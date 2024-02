BTP Valore, Meloni: ‘per investire bene’. I tassi fanno gola ai BTP People: i risultati

La terza edizione del BTP Valore, alias grande scommessa del governo Meloni, continua ad avere successo: nei primi due giorni di collocamento gli ordini per il titolo di stato italiano rivolto esclusivamente agli investitori retail hanno sfondato la soglia dei 10 miliardi di euro. Per essere più precisi, la soglia di 11 miliardi di euro.

Ed è la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni che fa qualche battuta:

“Per l’economia ci sono delle buone notizie. Il BTP valore nella prima giornata ha raccolto 6 miliardi di euro, un record assoluto”.

BTP Valore, Meloni: mi permetto di fare un po’ di pubblicità

“Se vi avanza qualche soldo da investire bene in una nazione seria con un governo longevo ci sarebbe questo BTP Valore a cui mi permetto di fare un po’ di pubblicità”, ha detto nella serata di ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione di un incontro con la stampa estera.

BTP Valore sempre più motivo di vanto del governo italiano. D’altronde, non ci sono dubbi: il piano della premier “Più titoli di stato nelle mani degli italiani” , non c’è dubbio, va a gonfie vele, dopo l’esordio nel 2023.

Per la presidente del Consiglio, va detto, quella di ieri non è stata proprio una bellissima giornata, tutt’altro:

i risultati delle elezioni regionali in Sardegna, che hanno certificato la vittoria della candidata sostenuta dal Pd e dal M5S Alessandra Todde, rappresentano una cocente sconfitta per tutto il centrodestra.

Meloni lo ha detto anche, in occasione dell’incontro con la stampa estera:

So che da me ci si aspetta un intervento leggero e divertente, ma non ero leggera a 15 anni, figuriamoci dopo 16 mesi a Palazzo Chigi. In più mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni e sto facendo la quaresima, non posso affogare neppure i miei dispiaceri nell’alcol. Non è la giornata migliore per aspettarsi simpatia e allegria.

BTP Valore: motivo di vanto per Meloni, come spread e rating debito Italia

Il successo del BTP Valore rimane invece motivo di vanto per la premier, che nei mesi precedenti ha sbandierato con orgoglio anche un altro risultato che interpreta come un segnale di fiducia che i mercati stanno inviando all’Italia intera:

il calo dello spread BTP-Bund che, negli ultimi giorni, è sceso anche al valore più basso dall’inizio del 2022, ovvero ai minimi degli ultimi due anni.

Più volte Giorgia Meloni ha ricordato con grande soddisfazione sia la febbre dei risparmiatori italiani per il BTP Valore che il calo dello spread, prendendosi il merito anche del calo dell’inflazione in Italia (snobbando del tutto la Bce di Christine Lagarde, più volte criticata dal governo italiano proprio per quei rialzi dei tassi che hanno sfiammato l’inflazione nell’area euro).

L’altro merito rivendicato da Meloni è stato il giudizio sul debito pubblico italiano che le agenzie di rating Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s hanno confermato alla fine del 2023.

Non è mancata da parte di Meloni, nella serata di ieri, anche una battuta su Draghi.

“Non mi lancerò in una danza questa sera, non è il giorno giusto. Mi avete invitato a questa cena e poi mi avete spiegato che quando avete invitato Draghi dopo due giorni è caduto, gli avete portato una sfiga senza precedenti”.

“Farò del mio meglio per allontanarmi il prima possibile da questa sala per cercare di rimanere un pochino a governare questa nazione”, ha scherzato ancora la presidente del Consiglio.

A proposito di Mario Draghi, in questi giorni alta è stata l’attenzione rivolta alle parole dell’ex premier ed ex numero uno della Bce, che sta lavorando a un rapporto sulla competitività dell’Unione europea, assegnato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Nell’incontro con i funzionari europei di ieri, Draghi ha continuato a rimarcare la necessità di trasformare l’Europa in una vera unione, con riforme strutturali ad hoc.

Dal canto suo, nella serata di ieri, la premier Meloni si è fatta molto seria quando ha fatto riferimento a chi si permette di mettere in dubbio la credibilità dell’Italia.

“La cosa che amo di più dopo mia figlia è la mia nazione e mi fa arrabbiare che si manchi di rispetto all’Italia. Ho sofferto da patriota un’Italia guardata dall’alto in basso, considerata poco seria e inaffidabile. Mi sono data come obiettivo di restituire a questa nazione credibilità, di ribaltare un racconto a volte anche strumentale: l’Italia spaghetti e mandolino, l’Italia di cui non ti puoi fidare”.

BTP Valore: in due giorni ordini sfondano quota 11 miliardi

Commenti di Meloni a parte, vediamo come sta procedendo questa terza edizione del BTP Valore.

In realtà è difficile prescindere dal governo Meloni, nel parlare di BTP Valore, visto che la genesi di questo titolo di stato rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail, ergo dei piccoli risparmiatori, è diretta conseguenza proprio del piano della premier e del suo governo, volto a convincere il numero più alto possibile di cittadini ad accollarsi quote crescenti di debito pubblico italiano.

Detto questo, i numeri di questi primi giorni di collocamento della terza edizione del BTP Valore, la cui emissione lanciata dal Tesoro, partita l’altroieri, lunedì 26 febbraio, andrà avanti fino a dopodomani 1° marzo, fino alle 13.30, salvo chiusura anticipata, sono ottimi, almeno per quanto riguarda le prime due giornate.

Lunedì 5 giugno 2023 il BTP valore raccoglieva 5,432 miliardi, per un totale di più di 185.000 contratti, mentre lunedì 2 ottobre la prima giornata si concludeva con ordini per un valore di oltre 4,768 miliardi, a fronte di più di 162.000 contratti sottoscritti.

Il boom di sottoscrizioni è andato avanti anche nella giornata di ieri, martedì 27 febbraio, ovvero secondo giorno di collocamento: le adesioni, hanno riportato le agenzie di stampa, sono ammontate a 4,61 miliardi di euro, a fronte di 165.636 sottoscrizioni.

Il secondo giorno di collocamento del primo BTP Valore di giugno 2023, per fare un paragone, si era concluso con ordini superiori a 5,193 miliardi di euro, a fronte di più di 185.000 contratti.

Nella seconda edizione del BTP Valore lanciato nell’ottobre del 2023 , invece, con il secondo giorno di collocamento il Tesoro aveva raccolto 4,543 miliardi, a fronte di più di 168.000 contratti.

Tornando alle caratteristiche del BTP Valore, va ricordato che questa terza emissione del titolo di stato rivolto esclusivamente alla platea dei piccoli risparmiatori presenta tassi minimi garantiti pari al 3,25% per i primi tre anni e al 4% per il quarto, quinto e sesto anno.

Il titolo di stato ha una durata di sei anni, rispetto ai quattro anni della prima edizione del BTP Valore e ai cinque anni della seconda.

Il premio finale extra è pari allo 0,7% del capitale investito e le cedole nominali sono pagate ogni tre mesi.

Il codice ISIN di questo terzo BTP Valore, va ricordato, è IT0005583478, come annunciato dal Tesoro italiano .

