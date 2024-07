Pil Italia +0,2% in II trimestre 2024, Francia e Spagna fanno meglio. In Germania torna paura recessione dopo l’abbaglio

Pil Italia ma anche Pil euro e dei singoli paesi del blocco sotto i riflettori nella giornata di contrattazioni di oggi, martedì 30 luglio.

La pecora nera dell’Eurozona è tornata a confermarsi la Germania, che ha assistito nel secondo trimestre del 2024, sorprendendo le attese degli analisti, a una contrazione pari a -0,1%, stando a quanto annunciato dall’agenzia di statistica nazionale Destatis.

Gli economisti avevano previsto invece una crescita, nel trimestre, pari a +0,1%. Il Pil dell’Italia ha mostrato invece tutta sua resilienza, registrando il quarto trimestre consecutivo di crescita. Detto questo, a fare meglio sono stati i Pil di Francia, di Spagna e, su base trimestrale, di molte altre economie.

Istat: Pil Italia +0,2% in II trimestre 2024

Stando a quanto comunicato dall’Istat con la pubblicazione della stima preliminare del prodotto interno lordo del periodo compreso tra gli inizi di aprile e la fine di giugno di quest’anno, l’espansione del Pil italiano – espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato – è stata pari a + 0,2% su base trimestrale e a +0,9% su base annua.

L’Istat ha segnalato che “il secondo trimestre del 2024 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2023”.

I risultati resi noti hanno fatto sì che la variazione acquisita del Pil per il 2024 si sia attestata allo 0,7%.

Ma oggi non è stato soltanto il giorno del Pil dell’Italia. In evidenza i Pil delle altre principali singole economie in Europa e i Pil relativi all’intera area euro e all’Unione europea.

Pil area euro e UE battono le attese: +0,3% nel II trimestre

In generale, il Pil dell’area euro e il Pil dell’Ue sono saliti entrambi dello 0,3% nel secondo trimestre del 2024, a un ritmo più veloce delle attese, che erano per un ritmo di crescita pari a +0,2%.

Il tasso di crescita è rimasto lo stesso di quello riportato nel primo trimestre di quest’anno.

Dai dati dell’Eurostat è emerso che i tassi di crescita più sostenuti del Pil sono stati riportati in primis dall’Irlanda (+1,2% rispetto al trimestre precedente), dalla Lituania (+0,9%) e dalla Spagna (+0,8%), mentre la Francia è cresciuta dello 0,3% e le economie di Italia e Belgio hanno assistito a una espansione entrambe dello 0,2%.

L’Italia dunque ha fatto meglio della Germania- così come diverse economie nazionali dell’area euro e Ue – ma è stata battuta da diverse economie.

I trend peggiori dei Pil sono stati sofferti invece dalla Lettonia (-1,1%), dalla Svezia (-0,8%) e dall’Ungheria (-0,2%) e per l’appunto anche dalla Germania, che ha visto il prodotto interno lordo del secondo trimestre tornare in territorio negativo.

Tornando al trend del Pil dell’area euro nel suo complesso, la crescita su base annua è stata pari a +0,6%, anche in questo caso meglio delle attese di una espansione, rispetto al secondo trimestre del 2023, pari a +0,5%. L’economia ha accelerato inoltre il passo, rispetto al +0,5% del primo trimestre del 2024.

Il neo rimane tuttavia la Germania, per la cui economia il consensus aveva previsto una crescita, di certo una ritirata: quel segno meno fa temere di conseguenza una recessione, che finora non c’è, visto che per recessione tecnica si intende quella situazione caratterizzata da due trimestri consecutivi di crescita negativa. Nel primo trimestre del 2024, il Pil della Germania era salito invece dello 0,2%. La contrazione dell’economia tedesca è stata commentata tra i diversi analisti anche da quelli di ING nell’articolo German economy falls back into contraction: gli esperti hanno ricordato che Berlino aveva iniziato il 2024 con una ventata di ottimismo.

“D’altronde il Pil del primo trimestre del 2024 aveva sorpreso al rialzo, gli indicatori della fiducia erano migliorati, alimentando così la speranza che il pessimismo degli ultimi anni fosse ormai alle spalle e che il dibattito sulla Germania in quanto anello debole (sick man dell’Europa) potesse essere di nuovo accantonato”. Non è andata invece così visto che, spiega ING, la verità è che la crescita del Pil del primo trimestre è stata “sostenuta dalle condizioni meteo miti durante l’inverno e dalla revisione al ribasso del dato relativo al Pil del quarto trimestre”.

Di conseguenza, “tanto per iniziare, non definiremmo sostenibile e solida quella crescita” e i “dati di oggi confermano infatti che quella narrativa non è migliorata”. ING ha detto anzi che “la Germania ha attraversato una ripresa molto moderata che in realtà non è stata mai tale. Di fatto, la dimensione dell’economia tedesca è al momento inferiore rispetto a quella di due anni fa”.

ING non sembra riporre grandi speranze neanche guardando al futuro, dal momento che, nella sua nota, si legge che “guardando in avanti, l’economia tedesca continuerà a oscillare tra speranza e disperazione”.

Per quanto riguarda il Pil dell’Italia, il trend è stato senz’altro positivo. Meglio hanno fatto tuttavia diverse altre economie dell’area euro su base trimestrale e anche annua.

Prendiamo per esempio la Spagna: la lettura preliminare del Pil relativa al secondo trimestre ha messo in evidenza una crescita su base trimestrale dello 0,8%, in linea con i primi tre mesi del 2024, meglio dell’espansione attesa dello 0,5%.

Su base annua, il prodotto interno lordo è balzato addirittura del 2,9%%, contro il 2,5% del consensus e il 2,6% del 1Q (rivisto da +2,5%).

Meglio delle attese in Spagna anche l’inflazione. Nel mese di luglio, l’indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,5% rispetto a giugno (attese -0,3%, precedente +0,4%), rallentando al 2,8% su base annua (da 3,4%, stima 3,0%).

L’indice armonizzato, confrontabile con gli altri Paesi dell’Eurozona, ha frenato inoltre su base mensile (-0,7%, consensus -0,4%), riducendo il passo su base annua (da 3,6% a 2,9%,stima 3,2%). Infine, l’inflazione core è scesa dal 3,0% al 2,8%, in linea con le stime.

Ha stupito e ha fatto meglio delle attese anche il Pil della Francia, il paese su cui si è concentrata l’attenzione di tutto il mondo dopo il caos politico scoppiato con la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di indire le ‘annuncio delle elezioni anticipate. Nel secondo trimestre del 2024 l’economia francese è cresciuta dello 0,3%, meglio del +0,1% stimato dall’Istituto Nazionale di Statistica INSEE. Parigi ha battuto Roma anche sul trend del Pil su base annua, che è stato nello stesso arco temporale pari a +1,1% (contro il +0,9% del Pil dell’Italia), rallentando il passo rispetto al +1,5% del primo trimestre, ma decisamente meglio del +0,7% previsto.

