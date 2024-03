BTP Valore orgoglio di Meloni, Mef: quasi tutti gli ordini da investitori italiani. I numeri record

Il Tesoro ha reso noto i dettagli relativi alla terza edizione del BTP Valore, il titolo di stato rivolto esclusivamente agli investitori retail nato con il governo italiani agli inizi del 2023, in linea con l’obiettivo annunciato dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni di portare il numero più alto possibile di risparmiatori italiani a sottoscrivere nuove fette di debito pubblico tutto made in Italy. Che la terza edizione del BTP Valore si fosse confermata un successo era emerso venerdì scorso, quando il Mef (ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti) aveva annunciato che il collocamento si era concluso con un ammontare record di ordini, pari a 18,3 miliardi di euro: una cifra che aveva battuto sia il numero della prima edizione che della seconda edizione del titolo di stato. Venerdì scorso, al termine del collocamento del nuovo BTP Valore, che era partito lunedì 26 febbraio, il Tesoro aveva comunicato anche i tassi cedolari definitivi.

Stasera, con il Comunicato Stampa N° 32 del 04/03/2024, il Mef di Giorgetti ha fornito ulteriori dettagli di questa terza edizione del titolo di Stato che continua a fare la gioia del governo Meloni, confermando la risposta positiva dei risparmiatori alla chiamata alle armi lanciata dalla premier.

L’importo complessivamente emesso, ha reso noto il Tesoro, è stato pari a 18.316,424 milioni di euro a fronte di 656.369 contratti conclusi, con un taglio medio di 27.906 euro. Così il ministero:

Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente destinato il BTP Valore.

Il Tesoro ha pubblicato una tabella snocciolando i dati relativi agli ordini che il BTP valore.

Di seguito l’andamento della domanda durante il periodo di collocamento dal 26 febbraio al 1° marzo.

Il Mef ha annunciato che, dei 656.369 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) circa il 67% è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si è raggiunto circa il 91 per cento del totale.

Dalle informazioni raccolte dai Dealer, Co-Dealer ed altri intermediari, è emersa la partecipazione di investitori retail significativamente prevalente rispetto a quella del private banking, con una quota pari al 74 per cento.

All’interno della quota sottoscritta dagli investitori retail, ha continuato il Mef, si stima che circa il 55 per cento abbia inoltrato l’ordine attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali (sia recandosi fisicamente in filiale sia a distanza), mentre il restante 45 per cento attraverso l’home banking.

Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini è risultata provenire da investitori domestici.

