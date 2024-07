Spread BTP-Bund: il trend con test tassi Bce dopo la grande paura elezioni Francia

Alla vigilia dell’annuncio sui tassi da parte della Bce di Christine Lagarde, i trader e gli strategist monitorano ovviamente il movimento dei rendimenti dei BTP e degli altri titoli di stato dell’area euro e, nel caso dell’Italia, dello spread BTP-Bund, che da un po’ di sessioni hanno confermato quanto diversi analisti avevano detto: una Francia ancora ingovernabile, alle prese con la situazione che in gergo è nota come “Parlamento appeso“, ovvero un Parlamento in cui nessun partito detiene la maggioranza assoluta, è meno spaventosa di una Francia alla mercé dei populisti, sia di estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen, che di estrema sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP). Entrambi gli schieramenti, continuano a ripetere gli esperti nel commentare l’esito delle elezioni francesi, hanno sbandierato infatti durante la campagna elettorali misure che farebbero esplodere i conti pubblici già preoccupanti di Parigi.

Ora i mercati guardano tuttavia alla Bce e a quelli che saranno i suoi annunci di politica monetaria. L’appuntamento è fissato per la giornata di domani, giovedì 18 luglio, in cui gli esponenti del Consiglio direttivo dell’Eurotower annunceranno la decisione presa sui tassi dell’area euro, con un comunicato che sarà pubblicato alle 14.15 ora italiana. Seguirà la consueta conferenza stampa durante la quale la presidente della Bce Christine Lagarde risponderà alle domande dei giornalisti, spiegando la ragione alla base della decisione sui tassi. Improbabile, lo ha detto lei stessa, che arrivi da Lagarde un impegno su probabili futuri tagli dei tassi, dopo la prima sforciata degli ultimi cinque anni, praticamente dall’era Draghi, del 6 giugno scorso, che si è rivelata di fatto un contentino dato dall’Eurotower ai mercati.

La Fed di Jerome Powell più orientata a tagliare i tassi a settembre – Trump permettendo, visti i suoi recenti avvertimente-minacce-ricatti lanciati contro il banchiere centrale – avrà sicuramente calmato i nervi di Lagarde, ancora tallonata dal trauma dell’inflazione dell’area euro, rendendo più probabile che, con le decisioni che saranno prese nel corso delle prime riunioni delle banche centrali successive alle pause estive, gli investitori vedranno scendere sia i tassi sui fed funds Usa che, di nuovo, quelli dell’area euro. Si spiega così, insieme ai minori timori per una Francia in mano ai populisti, il trend ribassista dei rendimenti dei titoli di stato dell’area euro con scadenza a 10 anni. I tassi degli OAT, titoli di stato francesi, segnano un lieve ribasso al 3,075% – rimanendo, vale la pena di dire, ancora al di sopra rispetto a quelli del Portogallo, che oggi sono in lieve rialzo ma che oscillano ormai al di sotto della soglia del 3%, al 2,995%.

I tassi dei Bonos spagnoli scendono al 3,182%, mentre i tassi dei BTP a 1o anni calano in modo lieve al 3,695%, dopo aver testato un record da inizio anno pari al 4,103%, sulla scia dei poderosi sell off che hanno preso d’assalto i bond sovrani di Italia e Francia dopo la decisione del presidente Emmanuel Macron di indire le elezioni anticipate (che si sono tenute in Francia con un primo turno il 30 giugno, e con un secondo turno il 7 luglio).

Il trend anche esso discendente dei tassi dei Bund tedeschi a 10 anni,che segna un calo maggiore a quello di altri titoli di stato dell’Eurozona, BTP compresi, fa sì tuttavia che gli spread tra i tassi della Germania e quelli di BTP e altri bond puntino verso l’alto.

Lo spread OAT-Bund a 10 anni sale a 66,2 punti, mentre lo spread BTP-Bund 10 anni avanza a 128 punti circa: un grande progresso per entrambi, in ogni caso, successivo al voto francese, se si ricorda che il differenziale Francia-Germania era balzato anche oltre la soglia di 80 punti base durante l’ansia scattata per il destino di Parigi, mentre lo spread Francia-Germania era volato fino a quasi quota 160 punti base, scontando il mix tossico elezioni-inflazione dell’area euro .

Tornando a cosa farà la Bce di Christine Lagarde nella giornata di domani, Peter Goves, Head of Developed

Market Debt Sovereign Research di Mfs IM ha detto di ritenere, guardando al mercato dei titoli di stato dell’area euro che “le decisioni di settembre (dell’Eurotower) non sono ancora completamente prezzate, il che lascia spazio a un ulteriore rally in caso di taglio di 25 punti base in quella riunione”.

“Questo – ha sottolineato Goves – ci mantiene costruttivi sulla duration dell’area euro nel breve e medio termine. Gli spread dei titoli di Stato dell’Eurozona rimangono relativamente contenuti, visto il rischio di

crisi francese (che si è dimostrata di durata relativamente breve e più idiosincratica che sistemica)”. Di conseguenza MFS ritiene che “questo sia un potenziale argomento da trattare nella conferenza stampa, ma dubitiamo che Lagarde si addentrerà in opinioni sulla situazione politica interna francese. Inoltre,

Lagarde probabilmente affermerà che la politica monetaria ha funzionato bene”.

A proposito di BTP va ricordato anche che qualche giorno fa Scope Ratings, l’agenzia di rating europea, ha confermato il rating di credito a lungo termine dell’Italia a BBB+/Stabile, segnalando alla base del rating “gli importanti meccanismi di sostegno europei, la resilienza economica, la prudenza fiscale e il profilo del debito favorevole”. Dall’altro lato, ha avvertito Scope, “l’elevato debito pubblico, la bassa produttività e la debolezza del quadro demografico rappresentano le sfide da affrontare”. Per quanto riguarda una struttura del debito pubblico favorevole, l’agenzia di rating ha fatto riferimento al “costo medio di finanziamento di circa il 3,0% e una scadenza media del debito di circa sette anni”. Per quanto riguarda la debolezza delle finanze pubbliche, Scope ha spiegato il fenomeno con “l’elevato debito pubblico, pari a circa il 137% del Pil” e “l’elevato fabbisogno finanziario annuale, comprese le bollette, pari a circa il 24% del PIL, che si prevede persisterà nel medio termine”.

