UniCredit, Orcel sfida Bce su tassi e Russia. Utili ancora record, titolo sotto la lente a Piazza Affari

UniCredit presenta un’altra trimestrale solida, caratterizzata dall’ennesima crescita degli utili nel secondo trimestre del 2024, da un notevole miglioramento delle commissioni e dalla stabilità del margine netto di interesse (voce più interessata dalle mosse sui tassi della Bce) ma il titolo, scambiato sul Ftse Mib di Piazza Affari, non brinda. Le azioni UCG aprono infatti in calo dello 0,80% circa, prezzando anche un sentiment di mercato negativo, che vede l’indice Ftse Mib sotto pressione.

Piazza Gae Aulenti è stata la prima tra le principali banche italiane quotate sul listino benchmark della borsa di Milano a diffondere i conti del secondo trimestre, in un contesto in cui la Bce, orientata a sforbiciare ulteriormente i tassi dopo il primo taglio mini del 6 giugno scorso, inevitabilmente non potrà essere più un fattore di sostegno per i margini netti di interesse degli istituti di credito, che hanno brindato nei due anni precedenti alle continue strette monetarie anti-inflazione varate dalla Banca centrale europea.

Quelle strette monetarie, in teoria destinate a essere soppiantate dall’era dei tagli dei tassi, non ci sono più, motivo per cui in generale le banche dell’intera area euro sono costrette già da un po’ a contare sulle loro forze per far sì che la loro redditività rimanga blindata.

Sembra tra l’altro avvicinarsi quello che sembra essere sempre di più il momento della ‘verità’, ovvero quello in cui gli istituti di credito dovranno superare la prova di più di un taglio dei tassi da parte della Bce.

Vero è che gli esperti sono convinti che i tassi rimarranno comunque elevati, continuando a sostenere gli NII di UniCredit e di altre banche:

la Bce non ha infatti fretta – come ha dimostrato l’esito dell’ultima riunione di luglio – di correre in soccorso di una economia, quella dell’Eurozona, che a suo avviso non sta lanciando nessun SOS.

Stavolta però il mercato non brinda ai conti di UniCredit, nonostante Orcel abbia parlato di nuovo di risultati record anche se va detto che, dopo la conference call con gli analisti che ha visto l’AD a rispondere a vari dossier, il titolo riduce le perdite sul Ftse Mib di Piazza Affari.

Indicazioni più chiare sulla reazione del mercato alle trimestrali degli istituti di credito arriveranno con gli imminenti risultati di bilancio di Intesa SanPaolo, Mps-Monte dei Paschi di Siena., Banco BPM e Bper, che ultimamente hanno beneficiato anche del tema eterno del

Sulle azioni di UniCredit sta probabilmente pesando il fatto che, nel migliorare la guidance, il gruppo ha annunciato un upgrade sui ricavi e sulla generazione organica di capitale, lasciando tuttavia invariato l’outlook sull’utile netto.

Una spiegazione a tal proposito è stata data dallo stesso Orcel nella call con gli analisti che ha indetto per presentare i conti del secondo trimestre del 2024.

“Abbiamo deciso di non aggiornare la guidance su utile netto e Rote”, al fine di “mantenere flessibilità per sostenere la nostra performance sicura”.

“Ma fatemi essere chiaro: la nostra performance – ha tenuto a sottolineare l’AD – ci porterà a superare ampiamente, o potremmo dire polverizzare la nostra guidance sull’utile e ritorno sul capitale”.

Interpellato da Class CNBC dopo la pubblicazione dei conti e l’annuncio del nuovo shopping, il ceo è tornato oggi ad affrontare alcuni temi considerati caldi dal mercato:

tra questi, ovviamente, quello dell’M&A, ovvero di operazioni di acquisizione e fusione (mergers and acquisitions): Orcel ha ammesso a tal proposito di aver individuato “i target giusti”, aggiungendo tuttavia che i termini e le condizioni “non sono stati tali da poterli sottoporre agli azionisti per l’approvazione”. Nella call con gli analisti che ha indetto per presentare i conti del secondo trimestre del 2024.

