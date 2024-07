Bce: tassi invariati mentre l’euro interroga Lagarde su tagli. Il post sull’inflazione che fa drizzare le antenne

(in aggiornamento)

Il BCE-Day è finalmente arrivato e i mercati sono pronti a interpretare quanto è emerso dal comunicato appena pubblicato dall’Eurotower, relativo alla decisione che la presidente Christine Lagarde ha preso sui tassi dell’area euro e sugli altri strumenti di politica monetaria, insieme ai colleghi del Consiglio direttivo.

Come ampiamente atteso, la Banca centrale europea ha lasciato i tassi sui depositi, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurozona invariati rispettivamente al 3,75%, al 4,25% e al 4,50%, dopo il mini taglio annunciato il 6 giugno scorso, pari ad appena 25 punti base.

Attenzione all’euro, che stamattina è balzato al record degli ultimi quattro mesi nei confronti del dollaro, per poi ritracciare e viaggiare attorno a quota $1,09325.

“Ci aspettiamo che la Bce enfatizzi che i futuri tagli ai tassi di interesse siano dipendenti da ulteriori cali del tasso di crescita dei salari e dell’inflazione – ha commentato alla CNBC Joe Capurso di Commonwealth Bank of Australia – Il rischio è che le scommesse su un taglio dei tassi a settembre vengano ridotte”.

I mercati attendono ora la conferenza stampa che vedrà Christine Lagarde rispondere alle domande dei giornalisti, in calendario alle 14.45.



Così si legge nel comunicato della Bce:

“Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. Le nuove informazioni confermano sostanzialmente la valutazione precedente del Consiglio direttivo circa le prospettive di inflazione a medio termine. Sebbene alcune misure dell’inflazione di fondo siano aumentate lievemente a maggio a causa di fattori una tantum, per la maggior parte sono rimaste stabili o sono diminuite leggermente a giugno”.

“In linea con le aspettative – si legge nel comunicato – l’impatto inflazionistico dell’elevata crescita salariale è stato assorbito dai profitti. La politica monetaria mantiene restrittive le condizioni di finanziamento. Al tempo stesso, le pressioni interne sui prezzi restano alte, l’inflazione dei servizi è elevata ed è probabile che l’inflazione complessiva rimanga al di sopra dell’obiettivo fino a gran parte del prossimo anno”.

La Bce ha ribadito tutta la sua determinazione ad “assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% a medio termine”.

Per questo motivo, Francoforte “manterrà i tassi di riferimento su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario a conseguire questo fine. Per determinare livello e durata adeguati della restrizione, il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”.

Con il comunicato relativo alla decisione sui tassi, la banca centrale ha annunciato anche lo status quo sui programmi di riduzione del suo bilancio.

“Il portafoglio del PAA si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza”.

“Riguardo al Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP), l’Eurosistema non reinveste più tutto il capitale rimborsato sui titoli in scadenza, riducendo il portafoglio di 7,5 miliardi di euro al mese, in media. Il Consiglio direttivo intende terminare i reinvestimenti nel quadro di tale programma alla fine del 2024”. In ogni caso, Francoforre ha ribadito l’intenzione di continuare a “reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria riconducibili alla pandemia”.

Sulla possibilità che la Bce potesse fare il bis di quel taglio dei tassi in questa riunione terminata oggi, giovedì 18 luglio 2024, i mercati inizialmente ci avevano sperato, anche prima dell’annuncio della prima sforbiciata di un mese fa. Sono state poi le stesse dichiarazioni rilasciate da Lagarde e da altri esponenti del Consiglio direttivo, a frenare le scommesse. Il colpo di grazia alle scommesse sul bis è stato dato in queste ultime settimane dalle minute relative al meeting del 6 giugno, che hanno confermato quanto temuto da diversi analisti: quel primo taglio dei tassi in Eurozona è stato davvero un taglio “hawkish”, oltre a essere quasi obbligato.

Altre indicazioni non proprio a favore di un’ennesima riduzione imminente sono arrivate dal fronte macroeconomico, che già prima del taglio di giugno aveva sfornato il deludente rapporto sui salari negoziati. L’inflazione, soprattutto l’inflazione core, di fatto morde ancora, condizionata dall’inflazione dei servizi e dal trend dei salari. Nel rimarcare la determinazione a far tornare il tasso di inflazione al target del 2%, la presidente Christine Lagarde ha così detto chiaro e tondo, parlando in occasione del forum delle banche centrali di Sintra, che non c’è alcuna fretta di tagliare ancora i tassi: messaggio reiterato anche qualche giorno dopo, sempre da Sintra, insieme al presidente della Fed Jerome Powell.

Per la Bce, buone notizie sono arrivate poi proprio dalla Fed, i cui ripetuti attenti lanciati contro l’inflazione ancora persistente avevano frenato più volte, all’inizio dell’anno, le scommesse dovish: in particolare il recente dato relativo all’inflazione Usa sembra davvero aver -se non convinto- almeno portato Powell ad accarezzare l’idea di fare la grande mossa sui tassi sui fed funds, facendo tra l’altro una importante ammissione. Detto questo, che un altro taglio dei tassi in Eurozona non sia urgente è un dato di fatto:

E qualcosa di incredibile e probabilmente di non molto popolare è stato riportato oggi dall’esperto dei mercati Holger Zschaepitz, che su X @Schuldensuehner ha pubblicato il seguente post, prima dell’annuncio dei tassi da parte della Bce.

“Buongiorno nel giorno della Bce dalla Gertmania dove non si intravede la necessità di ulteriori tagli dei tassi di interesse. La regola di Taylor suggerisce che il tasso di interesse appropriato dovrebbe essere paru al 5,75%, 150 punti base in più rispetto al tasso attuale del 4,25% (riferimento ai tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale)”. Motivo? L’inflazione core della Germania, ha fatto notare l’esperto, “è ancora alta al 3,3%, molto al di sopra del target del 2% della Bce”.