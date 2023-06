BTP Valore: raccolta record, oltre 18 miliardi. I tassi definitivi

(in fase di scrittura)

La prima emissione del BTP Valore, come era emerso dai primi giorni di sottoscrizione del nuovo titolo di stato italiano rivolto esclusivamente ai piccoli risparmiatori e investitori, si è conclusa con successo.

Il collocamento, partito lunedì 5 giugno e conclusosi oggi, venerdì 9 giugno, ha permesso al Tesoro di incassare dai retail una cifra superiore ai 18 miliardi di euro, per la precisione pari a 18.191,090 milioni di euro.

Nella nota con cui il Mef ha comunicato il risultato finale dell’emissione, si legge che l’incasso è stato il più alto di sempre sia in termini di valore sottoscritto, che per numero di contratti registrati, per ogni titolo di stato finora emesso e rivolto alla platea dei piccoli investitori, retail.

Mission Accomplished, per ora, per il governo Meloni, che non aveva nascosto da tempo il piano di blindare il debito pubblico italiano, orfano ormai della stampella del Bce, attingendo al corposo risparmio degli italiani, parcheggiato nei conti correnti delle banche senza possibilità di grandi remunerazioni, e a fronte della costante opera di erosione della liquidità che l’inflazione ancora alta continua a mettere in atto.

BTP Valore: il Tesoro annuncia tassi definitivi

“Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 654.675, in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente rivolto il BTP Valore”, si legge nella nota del Tesoro, che ha fatto oggi anche il grande e attesissimo annuncio sui tassi annuali definitivi.

Nessuna variazione rispetto ai tassi cedolari minimi garantiti che erano stati annunciati il 1° giugno, qualche giorno prima dell’avvio della prima emissione, che il Mef ha deciso di confermare.

I tassi annuali definitivi sono così pari al 3,25% per il 1° e 2° anno e al 4,00% per il 3° e 4° anno.

Il Mef di Giorgetti ha ricordato il premio extra finale di fedeltà dello 0,5%, che verrà corrisposto solo a quei sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei quattro anni.

L’importo emesso – ha concluso la nota del Mef – coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A”.

La febbre retail, per questo titolo di stato che è stato emesso con la chiara intenzione, confermata dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di invogliare i piccoli risparmiatori a partecipare in misura maggiore al debito pubblico dell’Italia, è esplosa subito, per poi affievolirsi negli ultimi due dei quattro giorni complessivi dell’emissione.

BTP Valore: battuto subito il BTP Italia

Il primo giorno di sottoscrizione, lunedì 5 giugno, si è concluso con ordini per un valore di 5,45 miliardi di euro, con più di 180.000 contratti. Battuti fin da subito i numeri che avevano caratterizzato la 19esima emissione del BTP Italia, che era andata tra l’altro molto bene.

Nel primo giorno di emissione dell’inizio di marzo il BTP Italia, titolo di stato indicizzato all’inflazione, aveva ricevuto 132.334 ordini, per un controvalore di 3,637 miliardi di euro ( cifra superiore a quella della precedente emissione del BTP Italia, che era avvenuta nel novembre del 2022).

Il secondo giorno di sottoscrizioni del BTP valore si è concluso allo stesso ritmo del primo, con richieste per un valore di 5,195 miliardi. Sommata a quella del primo giorno, la raccolta del BTP Valore dei primi due giorni si era confermata subito migliore di quella del BTP Italia che, vale la pena di ricordare, si era confermata superiore ai 9,91 miliardi grazie, anche, all’apporto degli investitori istituzionali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non aveva nascosto la propria prendendosi la rivincita, in modo particolare, contro l’industria degli hedge fund e chi aveva scommesso contro l’Italia e i suoi BTP.

La terza giornata di collocamento per il Btp Valore si è conclusa con numeri inferiori, con 152.459 contratti sottoscritti per un totale di 4,22 miliardi, portando così il valore totale della raccolta, alla fine della giornata di ieri, a 14,8 miliardi di euro.

Ieri, quarta giornata di sottoscrizioni, il Tesoro ha incassato ordini per un valore di oltre 2,22 miliardi di euro, con 86.787 contratti siglati.

Oggi, quinta e ultima giornata, il Mef ha incassato una raccolta di 1,125 miliardi di euro con 38.000 contratti sottoscritti