Nell’intervista rilasciata, il banchiere – noto per essere il Ronaldo dei banchieri – ha risposto anche per le rime alla Bce, che continua a chiedere alla banca di recidere ogni legame con la Russia, in cui Piazza Gae Aulenti continua a essere presente, anche se in misura decisamente inferiore rispetto all’esplosione della guerra in Ucraina.

Due, va detto, sono oggi le grandi notizie che interessano UniCredit: da un lato l’acquisizione di due banche estere, per la precisione la polacca Vodeno e la belga Aion Bank. Dall’altro lato, i conti relativi al secondo trimestre e al primo semestre del 2024, che hanno aperto ufficialmente le danze delle trimestrali delle banche italiane, i cui titoli sono stati travolti di recente da una raffica di buy prezzando il tema eterno (per ora solo sulla carta) di un eventuale operazione di risiko.

Operazione di risiko made in Italy che tuttavia non vede protagonista UniCredit, che già diverse volte ha detto di non essere interessata più a Mps dopo il flop clamoroso delle trattative, ma piuttosto banche come l’eterna preda Monte dei Paschi di Siena e altre banche come Bper. UniCredit preferisce fare piuttosto shopping all’estero, come dimostrato già da altre transazioni precedentemente annunciate, sognando sempre e comunque una banca per l’Europa e snobbando voci che vedono il suo nome accostato ad alcuni pesi massimi di Piazza Affari come Mediobanca e Generali.

Gli utili, il fatturato e il margine netto di interesse si sono confermati migliori delle attese del consensus degli analisti interpellati da Bloomberg:

attese anch’esse solide, a fronte di un titolo che ha continuato a fare scintille a Piazza Affari, forte anche del fattore dividendi-buyback, che rendono UniCredit una delle banche più generose nei confronti dei propri azionisti, che tra l’altro sta continuando a portare avanti il piano annunciato di buyback, continuando a fare la gioia degli azionisti, raccogliendo inoltre il consenso degli analisti, con quelli di Barclays che vedono in UniCredit e in un’altra grande banca italiana tra le scelte migliori da fare.

In un’intervista rilasciata a Class CNBC in esclusiva Orcel ha ripercorso le tappe finora raggiunte – e superate – da UniCredit dall’inizio dell’anno. Abbiamo poi alzato le nostre guidance dicendo che ci saremmo arrivati e adesso abbiamo un livello di sicurezza che ci arriveremo che è molto alto, quindi dal punto di vista dei nostri risultati eccederemo gli 8,5 miliardi (di utili) e il nostro RoTe del 16,5% e confermiamo le nostre distribuzioni di 8,6 miliardi per l’anno. Quello che non abbiamo confermato è di quanto eccederemo sia sulla redditività che sull’utile netto perchè data l’incertezza geopolitica ci riserviamo di aggiustare il tiro nei prossimi due trimestri e di dare più chiarezza di quanto lo eccederemo”. Riguardo all’impatto che il dietrofront della politica monetaria della Bce di Christine Lagarde avrà sulla redditività di UniCredit, così come di tutte le banche dell’Eurozona non più assistite dal sostegno dei rialzi dei tassi precedentemente lanciati, e in modo anche aggressivo, dall’Eurotower, Orcel ha risposto che “sicuramente faremo utili anche in presenza di una normalizzazione dei tassi di interesse e del costo del rischio. La questione è sempre stata relativa a quale sarà l’impatto” di queste cose. “Noi ci siamo preparati nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo lavorato molto duramente sulla nostra efficienza, dunque abbiamo i costi sotto controllo e riusciamo a farli declinare malgrado il fatto che continua l’inflazione e che continuiamo a investire, abbiamo anche creato linee di difesa sul costo del rischio, quindi se aumenta, abbiamo questi cosiddetti overlays per 1,7 miliardi per tenerli sotto controllo. E, nel costruire le nostre fabbriche abbiamo previsto di dare una spinta sopra il mercato alle nostre commissioni e quindi noi abbiamo già dato una guidance che nei prossimi tre anni aumenteremo le nostre commissioni di 1,4 miliardi o il 6% annuo e questo dovrebbe aiutare ad assorbire larga parte del declino del margine di interesse. Di quanto declinerà il margine di interesse non lo sappiamo ancora però siamo abbastanza sicuri che riusciremo a gestirlo meglio dei nostri concorrenti”.

