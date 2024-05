Pirelli, domani il test conti: le attese su ricavi, utili e margini del primo trimestre

Nell’affollato calendario di trimestrali del Ftse Mib, che vede le banche tra le protagoniste, il mercato guarda anche ai risultati di una big del Ftse Mib del comparto industriale: ovvero Pirelli. Il consiglio di amministrazione del gruppo degli pneumatici si riunirà domani 9 maggio per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024. Vediamo quali sono le attese degli analisti per il primo trimestre di Pirelli.

Pirelli e i numeri del primo trimestre: le attese del mercato

Per il primo trimestre 2024, le stime del consensus degli analisti intervistati da Bloomberg indicano un Ebit adjusted (ossia al netto delle poste non ricorrenti) di 257,5 milioni di euro (248 milioni il dato registrato nel primo trimestre del 2023) e un Ebitda di 369 milioni contro i 354 milioni di un anno fa, con i ricavi visti a quota 1,68 miliardi.

Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, che mantengono una raccomandazione buy e un target price di 6,9 euro su Pirelli, “a differenza dei competitor europei, Pirelli dovrebbe iniziare l’anno con volumi positivi”. Entrando più nel dettaglio della preview, gli esperti della banca italiana scrivono: “nonostante i ricavi (1,68 miliardi di euro) penalizzati dal forex, stimiamo un Ebit rettificato di 257 milioni con margini al 15,3%, in linea con la guidance 2024 che punta al 15%-15,5% a fronte di ricavi pari a 6,6-6,8 miliardi”.

Consensus analisti, stime pubblicate sul sito Pirelli

Passiamo in rassegna anche le stime degli analisti per il primo trimestre 2024, pubblicate sul sito di Pirelli. In termini di ricavi i broker si attendono 1,68 miliardi, in calo di circa l’1,4% rispetto all’analogo periodo nel 2023, mentre l’Ebitda e l’Ebit (entrambi nella versione adjusted, ovvero al netto delle poste non ricorrenti) sono visti rispettivamente a 354 milioni e 257 milioni. Il risultato netto dovrebbe, invece, scivolare a 110 milioni dai 115 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno.

Su questo consensus su Pirelli, la società precisa che “è calcolato dalla società come media aritmetica semplice delle previsioni (ricerche/modelli) prodotte e condivise con Pirelli da un campione di analisti finanziari che coprono il titolo. Tale campione potrebbe essere soggetto a modifiche senza notifica”.

View degli analisti: perfettamente divisi tra buy e hold

Dopo la corsa di ieri in Borsa, oggi Pirelli riprende fiato e si muove in territorio negativo. Il titolo, che ieri ha toccato un massimo dell’anno a quota 6,194 euro, cede oltre il 2%. Da inizio anno il titolo Pirelli ha segnato un rialzo del 23% circa. Attualmente il consenso Bloomberg vede 9 buy e 9 hold, e un sell sul titolo con un target price medio a 6,23 euro, con un rendimento potenziale del 28,7%.

Michelin e Continental, i numeri del primo trimestre

In attesa dei conti di Pirelli, osserviamo come sono andate le trimestrali di due big europee del settore: la francese Michelin e i tedeschi di Continental.

Per Michelin i risultati dei primi tre mesi sono stati comunicati al mercato lo scorso 24 aprile. Nel trimestre in esame le vendite sono calate del 4,6%, leggermente al di sotto delle aspettative, citando un calo dei volumi in alcune divisioni. Nel dettaglio, le vendite sono state pari a 6,64 miliardi di euro nel primo trimestre contro i 6,96 miliardi riportati lo scorso anno e contro i 6,68 miliardi di euro attesi dagli analisti in un consensus fornito dall’azienda. Per il 2024 Michelin ha tuttavia confermato la guidance che prevede un utile operativo del segmento pari a 3,5 miliardi di euro.

Post conti, gli analisti di Equita confermano le “stime (minimo fine tuning) e target anche se il mix divisionale è particolarmente sfavorevole (lo specialty che garantisce margini superiori alla media è quello i cui volumi sono maggiormente sotto pressione)”.

Anche per la tedesca Continental il 2024 è partito all’insegna della debolezza. La società di Hanover ha annunciato oggi i conti del primo trimestre 2024 che vedono le vendite consolidate in flessione del 5% a 9,8 miliardi di euro, mentre l’Ebit adjusted è calato del 65,8% a 196 milioni. Nel trimestre è stata registrata una perdita pari a 53 milioni contro l’utile di 382 milioni dell’analogo periodo nel 2023.

Confermate anche in questo caso le previsioni per l’intero 2024. “Dopo un primo trimestre debole nel 2024, Continental prevede che gli utili miglioreranno nel corso dell’anno, in particolare nella seconda metà dell’anno – si legge nel comunicato ufficiale -. Su questa base, la società quotata sul Dax conferma le sue prospettive per l’intero anno”. Nel complesso, Continental prevede ancora un fatturato consolidato per il 2024 tra 41-44 miliardi e un margine Ebit rettificato nel range tra il 6-7%.