Rating Italia, focus tassi BTP e spread nel Fitch Day. Ma il debito teme junk Moody’s

Altra giornata cruciale per i BTP e lo spread, con l’annuncio sul rating del debito pubblico italiano che arriverà oggi venerdì 10 novembre 2023, a mercati chiusi, da Fitch.

La scorsa settimana, venerdì 3 novembre, è stata la collega DBRS Morningstar a fare il grande annuncio, confermando lo status quo.

Ancora prima era stata Standard & Poor’s a esprimersi, confermando anch’essa il rating sull’Italia.

In realtà l’appuntamento clou per i BTP e il governo Meloni è un altro, ovvero il verdetto di Moody’s, in calendario venerdì prossimo, 17 novembre.

Sarà solo quel giorno, infatti, che si riuscirà a capire se il debito pubblico italiano sarà riuscito a schivare il pericolo del rating “junk”, ovvero spazzatura.

Un eventuale taglio del rating da parte di Moody’s strapperebbe infatti all’Italia di Giorgia Meloni il giudizio “investment grade”. Risultato: il downgrade rischierebbe di innescare una spirale di attacchi short contro i BTP.

Spread BTP-Bund sotto quota 190 pb. Superati i test Dbrs Morningstar e S&P

Nel giorno di Fitch non si registrano particolari scossoni sui titoli di stato italiani.

I tassi dei BTP a 10 anni salgono al 4,56% – ben lontani dalla soglia del 5% superata a ottobre dopo la presentazione della Nadef – mentre lo spread BTP-Bund rimane poco mosso, oscillando tra 185-186 punti base.

Finora l’Italia di Meloni se l’è cavata bene, superando i vari test delle agenzie di rating. Detto questo, è stata la stessa Bce, ieri, a far notare che il recente aumento dello spread BTP-Bund è da imputarsi anche alle notizie relative alla legge di bilancio del governo Meloni, annunciata alla metà di ottobre.

La Bce di Lagarde conferma: spread BTP-Bund salito con manovra Meloni

Tassi BTP e spread: tutto ok? Gli effetti tassa Meloni, Nadef e manovra

La scorsa settimana l’agenzia Dbrs Morningstar ha annunciato di aver lasciato la valutazione sul debito pubblico italiano invariata a “BBBH”, confermando l’outlook stabile.

L’agenzia di rating ha motivato la conferma della valutazione e dell’outlook con il fatto che, a suo avviso, l’Italia trae vantaggio dalla sua appartenenza all’Unione europea e dall’aiuto che arriva dalla Bce.

Dbrs, tuttavia, non ha potuto fare a meno di ricordare l’elevato debito pubblico italiano, aggiungendo di non escludere neanche il rischio che la Commissione Ue decida di “avviare una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia nel 2024”.

Rating Italia: governo Meloni e BTP passano test Dbrs. L’aiuto della Bce

Anche Standard & Poor’s non ha punito l’Italia, ribadendo il proprio giudizio sul debito italiano a BBB (due gradini al di sopra del rating junk) e confermando l’outlook stabile, menzionando tra i fattori che blindano per ora i BTP i fondi europei che l’Italia continuerà a ricevere con l’attuazione del Pnrr.

Anche S&P ha messo tuttavia il dito nella piaga.

“Il debito governativo e la sensibilità alle condizioni del mercato rimarranno elevati” e, “visto l’elevato livello del debito pubblico, l’Italia è tuttora particolarmente sensibile al deterioramento delle condizioni di finanziamento”.

Rating Italia, governo Meloni passa l’esame di S&P, focus tassi BTP. Moody’s sulla Francia

A dire la sua sul debito pubblico italiano, nelle ultime settimane, è stata anche l’agenzia tedesca Scope Ratings, che ha lanciato tra l’altro un avvertimento sul costo del servizio del debito italiano, destinato a farsi più pesante, sulla scia dei rialzi dei tassi della Bce di Christine Lagarde e con la ritirata degli acquisti dei BTP & Co da parte della stessa banca centrale.

