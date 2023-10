BTP Valore ergo scommessa Meloni: ordini superano 2 MLD. Questione tassi (ma anche rating)

BTP Valore: è partita oggi, lunedì 2 ottobre, la seconda emissione del titolo di stato rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail, con la grande novità delle cedole trimestrali.

La partenza si conferma promettente: gli ordini del BTP Valore, si apprende, superano la soglia di 2 miliardi a metà giornata, a fronte di più di 69.000 contratti.

Vale la pena ricordare che, nel caso della prima emissione del BTP Valore, durante i primi due giorni di collocamento, gli ordini si erano attestati a un livello superiore ai 10 miliardi, oltre i 9,91 miliardi raccolti dall’emissione precedente del Btp Italia.

La prima emissione era partita letteralmente con il botto:

lo scorso 5 giugno, il titolo di stato italiano aveva raccolto un boom di ordini, con più di 180.000 contratti, per un controvalore superiore ai 5 miliardi.

L’intera edizione si concludeva nel migliore dei modi.

Il BTP Valore ha scadenza a cinque anni, nel 2028, e garantisce un extra premio finale di fedeltà per chi lo detiene fino alla scadenza.

Il collocamento proseguirà fino a venerdì, 6 ottobre, salvo chiusura anticipata.

Al via nuova emissione BTP Valore con italiani insoddisfatti dei tassi sui conti banche

Il Mef, ministero dell’Economia e delle Finanze, ha lanciato oggi, lunedì 2 ottobre, la seconda emissione del BTP Valore, dopo aver fatto venerdì scorso il grande annuncio sui tassi minimi garantiti.

Va avanti il piano del governo Meloni finalizzato a convogliare verso il debito pubblico il risparmio degli italiani che, alle prese con un’inflazione in discesa rispetto ai massimi ma ancora troppo alta che erode tuttora la liquidità non impiegata, fa i conti anche con tassi sui conti correnti considerati tuttora troppo bassi.

Dall’ultimo rapporto ABI è emerso che, nel mese di agosto 2023, il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è aumentato, passando allo 0,80%, rispetto allo 0,32% a giugno 2022 e che il tasso sui soli depositi in conto corrente è cresciuto allo 0,40%, “tenendo conto che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento”, ha precisato l’associazione bancaria italiana guidata da Antonio Patuelli.

Va detto che, sempre stando ai dati dell’Abi, in Italia il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è pari al 4,29% , mentre il tasso medio sul totale dei prestiti si attesta al 4,48%.

Proprio la forbice ampia tra tassi passivi e tassi attivi delle banche ha provocato, oltre alla frustrazione dei risparmiatori, anche la reazione del governo Meloni, che ha agito con la cosiddetta tassa sugli extraprofitti delle banche, che ha acceso in Italia un forte dibattito, tuttora in corso.

Detto questo, la remunerazione sui conti considerata ancora insufficiente ha scatenato la frustrazione non solo dei correntisti italiani, ma anche di molti europei, tanto che la polemica è esplosa anche in Belgio.

Anche qui lo Stato, non prima di aver lanciato diversi moniti al mondo delle banche, ha lanciato così un bond rivolto esclusivamente ai retail, con l’intento di corteggiare e conquistare i piccoli risparmiatori, con grande successo.

Il Belgio ‘batte’ il BTP Valore con il bond che sfida le banche

Caccia ai rendimenti: il fattore pro-BTP Valore. Ma attenti all’inflazione

La caccia ai rendimenti è, di fatto, un elemento che gioca a favore del BTP Valore.

Allo stesso tempo, in un contesto in cui non è detto che la Bce di Christine Lagarde abbia finito con l’alzare i tassi di interesse visto che, parole sue, l’inflazione è in calo ma ancora troppo elevata, i rendimenti del BTP Valore possono davvero confermarsi appetibili?

Lo scorso 14 settembre, l’Eurotower ha alzato i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%.

Strette monetarie finite?

Negli ultimi giorni indicazioni confortanti sono arrivate con la pubblicazione dei numeri preliminari sull’inflazione dell’area euro da parte dell’agenzia statistica Eurostat.

