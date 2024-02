BTP Valore: terza chiamata Meloni ai BTP People: primi risultati. Isee: riesplode il caso

Risultano più che soddisfacenti i primi numeri che stanno arrivando sull’emissione della terza edizione del BTP Valore, lanciata dal Tesoro oggi, lunedì 26 febbraio 2024.

Stando a indiscrezioni stampa, gli ordini del titolo di stato rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail si aggirano dopo un paio di ore già a 2 miliardi di euro, a conferma di come gli italiani stiano rispondendo ancora con un sì alla chiamata alle armi lanciata dal governo Meloni: la terza, per blindare l’Italia, assediata dalla piaga dell’elevato debito pubblico.

L’emissione del BTP Valore, partita stamattina sul MOT, andrà avanti fino a venerdì 1° marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Occhio al commento degli analisti di UBS che, in una nota riportata dall’agenzia Reuters, hanno scritto di ritenere che “la domanda per la terza emissione del BTP Valore rimarrà alta”, fattore che contribuirà a restringere ulteriormente lo spread” BTP-Bund. Spread BTP-Bund che, va detto, oscilla attorno

Nella nota gli esperti hanno aggiunto anche di non anticipare “nessun evento politico immediato in Italia che possa aumentare la pressione sui BTP”.

La mossa BTP fuori dall’Isee del governo Meloni e la ‘bomba’ Inps

Un incentivo a sottoscrivere il BTP Valore, così come in generale i titoli di stato italiani, è arrivato due settimane fa dallo stesso ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha rassicurato i potenziali sottoscrittori di nuove fette di debito pubblico made in Italy, su quella grande agevolazione promessa con la legge di bilancio 2024, ergo la decisione del governo Meloni di escludere il possesso dei titoli di stato dal calcolo dell’Isee’.

Un annuncio che di per sé aveva confermato la grande scommessa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui BTP people e che aveva al contempo scatenato diverse polemiche e critiche da parte delle opposizioni e di diversi economisti.

La grande novità sbandierata dal governo Meloni, in cerca di risparmiatori italiani pronti a fare incetta di BTP e altri titoli di debito italiani, si era poi del tutto sgonfiata con l’annuncio bomba arrivato dall’Inps:

niente titoli di stato fuori dal calcolo per la determinazione dell’Isee, annunciava l’Istituto nazionale di previdenza, con la circolare ad hoc “ISEE 2024 – Chiarimenti Inps sull’esclusione dal calcolo dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio” , diramata sabato, 13 gennaio 2024.

I risparmiatori italiani si ritrovavano di colpo spiazzati: la promessa di Meloni ‘titoli di stato fuori dall’Isee’ stroncata prima di vedere la luce?

BTP Valore e titoli di stato fuori dall’Isee o no? Il chiarimento di Giorgetti

Il caso è stato chiarito nei primi giorni di febbraio dal ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, in occasione di un question time al Senato che ha avuto per oggetto la relazione tra il calcolo dell’Isee e il possesso di titoli di Stato.

Giorgetti ha confermato la promessa del governo Meloni, incisa nella manovra 2024, affermando che il possesso dei BOT, BTP e in generale dei titoli di stato, di fatto, non sarà tenuto in considerazione ai fini del calcolo Isee, per un limite massimo di 50.000 euro.

Il titolare del Tesoro ha aggiunto inoltre che a uscire dal calcolo dell’Isee saranno anche “i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, libretti di risparmio postale e gli altri prodotti finanziari con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato”.

Giorgetti ha poi detto che il provvedimento attuativo che l’Inps aveva chiesto come condizione sine qua non per realizzare l’esenzione “è già stato trasmesso dal ministero dell’Economia al ministero del Lavoro, che ha concluso le attività istruttorie di competenza e lo trasmetterà a brevissimo per il completamento del suo iter al Consiglio di Stato per l’acquisizione del parere”.

“Siamo consapevoli dell’importanza della conclusione di questo iter” e del fatto che, “nel momento in cui sarà completato, sarà possibile per tutti i cittadini aggiornare le prossime decisioni di investimento dei loro risparmi”, ha concluso il ministro.

I titoli di stato tornano nell’Isee? Nuovi rumor

Tutto chiarito dunque?

Non proprio, a quanto pare, e il dubbio torna ad assillare i risparmiatori con alcuni rumor che sono stati riportati dal quotidiano La Repubblica nell’articolo “Retromarcia del governo: Btp tornano nell’Isee per chi chiede l’Assegno di inclusione, il nuovo Reddito”.

Il quotidiano fa notare che il governo, come anticipato, esclude l’assegno di inclusione Adi e anche l’Sfl (il Supporto per la formazione e lavoro da 350 euro agli ‘occupabili’) dalla norma della manovra che non fa pesare i Btp, i buoni fruttiferi e i titoli postali dall’Isee”.

A questo punto si attendono ulteriori chiarimenti.

Retromarcia del governo: Btp tornano nell’Isee per chi chiede l’Assegno di inclusione, il nuovo Reddito https://t.co/8LefDYEgkS — Repubblica (@repubblica) February 26, 2024

BTP Valore e Isee: la risposta ufficiale del Tesoro

Nuovo caos in vista?

A parlare delle ultime novità è anche l’agenzia di stampa Ansa, citando il contenuto della bozza del decreto Pnrr che sarà discusso questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri.

“L’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’Isee prevista dalla manovra di quest’anno non varrà per i beneficiari dell’assegno di inclusione e per i beneficiari dell’indennità per supporto formazione e lavoro”.

La versione ufficiale per ora la si legge nel FAQ sul BTP Valore che il Tesoro ha aggiornato al 19 febbraio 2024 scorso.

Alla domanda: “Se acquisto il BTP Valore verrà escluso dall’indicatore Isee di situazione economico-patrimoniale?”, la risposta è la seguente:

“L’ultima legge di bilancio ha escluso i titoli di Stato ed altri prodotti finanziari garantiti dello Stato, fino ad un limite massimo di 50 mila euro complessivi, dal calcolo dell’indicatore Isee. La risposta è quindi affermativa, nei limiti citati e con riferimento al valore nominale posseduto del BTP Valore e degli altri prodotti finanziari garantiti dello Stato”.

“Con il completamento dell’iter di attuazione della misura, che è stato avviato e si concluderà nei prossimi mesi con l’emanazione di modifiche all’apposito DPCM 159/2013, sarà quindi possibile escludere anche questa terza emissione del BTP Valore (fino ad un massimo cumulato di 50.000 euro) dal calcolo dell’ISEE corrente dal 2025 e dal calcolo dell’ISEE ordinario dal 2026″.

