BTP Valore: sboom ordini per scommessa Meloni in attesa tassi Bce e con banche alla carica

BTP Valore: come sta andando la quarta edizione del titolo di stato italiano rivolto esclusivamente agli investitori retail, strumento di investimento nato in linea con l’obiettivo del governo Meloni di convincere gli italiani ad accollarsi fette sempre più crescenti del debito pubblico ‘di casa’?

Nella giornata di ieri, lunedì 6 maggio 2024, primo giorno di collocamento del titolo che, con durata di sei anni, scade nel maggio del 2030, gli ordini sottoscritti dal pubblico dei piccoli risparmiatori sono ammontati a 3,7 miliardi di euro.

Oggi, secondo giorno di collocamento, circolano voci su una raccolta da parte del Tesoro superiore ai 2 miliardi di euro, che porterebbero a 6 miliardi di euro circa il valore degli ordini arrivati dalla platea dei risparmiatori italiani.



BTP Valore: il paragone tra i risultati disponibili e quelli del primo atto

Tirare le somme in questo momento è sicuramente prematuro: siamo soltanto al secondo giorno di collocamento di questo nuovo BTP Valore, giunto alla sua quarta edizione.

Vero, tuttavia, che i precedenti fanno notare che le richieste da parte dei piccoli risparmiatori per questo titolo di stato ‘speciale’ tendono ad affievolirsi con il passare dei giorni.

Sono alcune stesse tabelle stilate e pubblicate dal Tesoro a ricordare il numero dei contratti sottoscritti e il valore relativo, per ogni giorno dell’emissione del BTP Valore, delle precedenti edizioni.

La prima tabella si riferisce alla prima edizione del giugno 2023:

quella con cui il BTP Valore che, nelle anticipazioni della stampa, era stato battezzato BTP autarchico, faceva ufficialmente il suo debutto sul Mot, la piattaforma di Borsa italiana, in linea con i desiderata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che poco prima aveva proferito una frase che avrebbe scatenato dibattiti a non finire tra i favorevoli e i contrari alla nazionalizzazione del debito pubblico: la frase “più titoli di stato agli italiani”.

Partiva ufficialmente il 5 giugno 2023 la prima edizione del BTP Valore, i cui tassi cedolari definitivi avrebbero confermato quelli minimi preannunciati dal Mef: al 3,25% per il 1° e 2° anno e al 4,00% per il 3° e 4° anno.

Il primo giorno di collocamento si concludeva con ordini per un valore di oltre 5,4 miliardi di euro.

Meloni si apprestava a prendersi la rivincita su chi in passato aveva scommesso contro l’Italia.

E si sarebbe confermato altrettanto trionfante, alla fine di quella prima edizione del BTP Valore, anche il vicepremier, leader della Lega e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, con la seguente dichiarazione:

“L’emissione dei buoni del tesoro Valore, record del pubblico risparmio con centinaia di migliaia di risparmiatori coinvolti, è un indice della fiducia che gli italiani hanno nel proprio Paese: gli italiani hanno messo oltre 18 miliardi cash in cinque giorni”.

Gli ordini del primo giorno delle tre precedenti edizioni

Dopo qualche mese, arrivava la seconda edizione del BTP Valore, e il risultato, sebbene in lieve calo, confermava per l’ennesima volta il successo dell’idea firmata dalla premier Meloni.

Il Mef confermava i tassi cedolari definitivi, non rivedendo al rialzo i tassi cedolari minimi precedentemente resi noti, al 4,10% per il primo, secondo e terzo anno, e al 4,50% per il quarto e quinto anno.

Si apprendeva che alla fine della prima giornata di collocamento di quel BTP Valore, gli ordini arrivati dai piccoli risparmiatori per la scommessa di Meloni ‘più debito agli italiani’ avevano superato quota 4,7 miliardi.

Altro risultato di tutto rispetto, come indica la tabella del Tesoro.

La carica degli italiani veniva confermata.