Orcel ha ricordato di fatto che “sulla parte di salita noi abbiamo aumentato il margine di interesse solo del 50%-60%, i nostri concorrenti del 110%, quindi sulla parte di discesa pensiamo di essere più resilienti e soprattutto abbiamo una qualità dei nostri ricavi che ci porta a mantenere una redditività ben oltre il 15%”.

Nel commentare i profondi cambiamenti che hanno interessato l’Europa, ancora alle prese con il conflitto tra la Russia e l’Ucraina, il trend dell’inflazione e di conseguenza dei tassi di interesse dell’Eurozona, la guerra in Medio Oriente, “l’incertezza politica su varie elezioni”, il ceo ha ammesso che sia lui che la squadra di UniCredit vedono “un futuro volatile, incerto, e quindi la maniera di gestire la banca è una maniera dove dobbiamo tentare di anticipare quello che può succedere per essere pronti ad aggiustarci rapidamente”. E “se mi chiede come andrà a finire, credo che ci sarà volatilità, incertezza. Abbiamo tutta una serie di fattori che renderanno la gestione giorno a giorno più complessa di quella che era prima”.

“Abbiamo iniziato l’anno pensando che non saremmo riusciti ad arrivare ai livelli dell’anno scorso.

Tornando al nodo Russia, alla CNBC il ceo Orcel è stato chiaro: sì a un’uscita da Mosca ma senza fare passi falsi, anche perché “se violiamo la legge diamo alla Federazione russa il potere di confiscare i nostri asset per giusta causa”. Cosa che “non vogliamo fare perché equivarrebbe a finanziarla”. Di conseguenza, qualsiasi cosa deciderà di fare la Corte di Giustizia europea, a cui UniCredit ha fatto ricorso a seguito del diktat imposto dalla Bce di uscire dalla Russia, “per noi è un win win perché avremo chiarezza sulla legge e possibilità di muoverci in modo più veloce”.

Il numero uno di UniCredit ha ribadito che, per la banca, lo “scenario in Russia resta lo stesso, cioè i nostri obiettivi restano gli stessi”, ricordando come nel marzo del 2022 la banca avesse “detto chiaramente che avrebbe ridotto le proprie attività nel paese “in maniera ordinata” e nel modo più spedito possibile. “Ad oggi se noi prendiamo tutti gli indicatori, dalla riduzione del 93% delle nostre esposizioni cross border, ai pagamenti, ai prestiti etc, siamo sempre oltre il 60% di riduzione in due anni e nel prossimo anno, anno e mezzo, porteremo questa riduzione probabilmente sopra l’80% se non l’85%, quindi la direzione è chiara e non credo che ci sia dialettica (con la Bce) su questo. Credo che interpretiamo pienamente quello che ci sia aspetta da noi da parte dei nostri azionisti, da parte della nostra società e dei regolatori”. E non si tratta di dialettica, “è un tema di certezza giuridica, nel senso che abbiamo un intorno legale, regolamentare, sanzionatorio molto complesso. Ci sono più di 13.000 sanzioni sulla Russia e la Russia ne ha fatte su tutti noi, dove la banca deve navigare senza rischiare di commettere errori, quinbdi l’unica cosa che noi abbiamo chiesto è chiarezza su questo intorno per poter accelerare la nostra riduzione. Questa chiarezza è critica non solo perchè è importante, ma anche perchè se noi commettiamo degli errori e infrangiamo leggi che non avremmo dovuto infrangere, ci ritroviamo esposti a sanzioni e ci ritroviamo esposti a una Russia che potrebbe per giusta causa riprendersi i nostri attivi. Non è solo una perdita per i nostri investitori, è anche un regalo di vari miliardi allo Stato russo, quindi prima di commettere questo errore vogliamo chiarezza. Quello che farà la Corte di giustizia per noi è meno importante che avere una risposta, è il cosiddetto win-win, che dica ‘A’ o che dica ‘B’ non è importante ma che dicendocelo ci dà chiarezza legale e ci permette di andare avanti”.