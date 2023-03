BTP Italia: boom ordini retail. La cedola definitiva

BTP Italia, arriva l’annuncio del Tesoro-Mef sul valore della cedola reale definitiva. Con un comunicato diffuso poco prima dell’inizio della seconda fase di collocamento del titolo di stato italiano indicizzato all’inflazione, dedicata agli investitori istituzionali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che la cedola definitiva, ovvero “il tasso cedolare (reale) annuo definitivo della diciannovesima emissione del BTP Italia”, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, è pari al 2,00%”.

Nel comunicato il Tesoro ha ricordato che “per la Seconda Fase del periodo di collocamento del BTP Italia, dedicata agli investitori istituzionali, il codice ISIN del titolo è IT0005532723”.

“Con successivo comunicato, che sarà diramato a conclusione della Seconda Fase di collocamento che si tiene nella giornata odierna, verrà ricordata la quantità emessa durante la Prima Fase e resa nota quella emessa durante la Seconda Fase”, ha aggiunto Via XX settembre.

Oggi giovedì 9 marzo, parte per l’appunto la seconda fase riservata agli investitori istituzionali, dalle ore 10 alle ore 12, la seconda fase di collocamento del titolo, dedicata agli investitori istituzionali. L’emissione deol BTP Italia avverrà sempre sulla piattaforma MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana).

Ieri si è chiusa la prima fase, che ha coperto i tre giorni compresi, estremi inclusi, tra il giorno del lancio del BTP Italia, lunedì 6 marzo, e la giornata di ieri, mercoledì 8 marzo, riservata agli investitori retail.

Il Tesoro ha reso noto che la prima fase del collocamento dedicata al mercato retail si è conclusa con una “grande partecipazione dei piccoli risparmiatori (retail)”.

Sono stati 327.323 risparmiatori a sottoscrivere il BTP Italia, per un controvalore pari a 8.563,209 milioni di euro, confermando in questo modo il secondo risultato migliore di sempre per numero di sottoscrizioni.

Che il mercato retail stesse rispondendo bene al collocamento del BTP Italia lo si è visto a partire dal primo giorno della

diciannovesima emissione del BTP Italia, quando il titolo di stato indicizzato all’inflazione ha ricevuto 132.334 ordini, per un controvalore di 3,637 miliardi di euro cifra superiore a quella dell’ultima emissione del BTP Italia, avvenuta lo scorso novembre. In quella precedente emissione, il BTP Italia aveva infatti concluso il primo giorno di emissione con ordini per 3,18 miliardi da parte degli investitori retail.

LEGGI ANCHE

BTP Italia parte con il botto. Ecco come sta andando

Nel secondo giorno di collocamento riservato agli investitori individuali il BTP Italia ha ricevuto 114.870 ordini per un controvalore pari a 2,933 miliardi di euro, battendo di nuovo i numeri dell’emissione del BTP Italia di novembre. Nel secondo giorno di emissione del BTP Italia collocato dal Tesoro italiano lo scorso novembre, la domanda degli investitori retail era stata pari, infatti, a 2,243 miliardi.

Ieri, nell’ultimo giorno della prima fase del collocamento dedicata al “BTP Italia: dai potere al tuo risparmio” la raccolta si è conclusa con ordini per un valore di 1,99 miliardi, il che significa che, nei tre giorni del collocamento riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail) , il BTP Italia ha ricevuto ordini per un valore complessivo di 8,5 miliardi di euro.

Nella prima fase del collocamento della diciottesima emissionedel BTP Italia, dal 14 al 16 novembre 2022, erano stati 255.753 i risparmiatori che avevano acquistato lo strumento legato all’inflazione per un controvalore pari a 7.281,189 milioni di euro.

LEGGI ANCHE

Bce, da Giorgetti allarme tassi-debito. Ma i falchi insistono

Tutto sul BTP Italia. BTP autarchico? Manca poco

Nuovo BTP Italia anti-inflazione è qui. Primi dati domanda

Titoli di Stato 2023, ecco il calendario delle nuove emissioni

Aste Titoli di Stato marzo 2023, ecco il calendario delle emissioni

BTP a 30 anni: Tesoro comunica risultati emissione. Forti acquisti da banche e gestori fondi

Il BTP Italia è un importante test per il Tesoro di Giancarlo Giorgetti e per tutto il governo Meloni per testare la disponibilità dei risparmiatori retail a condividere la piaga del debito pubbico made in Italy, in un momento in cui la Bce, staccata la spina al QE, è pronta a liberarsi di tutti quei titoli di stato dell’area euro di cui ha fatto incetta per anni, e in un momento in cui si attende il cosiddetto BTP autarchico, detto anche BTP sovranista.

Tutto questo mentre, bombardata da critiche che piovono da più parti, la Bce preme il tasto scarica per i BTP e altri debiti sovrani dell’area euro di cui ha fatto incetta nei lunghi anni del Quantitative Easing, attraverso l’operazione diametralmente opposta del QT-Quantitative Tightening.

In questo modo viene a mancare la principale acquirente netta dei nuovi BTP e titoli di stato che Roma si prepara ad emettere per rifinanziare il proprio debito pubblico e per il finanziamento delle spese: una quantità tra l’altro enormeche, in un contesto di strette monetarie continue previste e auspicate dai falchi della Bce, sta alimentando il timore di un boom, già in atto, dei costi di servizio del debito pubblico made in Italy.