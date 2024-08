Tassi Bce: dilemma inflazione-Pil più per Lagarde che per Powell (Fed). Spread BTP-Bund: nel bollettino l’effetto Francia

La Bce ha pubblicato il suo quinto bollettino economico dell’anno 2024, in un momento in cui sembra che sia più la presidente Christine Lagarde, rispetto al presidente della Fed Jerome Powell, ad avere le mani legate dall’inflazione, e dunque ad avere più difficoltà ad annunciare un nuovo taglio dei tassi dopo l’unica riduzione del costo del denaro annunciata agli inizi di giugno.

L’inflazione dell’area euro continua a essere la causa prima del mal di testa di Lagarde, come ha confermato il dato relativo al blocco annunciato nella giornata di ieri.

L’indicatore ha alimentato dubbi sulla reale capacità dell’Eurotower di tagliare di nuovo i tassi a settembre, a fronte di una Fed orientata invece a muoversi per la prima volta nello stesso mese.

Il bollettino economico conferma il dilemma dell’Eurotower, in un contesto tuttavia in cui l’economia dell’Eurozona sta perdendo colpi.

“I rischi per la crescita economica (Pil) sono orientati verso il basso. L’espansione dell’area dell’euro risentirebbe di un indebolimento dell’economia mondiale o dell’acuirsi delle tensioni commerciali tra le maggiori economie“.

La Bce continua, ribadendo che “la guerra ingiustificata della Russia contro l’Ucraina e il tragico conflitto in Medio Oriente rappresentano significative fonti di rischio geopolitico”.

Proprio queste tensioni geopolitiche, è l’avvertimento che arriva da Francoforte, potrebbero provocare “una perdita di fiducia riguardo al futuro in famiglie e imprese e produrre interruzioni negli scambi internazionali”. Non solo: “l’espansione economica potrebbe inoltre risultare più contenuta se gli effetti della politica monetaria si rivelassero più forti delle attese”.

La stessa espansione del Pil, ha precisato l’Eurotower nel suo bollettino, “potrebbe invece risultare superiore se l’inflazione diminuisse più rapidamente del previsto e se l’incremento della fiducia e dei redditi reali comportasse aumenti della spesa maggiori di quanto anticipato, oppure se la crescita dell’economia mondiale fosse più forte delle aspettative”.

Confermato il tarlo dell’inflazione che, nell’area euro “potrebbe collocarsi su livelli più elevati di quanto previsto se i salari o i profitti aumentassero più delle attese”.

Tra l’altro, “rischi al rialzo per l’inflazione provengono anche dalle accresciute tensioni geopolitiche, che potrebbero far aumentare i prezzi dell’energia e i costi di trasporto nel breve periodo e causare interruzioni nel commercio mondiale”.

Si aggiunge a ciò l’impatto dei “fenomeni meteorologici estremi, e più in generale il dispiegarsi della crisi climatica”, fattori che secondo la Bce “potrebbero far salire i prezzi dei beni alimentari”. Detto questo, “l’inflazione potrebbe sorprendere al ribasso se la politica monetaria frenasse la domanda più di quanto atteso o nel caso di un deterioramento inaspettato del contesto economico nel resto del mondo”.

Nel bollettino della Bce si parla anche dello ‘stato’ degli spread tra i tassi dei titoli periferici e i tassi dei Bund tedeschi.

“L’aumento dei differenziali di rendimento dei titoli di Stato francesi, saliti di 22 punti base, si è inizialmente trasmesso ad altri emittenti sovrani dell’area dell’euro, mentre il differenziale dei titoli di Stato tedeschi è diminuito per effetto dei flussi verso attività ritenute maggiormente sicure. Alla fine del periodo in esame le variazioni subite dai titoli di Stato di altri emittenti dell’area si erano sostanzialmente riassorbite: il differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani era inferiore di 3 punti base, quello dei titoli di Stato tedeschi permaneva invariato e le oscillazioni segnate dai titoli degli altri emittenti sovrani altrettanto trascurabili”.

La Bce ha monitorato per ovvi motivi anche il trend dei titoli di stato Usa, ovvero dei Treasury:

“Al di fuori dell’area dell’euro, il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a dieci anni è sceso di 13 punti base, raggiungendo il 4,2 per cento, mentre quello dei titoli di Stato decennali del Regno Unito si è ridotto di 10 punti base, collocandosi al 4,1 per cento”.

Occhio anche alle sfide per le banche dell’area euro, che devono fronteggiare costi della raccolta ancora elevati e che, nel frattempo, continuano a rimborsare i prestiti a tassi super agevolati che hanno percepito negli ultimi anni grazie ai programma TLTRO della Bce.

“I costi della provvista bancaria nell’area dell’euro sono rimasti elevati in termini storici – si legge nel bollettino della Bce – A maggio il costo composito del finanziamento mediante ricorso al debito per le banche dell’area dell’euro è rimasto invariato, collocandosi al 2,07 per cento. I rendimenti delle obbligazioni bancarie sono rimasti sostanzialmente stabili tra maggio e luglio nonostante l’aumento dei relativi differenziali, dovuto alla maggiore incertezza politica circa l’esito delle elezioni europee e francesi. I tassi aggregati sui depositi, che rappresentano la quota maggiore dei costi della provvista bancaria, sono rimasti complessivamente stabili a maggio, anche se questo cela una considerevole eterogeneità tra paesi”.

