BTP Valore: Meloni rilancia, Bankitalia conferma febbre. In attesa tassi c’è premio fedeltà più ghiotto

Grande attesa per la quarta edizione del BTP Valore, il titolo di stato italiano riservato esclusivamente agli investitori retail creato dal governo Meloni, con l’obiettivo di indurre gli italiani ad acquistare quote crescenti del debito pubblico ‘di casa’, ovvero dell’Italia, facendo leva sul loro spirito patriottico.

La missione lanciata in primis dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto finora grande successo: i cosiddetti BTP People non ci hanno pensato due volte a fare incetta dei vari BTP Valore offerti dal Tesoro, attratti dai rendimenti, in un contesto i cui le remunerazioni sui depositi parcheggiati presso le banche si sono confermate risicate per un bel po’ di tempo.



A certificare il successo di questi BTP ribattezzati anche BTP patriottici e sovranisti – che torneranno a essere emessi la prossima settimana, da lunedì 6 maggio fino a venerdì 9 maggio, – sono stati gli stessi dati pubblicati da Bankitalia.

BTP Valore, Bankitalia conferma febbre BTP People

Nel rapporto sulla Stabilità finanziaria pubblicato di recente, Bankitalia ha dedicato una sezione ai titoli di stato italiani, scrivendo nero su bianco che “l’attività sul mercato primario continua a beneficiare dei collocamenti diretti presso gli investitori al dettaglio”.

I numeri parlano chiaro:

“alla fine di febbraio sono stati raccolti 18,3 miliardi mediante la terza edizione del BTP Valore, un primato per un’emissione di questo tipo“. E un primato già salutato con successo dal Tesoro-Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che ha commentato così l’esito della terza edizione, partita il 26 febbraio, per concludersi il 1° marzo:

Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente destinato il BTP Valore.

BTP: shopping da famiglie e esteri, scendono banche e assicurazioni

Bankitalia non ha rimarcato ‘solo’ l’ennesimo grande successo che il governo Meloni ha incassato con la terza edizione del titolo di stato.

Nel suo ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria, Palazzo Koch ha ricordato anche che, “nella seconda metà del 2023, la quota dei titoli di Stato detenuta dalle famiglie italiane è fortemente aumentata a seguito della crescita dei rendimenti, superando il 10 per cento“.

Sono invece “ulteriormente diminuite le quote della Banca d’Italia e dell’Eurosistema, in linea con la normalizzazione della politica monetaria (dunque con il cosiddetto processo di QT-Quantitative Tightening lanciato dalla Bce), così come quelle delle banche e delle assicurazioni”, in un contesto in cui – BTP Valore inclusi – “il collocamento dei titoli di Stato è proseguito regolarmente, con quantitativi in aumento per i titoli a medio e a lungo termine e rendimenti medi all’emissione in calo rispetto al massimo di ottobre del 2023″.

Dal quadro presentato da Bankitalia è emerso che a fare shopping di carta italiana sono stati anche gli investitori esteri.

Per quanto riguarda la partecipazione dei retail, la banca d’Italia guidata dal governatore Fabio Panetta ha precisato che questa è aumentata da un lato con le emissioni del BTP Valore, dall’altra sulla scia della decisione dei correntisti di trasferire la liquidità detenuta nei conti delle banche a favore di investimenti considerati più appetibili, caratterizzati da rendimenti più alti (come sono stati, per l’appunto, i BTP Valore).

BTP Valore: Meloni al quarto atto. In attesa tassi occhio al premio fedeltà

E’ in questo contesto di BTP People alla riscossa, per la gioia innanzitutto della premier Giorgia Meloni – che non ha fatto mai mistero del suo obiettivo “più titoli di stato nelle mani degli italiani” – che partirà lunedì prossimo 6 maggio la quarta edizione del BTP Valore, stando a quanto annunciato con un comunicato dal Tesoro guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti, l’11 aprile scorso.

Prima dell’inizio dell’emissione, la data clou è quella di domani, venerdì 3 maggio, quando il Mef annuncerà i i tassi minimi garantiti.

Vale la pena di ricordare che i tassi finali della terza edizione del BTP Valore avevano confermato quelli precedentemente annunciati, pari al 3,25% per il primo, secondo e terzo anno e del 4% per il quarto e il quinto anno.

Sempre nella precedente emissione della fine di febbraio, il premio di fedeltà era stato pari allo 0,7% del capitale investito, a fronte di cedole nominali pagate ogni tre mesi.

In questa quarta edizione del BTP Valore, il premio di fedeltà sarà più ricco, pari allo 0,8% del capitale investito, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.



Così il Mef, nel presentare il nuovo BTP Valore, ormai ai nastri di partenza che sarà collocato, come nel caso delle edizioni precedenti, sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana), tramite le due banche dealers Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Questa emissione speciale offre l’opportunità di investire in uno strumento di grande successo come il BTP Valore, sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato.

Il nuovo titolo di stato avrà una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo ‘step up’ di 3+3 anni.

📌 Emissione speciale del BTP Valore dal 6 al 10 maggio: pubblicate le FAQ e la scheda tecnica. Leggi di più 👇🏻https://t.co/wBoCkA0xha#BTPvalore pic.twitter.com/U9kT3C0U9b — MEF (@MEF_GOV) April 29, 2024

Il caso Isee e del titolo da crociera. Ma Meloni non si ferma

Per questo BTP Valore, il Mef ha già comunicato che è prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che – come previsto dalla legge di bilancio per il 2024 – l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, al completamento dell’iter di attuazione della misura.

Confermata dunque l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, dopo la confusione che era stata generata sul caso, in particolare in occasione della terza edizione del BTP Valore, a seguito del chiarimento-bomba dell’Inps alla misura “titoli di stato fuori dall’Isee”, decisa con la legge di bilancio del governo Meloni.

Va ricordata la polemica esplosa anche sulla campagna di comunicazione lanciata dal governo italiano per promuovere la terza edizione del BTP Valore, o anche primo atto del 2024, con lo spot da ‘titolo per andare in crociera’ , che ha scatenato subito una valanga di critiche contro la ratio stessa di un titolo di stato, concepito dal governo Meloni per nazionalizzare il debito pubblico italiano.

La premier Meloni va intanto dritta per la sua strada, convinta che è con questo bond che gli italiani potranno tornare a essere padroni del loro destino.

Certo è che l’entusiasmo con cui i BTP People hanno accolto la prima edizione lanciata nel giugno del 2023 , la seconda edizione dell’ottobre del 2023 e la terza che si è conclusa con il record dell’ammontare raccolto dal Mef, ha convinto ancora di più il governo italiano a puntare su questo strumento di investimento, che continua a dividere gli italiani riguardo al suo, per l’appunto, valore.

Dal canto suo Meloni non arretra, tutt’altro, sbandierando il successo di questo titolo di stato italiano, come ha fatto da Pescara domenica scorsa 28 aprile, quando ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee: “La borsa ha numeri record, il debito sta tornando nelle mani degli italiani e l’andamento del mercato del lavoro è quello mi rende più orgogliosa”.