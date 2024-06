Mps: febbre risiko in Borsa in attesa terzo atto Meloni, buy su banche. Ma c’è anche un’altra preda

Mps-Monte dei Paschi di Siena eterna osservata speciale a Piazza Affari, con il terzo atto del governo Meloni in dirittura d’arrivo.

Il lock up sulla quota ancora in mano al Tesoro, tuttora azionista di maggioranza della banca senese con il 26,73% del capitale di Siena, scade la prossima settimana: fattore che permette al ministero guidato da Giancarlo Giorgetti di smobilizzare ulteriori partecipazioni detenute nel Monte ancora di Stato.

Ci siamo quasi, dunque: e la prospettiva di un istituto ancora più libero dalla presenza ingombrante dello Stato porta gli investitori a ripuntare sul cavallo del risiko bancario.

A chi andrà la banca senese, che continua a marciare spedita sul sentiero della sua privatizzazione, lanciata con una prima mossa alla fine del 2023 dal governo Meloni, proseguita poi con lo smobilizzo di una seconda quota agli inizi di quest’anno?

I nomi che si fanno a Piazza Affari sono i soliti: UniCredit (con il ceo Andrea Orcel che ha già detto no diverse volte), Banco BPM (idem), Bper (quest’ultima vista come il cavaliere bianco più probabile a farsi avanti, sempre che il maggiore azionista Unipol dia il suo assenso).

Intesa SanPaolo non viene invece neanche considerata, per ovvi motivi di antitrust.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Buy su titoli banche italiane: Bper schizza fino a +5%, Mps quasi +4%

Nel frattempo, gli investitori nel risiko delle banche italiane ci credono: Mps vola fino a quasi +4% circa.

Oggi sui titoli delle principali banche italiane c’è un grande fermento: in particolare Bper si conferma la migliore dell’indice Ftse Mib di Piazza Affari, con un rally fino a +5%.

Tra le migliori dell’indice benchmark dell’azionario italiano, spiccano la stessa Mps, Banco BPM e UniCredit: le solite, insomma, e le stesse su cui gli investitori continuano a riporre le aspettative di un risiko bancario in Italia: spesso e volentieri, per non dire sempre, anche in assenza di valide prove che avallino una tale febbre di Borsa.

Per quanto riguarda UniCredit, le azioni salgono prezzando anche il lancio della terza tranche del piano di buyback a valere sul 2023 partito nella giornata di oggi, lunedì 24 giugno, dopo l’annuncio venerdì scorso di Piazza Gae Aulenti, banca che ha fatto della soddisfazione degli azionisti l’obiettivo numero uno da perseguire.

Insieme a Intesa SanPaolo, UniCredit è anche la banca che gode della fiducia degli analisti di Barclays, come emerso da un report della scorsa settimana.

LEGGI ANCHE

Banche europee, Unicredit e Intesa tra le preferite di Barclays

Rumor Mediobanca: la tentazione di UniCredit?

Mps non è però l’unica banca che viene considerata potenziale ghiotta preda delle rivali.

Un articolo di MF-Milano Finanza di tre giorni fa ha menzionato un altro peso massimo di Piazza Affari, il cui nome si riaffaccia periodicamente ogni volta che si parla di banche candidate più o meno papabili a essere assorbite da altri istituti di credito:

il riferimento è a Mediobanca, ergo Piazzetta Cuccia, istituto gestito dall’ad Alberto Nagel, identificato da MF “il grande oggetto del desiderio delle manovre del risiko bancario”:

si torna a parlare, nello specifico, di nozze tra Mediobanca e UniCredit, dunque della possibilità che Mediobanca e UniCredit uniscano le loro forze: una ipotesi cara soprattutto al patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, deceduto il 27 giugno del 2022, due anni fa tra due giorni.

Ipotesi accarezzata un bel po’ di volte, rafforzatasi nel marzo del 2021, quando il mercato si concentrò sulla opzione di una operazione di M&A tra i due gruppi, facendo riferimento all’asse Orcel-Del Vecchio.

E se è vero che, salvo sorprese, per UniCredit capitanata da Andrea Orcel Mps fa parte ormai del passato – dopo lo storico flop delle trattative con il Mef azionista di Mps, miseramente naufragate alla fine del 2021 – ,l’ipotesi Mediobanca non sarebbe stata ancora scartata, secondo quanto emerso di nuovo nell’ultimo periodo da indiscrezioni di mercato.

LEGGI ANCHE

Mps: utili battono stime, occhio al margine con meno tassi Bce, ma anche all’assist fiscale. Il titolo a Piazza Affari

UniCredit-Mediobanca-Generali? Orcel per ora guarda alla fintech polacca Vodeno

Altro che Mps (ma anche BPM). Con asse Orcel-Del Vecchio UniCredit potrebbe puntare su Mediobanca. Con tanto di Opa

Anche Mediobanca sale nella sessione odierna di Piazza Affari, riportando un rialzo dell’1% circa sull’indice Ftse Mib.

Mps: mossa Meloni scatenerà M&A con Unipol?

Più che Piazzetta Cuccia, oggi i fari sembrano essere puntati soprattutto su Mps, Banco BPM e Bper.

Del dossier mai tramontato di Mps promessa sposa – a cui nessuno tuttavia ha chiesto ufficialmente la mano – parla un articolo pubblicato oggi su Il Corriere Economia:

la banca acquirente più probabile viene considerata proprio la modenese Bper, che tuttavia, così come la Popolare di Sondrio, è controllata dalla compagnia assicurativa bolognese Unipol.

Possibile che il ceo di Unipol Carlo Cimbri dia l’ok a un M&A con Siena? Niente è escluso, sebbene l’articolo de Il Corriere ricordi il “problema industriale”, rappresentato da quell’accordo di bancassurance che lega e legherà per “i prossimi tre anni” Mps ad Axa.

Detto questo, il quotidiano insiste con l’ipotesi: dopo Bper e Popolare di Sondrio, “sarà questo (il Monte di Siena magari non più di Stato) il terzo target di Carlo Cimbri, gran capo dell’Unipol?”.

La domanda assilla gli operatori, mentre il terzo atto del governo Meloni, con la scadenza del lock up che vincola il Mef a non vendere ulteriori quote in suo possesso, è dietro l’angolo.

E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fresca del grande consenso ricevuto dagli italiani in occasione delle elezioni europee, non vuole lasciarsi certo scappare l’occasione di prendersi il merito di essere riuscita a risolvere il caso dell’ex patata bollente Mps, che ha angustiato diversi governi italiani prima del suo, a partire dal governo di Paolo Gentiloni, sotto cui si concretizzò la ricapitalizzazione precauzionale della banca, che nel 2017 diventò ufficialmente Monte di Stato, arrivando fino al governo Conte e al governo Draghi.

Sul Monte dei Paschi di Siena, il governo Meloni si è mosso la prima volta alla fine del 2023, smobilizzando una prima quota del capitale sociale di Mps pari al 25%, per un corrispettivo per azione di 2,92 euro e un controvalore complessivo pari a circa 920 milioni.

Con il secondo smobilizzo della fine di marzo, il Mef ha ceduto una quota pari al 12,5% del capitale, per un controvalore complessivo pari a circa 650 milioni di euro.

LEGGI ANCHE

Mps: il Mef maggiore azionista dice ok a niente tassa extraprofitti banche di Meloni

Mps, l’assemblea degli azionisti approva conti 2023 e dividendi. La destinazione degli utili