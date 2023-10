BTP: tassi sfondano 5% con panico Treasuries. La Camera Usa caccia McCarthy

Effetto Treasuries Usa: i tassi dei BTP a 10 anni sfondano la soglia del 5%, a fronte di uno spread BTP-Bund che punta dritto, di nuovo, verso quota 200 punti base.

Le vendite che stanno continuando ad attaccare i titoli di stato americani continuano a contagiare il mercato globale dei bond. Dopo essere schizzati al di sopra del 5%, livello che alcuni strategist individuano come soglia di alert per la carta italiana, i rendimenti decennali dei BTP riescono a fare comunque dietrofront, viaggiando sempre in rialzo ma al 4,97%.

Lo spread BTP-Bund, dopo le scosse iniziali, continua a puntare verso l’alto, ma retrocede da quota 198 punti base.

Il mercato globale dei bond guarda con apprensione a quanto sta accadendo negli Stati Uniti dove, nella giornata di ieri, la Camera dei Rappresentanti ha dato il benservito allo speaker repubblicano Kevin McCarthy.

Treasuries sotto attacco con instabilità politica in Usa: Camera caccia McCarthy

Il boom dei rendimenti dei Treasuries Usa che è esploso di nuovo nella sessione di ieri è tornato a contagiare la carta italiana e, in generale, i bond dell’Eurozona.

Tra i mal di testa del governo Meloni, non solo dunque l’effetto della Nadef approvata la scorsa settimana, con cui le stime sul deficit dell’Italia sono state riviste al rialzo, ma ora anche i guai made in Usa.

Guai che nelle ultime ore hanno visto protagonista il Congresso degli Stati Uniti, nel caos dopo l’accordo del fine settimana, raggiunto in extremis per scongiurare lo shutdown del governo federale.

I repubblicani oltranzisti della Camera dei rappresentanti Usa sono riusciti infatti a sfiduciare lo speaker repubblicano Kevin McCarthy, a qualche giorno dall’altra scadenza cruciale: quella del 17 novembre, giorno entro cui in teoria la legge di bilancio made in Usa dovrebbe essere approvata.

McCarthy è stato sfiduciato dopo che la mozione per la sua destituzione presentata dal deputato Matt Gaetz è stata votata nella giornata di ieri dalla Camera, raccogliendo 216 voti favorevoli, tra cui quelli di otto deputati repubblicani. I voti a sfavore della mozione di sfiducia sono stati 211.

E’ la prima volta nella storia che i deputati della Camera dei rappresentanti Usa cacciano il loro speaker.

Gli otto repubblicani che hanno deciso di dare il benservito a McCarthy sono Gaetz, Eli Crane and Andy Biggs of Arizona, Ken Buck of Colorado, Tim Burchett, deputato del Tennessee, Bob Good della Virginia, Nancy Mace del South Carolina e Matt Rosendale del Montana.

La furia dei repubblicani è esplosa a seguito delle parole proferite nel fine settimana dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che hanno fatto sorgere il dubbio di un accordo tra i democratici e lo speaker (ormai ex) della Camera sugli aiuti all’Ucraina:

aiuti all’Ucraina che non sono presenti nella legge approvata con cui è stato (per ora) scongiurato lo shutdown.

Quelle dichiarazioni di Biden hanno tuttavia portato il repubblicano Matt Gaez, deputato per la Florida, a interpellare subito McCarthy, chiedendogli di parlare di “quell’accordo segreto che ha raggiunto con Joe Biden sull’Ucraina”.

(in fase di scrittura)