BTP Valore, accolto appello Meloni: 99% ordini dall’Italia

Il BTP Valore si conferma un BTP patriottico a tutti gli effetti: è quanto emerge dai dettagli che il Tesoro (Mef-Ministero dell’economia e delle Finanze) ha snocciolato.

I piccoli risparmiatori e investitori retail italiani hanno accolto l’appello del governo Meloni e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in primis, ‘più titoli di stato nelle mani degli italiani’: un appello che aveva fatto discutere molto, accendendo il dibattito nel mondo della politica e, anche, tra diversi economisti ed esperti di debito pubblico made in Italy.

Veniamo ai risultati: così come anticipato venerdì scorso, l’importo complessivamente sottoscritto è stato superiore ai 18 miliardi di euro, per la precisione pari a “18.191,090 milioni di euro, a fronte di 654.675 contratti conclusi”-

Il taglio medio del contratto è stato pari a 27.786 euro.

Il Tesoro, nel comunicare l’esito della prima emissione del BTP Valore, titolo di stato rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail, ha annunciato che si è tratto del “risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail)”.

Grande è stata l’attenzione degli investitori e dei cittadini per l’esito dell’emissione del BTP Valore, banco di prova per il governo Meloni per testare l’interesse dei risparmiatori italiani a partecipare in misura maggiore al debito pubblico italiano.

Tanto che, alla fine dello scorso anno, si era parlato chiaramente anche di BTP autarchico o BTP sovranista, facendo riferimento all’obiettivo, di cui il governo Meloni non ha fatto mai mistero, di mettere più titoli di stato nelle mani degli italiani.



I tassi annuali definitivi

Il BTP Valore è stato emesso per la prima volta la scorsa settimana. L’emissione è partita lunedì scorso, 9 giugno, per concludersi venerdì 9 giugno.

Venerdì scorso, dopo la chiusura dell’emissione, il Tesoro ha diramato il risultato finale, rendendo noti anche i tassi cedolari minimi garantiti.

Nessuna variazione rispetto ai tassi cedolari che erano stati annunciati il 1° giugno, qualche giorno prima della partenza della prima emissione del BTP Valore.

I tassi annuali definitivi annunciati sono stati confermati al 3,25% per il 1° e 2° anno e al 4,00% per il 3° e 4° anno.

Nella nota di oggi, il Mef ha precisato, riferendosi ai contratti che sono stati sottoscritti dai piccoli risparmiatori e investitori retail che, dei 654.675 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana), il 66 per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro mentre, considerando tutti i contratti di importo fino a 50.000 euro, la quota è stata pari al 92% del totale.

In una tabella, il Tesoro ha riportato il numero dei contratti sottoscritti e il valore relativo, per ogni giorno dell’emissione del BTP Valore.

Ancora, il Tesoro ha reso noto che, dalle informazioni raccolte dai Dealer, Co-Dealer ed altri intermediari, è emerso che la partecipazione degli investitori retail è stata significativamente prevalente rispetto a quella del private banking (con una quota rispettivamente di 76 per cento e 24 per cento).

Riguardo al modo in cui l’acquisto dei BTP Valore è avvenuto, prendendo in considerazione la quota sottoscritta dagli investitori retail, il Mef ha detto di stimare che “circa il 64 per cento abbia inoltrato l’ordine attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali (sia recandosi fisicamente in filiale sia a distanza), mentre circa il 36 per cento attraverso l’home banking”.

BTP Valore: 99% ordini da investitori domestici

L’appello di Giorgia Meloni è stato sicuramente accolto: il Mef ha comunicato infatti che, per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, “la quasi totalità degli ordini è risultata provenire da investitori domestici (circa il 99 per cento)”.

Fin da subito l’emissione del BTP Valore ha battuto quella del BTP Italia , per la precisione la 19esima emissione del BTP Italia, che era andata tra l’altro molto bene, e che era stata lanciata dal Tesoro all’inizio di marzo.

Basta considerare che, nel primo giorno di emissione del BTP Italia, gli ordini erano stati 132.334, per un controvalore di 3,637 miliardi di euro. La tabella che riassume le sottoscrizioni del BTP Valore conferma come gli ordini del titolo, lo scorso 5 giugno, abbiano superato invece la soglia di 180.000 unità, per un valore superiore ai 5,4 miliardi di euro.

Il secondo giorno di sottoscrizioni del BTP valore si è concluso all’incirca allo stesso ritmo del primo, con richieste per un valore di superiore ancora ai 5 miliardi di euro.

Sommata a quella del primo giorno, la raccolta del BTP Valore dei primi due giorni si è confermata così subito superiore rispetto a quella del BTP Italia, che tra l’altro, è stata di oltre 9,91 miliardi includendo l’apporto degli investitori istituzionali che, nel caso del BTP Valore, sono invece mancati, per la natura del titolo di stato, rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail.

BTP valore: soddisfazione da Meloni e Salvini. Molto meglio del Mes

Nei primi giorni dell’emissione del titolo, evidente è stata la soddisfazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’esito del collocamento:

Meloni si è presa la rivincita, in modo particolare, sull’industria degli hedge fund e su chi aveva scommesso contro l’Italia e i suoi BTP.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicepremier, leader della Lega e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini che, intervenuto nel fine settimana al Forum in masseria di Manduria (Taranto), si è così espresso:

“L’emissione dei buoni del tesoro Valore, record del pubblico risparmio con centinaia di migliaia di risparmiatori coinvolti, è un indice della fiducia che gli italiani hanno nel proprio Paese: gli italiani hanno messo oltre 18 miliardi cash in cinque giorni”.

BTP Valore decisamente meglio del Mes, ha sottolineato ancora il leader della Lega:

“Non sottoscriveremo mai il Mes? Mai non appartiene al mio vocabolario, ma il Mes non è utile, non è conveniente”, ha detto Salvini, aggiungendo che “in questo momento sicuramente c’è la revisione delle norme relative al Patto di stabilità”.

E in ogni caso, rivolgendosi all’Europa, il ministro si è così espresso:

“Non rivedi il Patto di stabilità come piace a me e io in cambio ti firmo il Mes, uno strumento in cui non credo”.