Mps: Piazza Affari chiama Bper e terzo atto di Meloni. Titoli in corsa sul Ftse Mib

Prosegue il rally dei titoli delle banche italiane a Piazza Affari, in particolare di Mps e di Bper.

In un mercato azionario europeo che non sembra essere scosso dall’esito del secondo turno delle elezioni francesi, che a sorpresa ha consegnato la vittoria alla sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP), l’indice azionario Ftse Mib della borsa di Milano prosegue la sessione in solido rialzo, assistendo per l’ennesima volta ai buy scatenati su alcuni titoli del settore bancario.

A volare sono ancora Bper, che anche oggi scatta in cima alla classifica del listino con un rally di oltre +5% e Mps, in rialzo del 3,4%:

continuano dunque ad affollarsi i buy sui titoli delle banche che sono ormai considerate dai mercati alla stregua dei Promessi Sposi del comparto.

Dopo la mossa del presidente di Unipol su Bper, quest’ultima viene considerata di fatto la più gettonata a inglobare il Monte dei Paschi di Siena.

LEGGI ANCHE

Mossa Unipol di Cimbri su Bper, banca più ‘gettonata’ per M&A con Mps. Buy su titoli Promessi Sposi a Piazza Affari

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Mps: titolo ancora su, mercati chiedono a Meloni terzo atto privatizzazione

E così, mentre i mercati attendono ansiosi il terzo atto del processo di privatizzazione del Monte, lanciato alla fine dello scorso anno dal governo Meloni, la scommessa M&A torna a far volare i titoli interessati dalle speculazioni sul risiko bancario.

A scattare al rialzo, confermandosi insieme a Mps e a Bper uno dei titoli migliori del Ftse Mib, è anche la Popolare di Sondrio: banca che, così come Bper, vede come azionista di maggioranza la Unipol di Cimbri.

Piazza Affari continua a chiedere così a gran voce il terzo polo bancario verso cui, in teoria, tenderebbe il governo italiano.

Lo smobilizzo di una terza quota di Mps in mano al Tesoro dovrebbe essere d’altronde alle porte, visto che ormai è scaduto il vincolo di lock up, della durata di tre mesi, che impediva al Mef capitanato dal ministro Giancarlo Giorgetti di smobilizzare altre partecipazioni.

Dopo la prima quota, pari al 25%, piazzata dal Tesoro alla fine del 2023 per un valore di 2,92 euro per azione (controvalore complessivo pari a circa 920 milioni) e la seconda mossa che ha visto l’istituto diventare sempre meno Monte di Stato, con la scadenza del lock up ci sono tutte le premesse per un nuovo atto firmato dal governo Meloni, che è tornato ad affrontare il dossier in occasione della conferenza stampa con cui il ministro Giorgetti ha commentato il via libera dell’Ue all’accordo tra Ita Airways e Lufthansa.

Dalle parole del titolare del Tesoro è emerso in realtà che Meloni & Co. non hanno nessuna fretta di mettere il punto al caso del Monte.

Ma le scommesse di Piazza Affari sul risiko sono ormai partite da parecchio, complici anche le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che vede ormai il Monte dei Paschi di Siena alla stregua di un motivo di orgoglio per l’Italia.

LEGGI ANCHE

Dossier Ita risolto, questione Mps no. Giorgetti su vendita: ‘non siamo disperati’. Titolo: a Piazza Affari è bis di buy

Mps: febbre risiko in Borsa in attesa terzo atto Meloni e rebus Bper, buy su banche. Ma c’è anche un’altra preda

Mps: il Mef maggiore azionista dice ok a niente tassa extraprofitti banche di Meloni

Meloni a tutto campo su Mes (obsoleto), extraprofitti (“operazione win-win”) e privatizzazioni (con Mps & co.)

Mps eterna trappola di Stato. Meloni vuole il risiko

Il trend di Bper e del Monte dei Paschi in Borsa YTD e nell’ultimo anno

Il Mef detiene ancora una quota di maggioranza pari al 27,6% nel capitale della banca senese, che ha assistito a un vero e proprio Rinascimento, sia in termini di utili incassati che di ritorno ai dividendi.

Mps fa inoltre parte del piano di privatizzazioni ambizioso lanciato dal governo Meloni:

un piano concepito in ottica anti debito pubblico, che vede tra i protagonisti illustri anche Eni e Poste Italiane, entrambi pesi massimi del Ftse Mib.

Il rally a Piazza Affari in particolare delle due banche Mps-Monte dei Paschi di Siena e Bper è tutto inciso nei numeri e prosegue da un bel po’, alimentato proprio dalle scommesse sul risiko (finora tuttavia solo sulla carta):

le azioni del Monte hanno guadagnato su base settimanale quasi il 7%, avanzando del 2% nell’ultimo mese.

Da inizio anno il trend è di un balzo di oltre il 64%, mentre su base annua la performance è stata di un boom superiore a +118%.

E che dire di Bper?

Nell’ultima settimana il titolo è scattato del 6,9% circa, volando di oltre l’8,5% nell’ultimo mese, di oltre il 76% YTD e di più del 95% nell’ultimo anno di contrattazioni.