A scendere tra l’altro, oltre all’inflazione dell’Eurozona, anche, l’inflazione dell’Italia.

Ottime notizie, dunque, appannate però dal fatto che il recente rally dei prezzi del petrolio costringe i banchieri centrali a rimanere in guardia.

Di conseguenza, la domanda è se quei tassi minimi garantiti che il BTP Valore garantirà ai suoi sottoscrittori (e che potranno essere lasciati invariati alla fine del collocamento o rivisti al rialzo) stiano allettando o meno la platea dei piccoli risparmiatori.

I tassi minimi garantiti annunciati dal Mef

Finora, gli italiani conoscono solo i tassi minimi cedolari del BTP Valore, che sono stati comunicati dal Tesoro alla fine della scorsa settimana. La serie dei tassi cedolari minimi garantiti è la seguente:

4,10% per il 1°, 2° e 3° anno

4,50% per il 4° e 5° anno.

Per ora la cosa certa è che i tassi definitivi, che saranno resi noti il prossimo 6 ottobre, non potranno essere inferiori a questi tassi minimi.

Gabriel Debach, analista di mercati di eToro, conferma dunque che “risulta essere prematuro, riportare l’esatta valutazione dell’offerta del BTP Valore, con i tassi definitivi che saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 6 ottobre, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti”.

“Ad ogni modo – continua l’analista – quello che sappiamo è che il BTP Valore sarà caratterizzato, per la prima volta, dall’offerta di cedole trimestrali calcolate sulla base del meccanismo di step-up, prefissato per i primi 3 anni, che aumenta per i successivi 2 anni di vita del titolo e con un premio fedeltà a scadenza dello 0,5%”.

Dunque?

“Considerando ciò, con un rendimento del 4,10% per i primi 3 anni e 4,5% per gli ultimi due e 0,5% di premio fedeltà, il rendimento complessivo del BTP Valore dovrebbe aggirarsi intorno al 4% lordo annuo”.

E’ sufficiente a scatenare l’interesse degli investitori retail italiani?

Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte, ha spiegato che “le cedole minime portano ad un tasso complessivo a scadenza (tenendo in considerazione anche il premio di fedeltà a scadenza dello 0,5%) sostanzialmente superiore rispetto al tasso attuale del BTP a 5 anni (4,21%) di circa 15 punti base”.

Tra i vantaggi la garanzia statale. Ma occhio a rischio bocciatura rating

Dal canto suo, il market analyst di eToro Gabriel Debach mette in evidenza i vantaggi e gli svantaggi che ogni investitore retail deve considerare in modo oculato prima di posizionarsi sul BTP Valore e, in generale, ogni volta che deve decidere se includere o meno un investimento nella propria

strategia finanziaria.

Secondo Debach il BTP Valore gode sicuramente di alcune caratteristiche positive, come la sicurezza: “Un aspetto chiave del BTP Valore è la sua affidabilità. Questi titoli, emessi dal governo italiano, godono di una garanzia statale, che riduce notevolmente il rischio di insolvenza”.

Tuttavia, essendo titoli di stato, è bene ricordare sempre il fattore rating.

Debach parla infatti della presenza di “un rischio legato a un possibile declassamento del rating italiano”.

E non si può dire che, in questo senso, l’Italia sia del tutto al sicuro, se si considera la minaccia “junk” tuttora rappresentata dall’agenzia di rating Moody’s.

A favore del BTP Valore c’è, d’altro canto, il “rendimento stabile”.

Così l’analista:

Il BTP Valore offre un tasso di interesse minimo garantito per l’intera durata del titolo. Questo significa che il tasso che gli investitori otterranno nei primi tre anni di vita non potrà essere inferiore a quello del successivo step-up, garantendo agli investitori stabilità nel reddito. Inoltre, l’opzione di ricevere cedole trimestrali rende questo strumento ancora più allettante.

Altri punti di forza sono rappresentati per l’analista di eToro dalla “liquidità –la negoziabilità del BTP Valore sul mercato secondario fornisce agli investitori la flessibilità di acquistare o vendere il titolo facilmente – ” e dalle “agevolazioni fiscali”.

Sul BTP Valore, si legge nell’annuncio della seconda emissione da parte del Mef, si applica infatti “la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà”.

