il differenziale tra quanto le banche ricevono depositando i loro soldi presso la sua cassaforte (4%) e quanto dovrebbero invece pagare nel caso in cui decidessero di bussare alla porta di Francoforte per ottenere prestiti della durata di una settimana.

“Il differenziale tra il tasso sulle ORP e quello sui depositi presso la banca centrale sarà ridotto a 15 punti base a partire dal 18 settembre 2024″, ha annunciato l’Eurotower.

Motivo del restringimento di questo spread è quanto era stato anticipato già in precedenza da alcune indiscrezioni, ovvero evitare quello stigma che fino a oggi aveva reso le banche dell’area euro riluttanti a indebitarsi presso la Bce, chiedendo un prestito.

“Il tasso sulle ORP sarà adeguato in modo tale che il differenziale tra questo tasso e quello sui depositi presso la banca centrale sia ridotto a 15 punti base, rispetto agli attuali 50 punti base”, ha precisato la Bce, spiegando di fatto che la riduzione dello spread tra il tasso ORP e il tasso sui depositi “incentiverà le richieste nelle ORP, rendendo probabile un’evoluzione dei tassi a breve del mercato monetario in prossimità del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale” .

In questo modo, sarà limitato “il potenziale margine di variabilità dei tassi a breve termine del mercato monetario”.

La Bce ha reso noto inoltre che “sarà adeguato anche il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale (al momento pari al 4,75%) di modo che il differenziale fra tale tasso e quello sulle ORP resti invariato a 25 punti base”.

Allo stesso tempo, modificando il suo modello operativo, la Bce ha annunciato anche l’intenzione di lasciare spazio all’attività sul mercato monetario e di incentivare le banche a ricercare modalità di finanziamento sul mercato.

Francoforte non si è fermata tuttavia qui, comunicando che successivamente introdurrà sia “nuove operazioni strutturali di rifinanziamento a più lungo termine” che “un portafoglio strutturale di titoli, una volta che il bilancio dell’Eurosistema riprenderà a crescere durevolmente, tenendo conto delle consistenze di obbligazioni preesistenti”.

Tutto questo, al fine di contribuire “in misura sostanziale a coprire il fabbisogno strutturale di liquidità del settore bancario, derivante da fattori autonomi e requisiti di riserva obbligatoria”.

Oggi, nel commentare il nuovo modello operativo della Bce, l’esponente tedesca Isabel Schnabel del Comitato esecutivo della Bce, ha rassicurato sul fatto che il nuovo sistema non avrà alcuna “implicazione sulla posizione di politica monetaria della Bce”, sia per quanto riguarda i tassi che per quanto concerne il portafoglio di titoli di stato che la banca centrale sta continuando a smaltire procedendo con l’attuazione del QT.

Un commento sulle conseguenze di questo annuncio è arrivato anche con la pubblicazione da parte di Equita SIM della nota odierna sui mercati.

La SIM milanese ha fatto notare di ritenere che le “modifiche normative” introdotte siano “supportive per la liquidità del sistema bancario, sia in termini di costi che di disponibilità di offerta da parte di Bce”.

Equita si concentra nello specifico sull’altro grande annuncio arrivato ieri dalla Banca centrale, ovvero quello relativo alla decisione di lasciare invariata la richiesta delle riserve obbligatorie minime che le banche devono rispettare, allo 0,1% attuale:

“La comunicazione elimina il rischio che, almeno nel breve termine, Bce possa optare per incrementare la riserva minima obbligatoria che, non essendo remunerata, avrebbe avuto un impatto negativo sull’NII di settore”.

Riferendosi più nello specifico allo spread tra i tassi ORP e i tassi sui depositi Tomasz Wieladek, economista di T Rowe Price, ha sottolineato al Financial Times che “ci sono diversi vantaggi nell’adottare questo sistema ibrido” : così facendo la Bce distribuisce infatti liquidità ai paesi e alle istituzioni che hanno più bisogno di finanziamenti.

In questo modo, inoltre, la banca centrale ha anche un potere discrezionale maggiore nel decidere “la dimensione del proprio portafoglio” di titoli, che sta per l’appunto smobilizzando, drenando dunque liquidità dal sistema finanziario, con il QT.

Il Financial Times ha fatto notare che, con il nuovo modello operativo, la Bce si affida sulla combinazione di due operazioni, che la vedono da un lato continuare a erogare prestiti alle banche commerciali, facendo sì che i tassi overnight rimangano stabili, dall’altro lanciare un portafoglio di bond permanente, o anche “strutturale”, così come lo ha battezzato, per accertarsi che il valore degli asset presenti nel suo bilancio non cada al di sotto di un determinato livello.

Vale la pena di ricordare che, con l’annuncio di ieri, la Bce ha confermato che continuerà a fornire liquidità alle banche dell’area euro non solo attraverso le operazioni di rifinanziamento a breve termine (ossia le ORP), ma anche attraverso le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza a tre mesi (ORLT), per poi procedere, per l’appunto, a “operazioni strutturali di rifinanziamento a più lungo termine e un portafoglio strutturale di titoli”.

Sia le operazioni ORP che le ORLT a tre mesi continueranno a essere condotte con procedure d’asta a tasso fisso e piena aggiudicazione degli importi.