I numeri record del terzo BTP Valore: il boom del primo giorno

Non ha deluso le aspettative del Tesoro, convincendo piuttosto la premier Meloni a insistere sulla strategia di rifilare più debito pubblico ai piccoli risparmiatori neanche, o meglio soprattutto, la terza edizione del BTP Valore, o anche primo atto di questo 2024, partita lo scorso 26 febbraio, conclusa in data 1° marzo.

Nel corso di quella terza edizione, il BTP Valore è arrivato addirittura a battere se stesso.

La risposta che gli italiani hanno dato a Meloni è stata più forte che mai a partire dal primo giorno di collocamento del titolo, che si è concluso con ordini retail schizzati anche oltre quota 6,4 miliardi di euro.

Il valore totale dei contratti sottoscritti al termine dei cinque giorni è arrivato a stracciare anche il record della prima emissione, consentendo al Tesoro di incassare più di 18 miliardi di euro.

“Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente destinato il BTP Valore”, ha annunciato il Mef.

Quei numeri hanno dato ancora ragione al piano di Meloni, che in quei giorni aveva commentato il boom di ordini affermando che, rilevando quote crescenti del debito pubblico dell’Italia, gli italiani sarebbero diventati più padroni del loro “destino”, “perchè quando il tuo debito pubblico è nelle tue mani, sei meno sottoposto alle pressioni esterne”.

“Se vi avanza qualche soldo da investire bene in una nazione seria con un governo longevo ci sarebbe questo BTP Valore a cui mi permetto di fare un po’ di pubblicità”: era stata questa un’altra dichiarazione che la premier aveva rilasciato in occasione di un incontro con la stampa estera, commentando il lancio del terzo atto di quel BTP.

In quell’occasione, il Tesoro aveva garantito tassi al 3,25% per il primo, secondo e terzo anno e del 4% per il quarto e il quinto anno.

BTP by Meloni: IV edizione tra nodo tassi Bce e ‘minaccia’ conti deposito

L’esito di questa quarta edizione, invece, lascia un po’ a desiderare, soprattutto se paragonato a quello dei primi giorni di collocamento del BTP Valore delle tre precedenti edizioni.

🔴 Oggi è iniziato il collocamento del BTP Valore. ✅ Premio extra finale dello 0,8%

✅ Cedole pagate trimestralmente Tassi minimi garantiti:

📌 3,35% dal 1° al 3° anno

— MEF (@MEF_GOV) May 6, 2024

I numeri fino a oggi disponibili, che fanno riferimento a ordini che nel secondo giorno di contrattazioni ammontano attorno ai 6 miliardi di euro, più che dare ragione a Meloni sembrano avallare quanto scritto in quell’analisi-profezia pubblicata da Reuters con l’articolo “Italy’s small investor push to slacken when ECB rate cuts start” , che ha presentato la prospettiva di una febbre per i BTP Valore di Meloni, per il 2024, sempre se di febbre si potrà parlare, più bassa rispetto a quella dello scorso anno.

Da monitorare, in primo luogo, le prossime decisioni di politica monetaria della Bce sui tassi, che sono di fondamentale importanza per capire se posizionarsi o meno sui BTP.

I mercati scontano a tal proposito un primo taglio dei tassi da parte della Bce in occasione della prossima riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, in calendario il prossimo 6 giugno.

I dubbi su cosa farà però dopo l’Eurotower permangono, anche sulla scia di una Fed che ha le mani legate dall’inflazione, e che è costretta a rimanere più cauta, sebbene gli ultimi dati macro arrivati dal fronte del mercato del lavoro Usa abbiano riacceso le speranze di una sforbiciata ai tassi anche negli States.

In questo contesto vanno ricordate le due semplici equazioni che riguardano il mercato dei bond.

Quella che indica che un taglio dei tassi tende ad apprezzare in generale i bond, e dunque nel caso dell’Italia i BTP – che sono stati emessi in precedenza, e quella diametralmente opposta che sottolinea che una stretta monetaria ha l’effetto di far scendere, invece, il loro valore.