Elencati i vantaggi, da eToro arriva anche qualche attenti, oltre a quello relativo al rating dell’Italia.

Tra gli altri svantaggi, spiega Gabriel Debach, si mette in evidenza il fatto che esistono anche alternative di investimento. Tra queste, riferimento ai conti vincolati ma anche ai corporate bond:

“Nonostante il rendimento interessante, soprattutto considerando il livello di rischio associato e le alternative simili (conti vincolati), potrebbe essere utile esplorare alternative nell’ambito degli investimenti obbligazionari societari”.

Inoltre, “il tasso di interesse potrebbe non tenere il passo con l’inflazione, comportando una diminuzione del potere d’acquisto nel tempo”.

Non è detto, infatti, che l’inflazione stia davvero battendo in ritirata. E qui entra in gioco ovviamente il rischio tasso di interesse della Bce:

“I BTP Valore possono essere influenzati dai cambiamenti nei tassi di interesse. Se i tassi aumentano, il valore dei BTP Valore esistenti potrebbe diminuire, potenzialmente generando perdite di capitale se venduti prima della scadenza”.

Su questo punto si è soffermato anche un articolo di Morningstar:

“Come tutte le obbligazioni (il BTP Valore) è sensibile alla variazione dei tassi di interesse. Questo significa che se i saggi di riferimento aumentano, il prezzo dei titoli in circolazione scende e viceversa quando i tassi diminuiscono. E’ bene ricordare che le obbligazioni a medio-lunga scadenza sono più sensibili alle decisioni di politica monetaria di quelle a breve scadenza”.

Ancora, scrive Sara Silano di Morningstar:

“La variazione del prezzo è rilevante per gli investitori che decidono di non tenere il titolo fino alla scadenza. In questo caso, se la Bce continuerà ad aumentare i tassi, il valore potrebbe diminuire perché le cedole saranno inferiori a quelle dei bond di nuova emissione disponibili sul mercato. Per contro, se i tassi di riferimento cominceranno a scendere nei prossimi mesi o anni, il valore aumenterà e l’investitore potrà chiedere un premio maggiore per rivendere il bond sul mercato secondario. Tuttavia, tale rischio viene mitigato se si mantiene il titolo fino alla scadenza, beneficiando anche del premio fedeltà dello 0,5%”.

Va ricordato insomma, prima di lanciarsi sul BTP Valore e come precisano gli stessi esperti di Bankitalia che, nel caso di questo titolo, “i tassi delle cedole sono fissi, anche se crescenti nel tempo”.

Insomma: “Il BTP Valore non è pertanto uno strumento a tassi indicizzati, le cedole sono fissate in anticipo e non solo legate a parametri di mercato, come nel caso del BTP Italia (legate all’inflazione italiana) o come nel caso del BTP Futura (legate al PIL)”.

BTP Valore: dall’investimento minimo a come acquistarlo

Di seguito altre caratteristiche del BTP Valore comunicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro , avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto.

, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

durante i giorni di collocamento. I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza.

Come per la precedente emissione, il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Il BTP Valore, iniziativa del governo Meloni, ha scatenato diverse polemiche fin da prima della sua nascita. Il suo lancio è stato preceduto infatti da diverse indiscrezioni, che ne hanno anticipato l’annuncio.

Oltre ai rumor, è stata la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni a presentare l’obiettivo “più titoli di stato nelle mani degli italiani”, mentre dalla Lega è stata rilanciata l’idea stessa di un BTP autarchico, o anche sovranista o, semplicemente, patriottico, che possa far leva sull’amor per la patria dei risparmiatori italiani, fino a convincerli a salvare le casse dello Stato. Proteggendo così magari anche i BTP del mercato secondario dalla furia delle speculazioni degli squali della finanza. Sempre nella speranza che qualcosa non vada storto, come è stato appena qualche giorno fa, tra la presentazione della Nadef e i sell off che si sono accaniti contro tutti i titoli di stato dell’area euro. Per ora il governo Meloni rimanda i timori e le previsioni catastrofiche al mittente.

BTP Valore e spread: Meloni si prende (per ora) la rivincita

