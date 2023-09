Nadef by Meloni stronca BTP. Tassi a un soffio dal 5%, spread a 200

Effetto Nadef sui BTP: lo spread BTP-Bund con scadenza a dieci anni balza a un soffio da quota 200 punti base, per effetto del boom dei tassi, che schizzano a un passo dalla soglia del 5%.

In un momento di alta tensione sul mercato globale dei bond i BTP tornano a essere venduti, zavorrati anche dalle preoccupazioni continue sul futuro dei conti pubblici dell’Italia che assillano la comunità internazionale degli investitori.

I rendimenti dei BTP a 10 anni balzano così di 12 punti base al 4,9%, mentre lo spread BTP-Bund si allarga di 3 punti base, al momento a 197 punti base, dopo essere arrivato fino a 199,4 punti base, praticamente a un soffio rispetto alla paventata soglia di 200 punti base.

Spread BTP-Bund (ri)lancia alert Italia con Nadef: al record dal crisi banche

Con lo scatto di oggi, lo spread BTP-Bund a 10 anni torna ai livelli record dal marzo di quest’anno, mese in cui i mercati finanziari hanno scontato le crisi bancarie esplose negli Stati Uniti e in Europa, rispettivamente con il crac della banca californiana SVB-Silicon Valley Bank e con la fine dei giochi nelle vesti di banca indipendente del colosso svizzero Credit Suisse.

Crisi che sono rientrate, ma che hanno portato trader e investitori a temere il remake di un disastro finanziario in stile Lehman Brothers, l’ex colosso bancario americano saltato in aria nel 2008.

Balzato fino a oltre la soglia di 199 punti base, lo spread ha testato i valori più alti, per la precisione, dal 10 marzo scorso, quando i mercati globali sono stati freddati dal panico bank run che ha travolto SVB: panico che ha decretato nel giro di poche ore la fine dei giochi della banca, aprendo contestualmente un nuovo capitolo del libro delle crisi che hanno travolto negli ultimi anni il sistema finanziario made in Usa (e, dunque, tutto il mondo, con il naturale e ovvio effetto domino).

E oggi non si può dire che i BTP paghino ‘soltanto’ l’effetto ribassista che arriva dall’altra sponda dell’Atlantico, per la precisione da quel mercato dei titoli di stato Usa – Treasuries – che sta assistendo da giorni alla fiammata dei rendimenti, che oscillano ormai al record in più di 15 anni.

La carta italiana cade vittima anche delle nuove proiezioni economiche contenute nella Nadef, Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 2023, relative al Pil e ai rapporti debito-Pil e deficit-Pil dell’Italia, stilate dal governo Meloni, in vista della legge di bilancio per il 2024.

Da quell’outlook inciso nella Nadef, è emerso infatti che il governo italiano ha rivisto al rialzo le previsioni sul deficit del 2023 e del 2024, tagliando contestualmente le stime sulla crescita del prodotto interno lordo (Pil).

Il risultato è che i tassi dei BTP a 10 anni sono scattati fino a 199,4 punti base, al record dal marzo del 2023, ovvero dalla crisi bancaria che ha riportato sui mercati l’incubo della crisi finanziaria globale del 2008.

L’alert spread torna a essere riproposto dall’agenzia di stampa Reuters nell’articolo “Italy bond risk premium at widest since March”.

Reuters approfondisce il caso Italia anche nell’altro articolo in cui viene affrontata in modo più approfondito la spina del deficit italiano: “Italy Delays EU Budget Goal to Fulfill Election Vows” e in cui viene segnalato il trend dei tassi dei BTP a 10 anni, schizzati di 10 punti base al 4,87%, massimo degli ultimi 12 mesi.

Viene ricordato che lo spread BTP-Bund è salito al di sopra della soglia di 190 punti base per la prima volta dallo scorso maggio.

Incubo deficit per Meloni confermato nella Nadef

Con la Nadef, il governo Meloni ha rivisto al rialzo l’outlook sul rapporto deficit-Pil del 2023 dal 4,5% precedente (inciso nel Def di aprile), tagliando contestualmente le stime sulla crescita del Pil dell’Italia a +0,8% per quest’anno e a +1,2% per il 2024.

Interpellato da Reuters Paolo Pizzoli, economista senior di ING, ha fatto notare che i numeri principali della Nadef sono stati all’incirca “in linea con le attese”.

Fatto sta che “ora saranno cruciali la crescita economica e le trattative (dell’Ue) sul nuovo Patto di stabilità e crescita”: quelle che identificheranno i prossimi paletti sul debito e sul deficit che i paesi dell’Unione europea dovranno impegnarsi a non sforare.

E proprio questi nuovi ordini, che arriveranno direttamente da Bruxelles, “condizioneranno la percezione del mercato sulla capacità dei paesi della periferia (dell’Eurozona), oppure l’incapacità, di attenersi alle regole fiscali Ue”, ha spiegato Pizzoli.

Reuters avverte:

“Crescita economica, insieme alla disciplina fiscale, è un fattore cruciale per fare in modo di mantenere il debito dell’Italia su una traiettoria che possa essere considerata sostenibile”.

“L’Italia di Meloni rinvia rispetto regole Ue per mantenere le promesse elettorali”

Bloomberg dedica al caso Italia un articolo dai toni ancora più pesanti: “Italy Delays EU Budget Goal to Fulfill Election Vows “ ovvero “l’Italia posticipa l’obiettivo di budget Ue per mantenere le promesse elettorali”.

Alessandra Migliaccio di Bloomberg News riassume quanto sta accadendo sui mercati, spiegando che la legge di bilancio a cui il governo Meloni sta lavorando è prudente.

Detto questo, “nella conferenza stampa successiva all’approvazione della Nadef il ministro dell’Economia (Giancarlo Giorgetti) ci ha detto che Bruxelles dovrà semplicemente comprendere che l’Italia non riuscirà a riportare il deficit sotto la soglia del 3% almeno fino al 2026″, quando in precedenza le attese erano per un rispetto delle regole entro l’anno 2025.

“Questo è un governo politico: di conseguenza alcune promesse fatte durante la campagna elettorale dovranno essere mantenute, in un contesto in cui le famiglie sono messe sotto pressione dall’inflazione, la crescita (del Pil) non è inoltre più quella che stimata, la Germania sta arrancando, così come tutta l’Europa”, ha continuato Migliaccio, riportando le motivazioni addotte da Giorgetti nello spiegare il motivo per cui l’Italia non riuscirà a fare un deficit inferiore alla soglia del 3% entro il 2026.

Per quanto riguarda la reazione dello spread BTP-Bund, Alessandra Migliaccio di Bloomberg News ha fatto notare come motivi di preoccupazioni ce ne sono, in primis l’enorme debito pubblico che caratterizza l’Italia, noto di fatto per essere motivo di ansia per gli investitori da diversi anni.

(in fase di scrittura)