Nello specifico, ha puntualizzato la Bce, “i tassi sui depositi a termine hanno registrato una flessione

marginale, mentre quelli sui depositi a vista sono rimasti sostanzialmente invariati, determinando un lieve restringimento dell’ampio differenziale tra i due. I tassi sui depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi si sono mantenuti costanti, mentre per quelli con un preavviso superiore si è osservato un incremento marginale”.

Per quanto riguarda la liquidità di cui le banche dell’area euro hanno potuto usufruire in grande quantità grazie ai piano di TLTRO della Bce, “le operazioni di finanziamento della banca centrale hanno continuato a

diminuire in modo ordinato, contribuendo a un aumento dei costi della provvista bancaria”. Di fatto, “gli enti creditizi hanno effettuato ulteriori rimborsi (sia obbligatori sia volontari) dei prestiti contratti nell’ambito delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT). Il 26 giugno sono stati effettuati

rimborsi per 64,5 miliardi di euro relativi alla terza serie di operazioni (OMRLT-III). Dal 23 novembre 2022, quando è entrata in vigore la ricalibrazione dei termini e delle condizioni, nell’ambito delle OMRLT-III sono stati rimborsati complessivamente 2.037 miliardi di fondi, pari a una riduzione del 96 per cento delle consistenze in essere”.

Nel contesto della liquidazione delle OMRLT e del calo dei depositi – ha informato Francoforte – le banche hanno aumentato l’emissione di obbligazioni, remunerate al di sopra dei tassi sui depositi e dei tassi di riferimento”. In ogni caso, “nonostante la debolezza del contesto economico e l’accresciuta incertezza,

i bilanci bancari si sono mostrati complessivamente solidi. Nel primo trimestre del 2024 le banche hanno continuato a migliorare la propria capitalizzazione e mantenuto coefficienti patrimoniali ben al di sopra dei requisiti del coefficiente patrimoniale di capitale primario di classe 1 (CET1), garantendo una buona capitalizzazione del sistema bancario, in grado di soddisfare il fabbisogno creditizio dell’economia reale”.

“Nel primo trimestre la redditività delle banche dell’area dell’euro è rimasta elevata, alla luce di accantonamenti per perdite di valore ancora relativamente contenuti e di ampi margini sui tassi di interesse. Tuttavia, fino a maggio si è verificata una progressiva flessione dei margini tra prestiti e depositi

sugli importi relativi a nuove operazioni e su quelli in essere, rispetto ai picchi osservati a metà del 2023. I crediti deteriorati (non-performing loans, NPL) hanno proseguito il graduale aumento dai livelli contenuti registrati nel primo trimestre dell’anno in corso. Il numero di insolvenze societarie e la quota di crediti che hanno subito un significativo deterioramentoè lievemente cresciuto, soprattutto per le piccole imprese, lasciando presagire per il futuro ulteriori aumenti degli NPL, un deterioramento della qualità degli attivi e un aumento dei costi di provvista per le banche”.

Ed è stata di nuovo confermata la piaga dei tassi elevati sui finanziamenti alle aziende e alle famiglie, anche se in diminuzione:

“I tassi sul credito bancario alle imprese e alle famiglie si sono confermati su livelli elevati, anche se in diminuzione. A maggio i tassi sui prestiti alle imprese sono scesi rispetto al mese precedente, dal 5,18 al 5,10 per cento, e si sono collocati al di sotto del picco del 5,27 per cento raggiunto a ottobre 2023, in un contesto

caratterizzato da eterogeneità tra paesi dell’area dell’euro e scadenze. Tale calo è stato più marcato per i prestiti con periodi brevi di determinazione iniziale del tasso (fino a un anno), mentre per quelli con periodi più lunghi di un anno si è osservato un lieve incremento. Il differenziale fra i tassi di interesse sui prestiti di modesta entità e quelli sui prestiti di importo elevato alle imprese dell’area dell’euro è ancora contenuto, sebbene a maggio sia aumentato di 0,43 punti percentuali rispetto ad aprile, quando aveva raggiunto il livello più basso dalla pandemia, rispecchiando tassi inferiori sui prestiti di grande entità e tassi più elevati su quelli di importi modesti”.

Per quanto riguarda nello specifico i finanziamenti da parte delle banche ai cittadini dell’area euro per gli acquisti di case, “i tassi sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono rimasti

invariati per il terzo mese consecutivo, al 3,80 per cento a maggio; si tratta di un livello ancora elevato nel confronto storico, ma inferiore al recente picco del 4,02%, registrato a novembre 2023”. Nello stesso mese, “i tassi di interesse sui nuovi prestiti al consumo concessi alle famiglie sono aumentati, mostrando segnali

di stabilizzazione a livelli elevati, in presenza di una certa volatilità, mentre quelli sui prestiti alle imprese individuali sono rimasti stabili”.