Oltre ai tassi della Bce c’è però un altro fattore che deve essere preso in considerazione e che riporta immediatamente alla mente la crociata che il governo Meloni ha lanciato contro le banche italiane, varando quella tassa sugli extraprofitti che si è tradotta l’anno scorso a Piazza Affari in una vera e propria ondata di panico a Piazza Affari, tanto da essere immediatamente corretta al Mef; e tanto da, dopo qualche mese, essere mandata direttamente in soffitta, con una versione più light che ha permesso alle grandi banche italiane di scansarla in toto.

L’ironia della sorte è che proprio quelle banche contro cui Meloni ha agitato l’accetta della tassa sugli extraprofitti sono ormai orientate e anche da un po’ ad alzare la remunerazione sui loro conti deposito e conti correnti offerti ai clienti.

Proprio oggi il sito Confrontaconti.it ha aggiornato la sezione dedicata ai migliori conti depositi.

Ed è vero che in questo caso, come fa notare il sito SOSTariffe, è necessario fare una differenza opportuna tra i titoli di stato e i conti deposito, strumenti che presentano caratteristiche ben diverse tra di loro.

Per esempio “i titoli di Stato come il BTP Valore beneficiano di una tassazione al 12,5%, mentre i conti deposito sono soggetti a una ritenuta fiscale del 26% sugli interessi maturati”, spiega SOSTariffe.it, così come è altrettanto vero che “i conti deposito non hanno alle spalle la sicurezza della garanzia statale, ma solo quella delle banca che lo propone, anche se ormai quasi tutte le banche aderiscono al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) che copre ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro”.

Altrettanto vero, tuttavia, è che sono soprattutto i risparmiatori italiani, quelli su cui punta Meloni, a chiedersi cosa fare: se sottoscrivere il BTP Valore oppure andare a caccia di strumenti che rendono di più. Scrive SOSTariffe.it: “Numerosi risparmiatori si stanno domandando se sia più vantaggioso investire in questo buono del Tesoro poliennale o in un conto deposito”.

E, in un contesto in cui gli esperti sottolineano che il consiglio più giusto da dare ai potenziali acquirenti di BTP Valore è quello di diversificare in ogni caso il proprio portafoglio, va osservato con una certa ironia che proprio la prospettiva di banche italiane pronte a fare quanto la stessa Meloni aveva auspicato, ovvero ad alzare le remunerazioni a favore dei clienti dei loro conti, rischia di diminuire l’appetibilità, agli occhi degli investitori retail, del BTP Valore.

Reuters aveva di fatto anticipato che “le banche, che hanno fatto fatica a competere contro lo Stato” nel corso del 2023, potrebbero a questo punto “premiare i depositi in modo più generoso, attraverso tassi più alti, piuttosto che continuare ad assistere all’emorragia della raccolta, scattata con l’acquisto dei BTP da parte dei rispettivi clienti”.

Tornando ai numeri relativi a questa quarta edizione del BTP Valore, Mauro Valle, Head of Fixed Income di Generali Asset Management, non parla però di una crisi di domanda per questi titoli di stato tanto promossi dal governo Meloni, sottolineando che l’emissione è partita “piuttosto bene”.:

“Il primo giorno di collocamento del BTP Valore è partito piuttosto bene: anche se la raccolta è al momento inferiore alle due emissioni precedenti ci si può aspettare che il totale ordini vada tranquillamente oltre i 10 mld. Questo flusso di raccolta è indicativo che l’interesse del investitori retail per questo tipo di emissione è ancora solida (ricordiamo che le 2 emissioni del BTP futura hanno raccolto in media meno della metà, tra i 5 e i 6 miliardi) e il Tesoro potrà ancora contare su questa tipologia di titoli nel futuro per le proprie esigenze di finanziamento”.

Ancora, il responsabile della divisione di reddito fisso di Generali Asset Management ha messo in evidenza che “questo flusso di raccolta e il livello delle cedole minime fanno si che questo investimento sarà sufficientemente liquido sul mercato secondario e che il rendimento offerto dovrebbe essere positivo in termini reali per la durata dell’investimento. Questi due elementi spesso rappresentano dei fattori di rischio che non sempre sono considerati adeguatamente per questa tipologia di investimento”.