Scope ha avvertito che gli interessi che lo Stato italiano si dovrà accollare costeranno fino a un terzo in più rispetto ai valori attuali, schizzando a un valore compreso tra i 90 miliardi e i 100 miliardi entro il 2026.

Debito tra cedole BTP & Co, Scope: spese interessi fino a 100 miliardi

Il rating di Fitch e il nodo crescita Pil

L’Italia e i suoi BTP continuano a essere attentamente attenzionati, a seguito delle scosse che hanno colpito lo spread BTP-Bund e i tassi dei BTP, dopo la presentazione della Nadef (Nota di aggiornamento al Def) con cui il governo Meloni ha alzato le stime sul deficit, facendo così riscattare l’ansia sulla sostenibilità del debito pubblico.

Tornando alla grande protagonista di oggi, ovvero Fitch Ratings, l’ultima volta in cui l’agenzia si è espressa sulla valutazione del debito italiano risale alla metà di maggio di quest’anno.

Finora, il giudizio si è rivelato piuttosto clemente nei confronti dell’Italia.

In quell’ultima occasione, Fitch ha motivato la sua valutazione – confermata a tripla B con outlook stabile – con un’economia, quella italiana, “diversificata e ad alto valore aggiunto”, così come all’appartenenza del paese all’Eurozona.

L’accento è stato posto anche sulla solida crescita (almeno così si pensava in quei mesi) del Pil italiano che, nel primo trimestre del 2023, aveva superato anche le sue stesse stime, avanzando in modo netto, al ritmo dello 0,5% su base trimestrale.

Sulla base di questi presupposti, le stime sul Pil del 2023 venivano alzate così da Fitch addirittura a una crescita pari a +1,2% rispetto a quella dello 0,5% prevista in precedenza.

L’outlook sul 2024 veniva invece abbassato a +0,8%, rispetto al +1,3% di marzo. Fitch ricordava ovviamente la spina nel fianco dell’Italia rappresentata dal debito pubblico “molto alto”, ma si mostrava anche ottimista sull’arrivo dei fondi Ue stabiliti per l’Italia con il NextGeneration EU.

Da allora, per quanto riguarda sia il trend del Pil che l’outlook, le cose sono cambiate in peggio.

Nelle ultime settimane, quasi incessanti sono stati gli annunci di downgrade della crescita del Pil italiano attesa per quest’anno e il prossimo.

Ed è sufficiente menzionare quella performance con il segno meno del Pil nel corso del secondo trimestre, che ha infranto i sogni di gloria di cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si faceva portatrice già da un bel po’ di tempo, per indicare le sfide dell’Italia.

E’ stata così la stessa Fitch a essere costretta, a settembre, a tagliare le stime sulla crescita del Pil italiano, a livelli lievemente al di sotto, in media, di quelli incisi nella Nadef e stimati dunque dal governo Meloni.

L’agenzia prevede ora una crescita del Pil dell’Italia dello 0,9% nel 2023, dell’1% nel 2024 e dell’1,3% nel 2025.

Una nota non proprio di apprezzamento sulla giravolta pro-deficit del governo italiano è stata poi annunciata alla metà di ottobre, quando Fitch ha fatto riferimento alla politica fiscale più espansiva che Meloni & Co hanno deciso di lanciare “in modo significativo”, rendendo più improbabile il rispetto da parte dell’Italia dei parametri sul debito e sul deficit dell’Unione europea che stanno per arrivare con il nuovo Patto di stabilità e di crescita.

Ma il vero spettro per il rating dell’Italia porta il nome di Moody’s

E’ però Moody’s l’agenzia di rating che fa più paura all’Italia, a chi guarda ai BTP e, per ovvi motivi, al governo Meloni.

Al momento Moody’s valuta il debito a “Baa3” con outlook negativo.

L’aggiornamento della valutazione di Moody’s ad aprile, non c’è stato, rimandando lo spettro a junk al prossimo 17 novembre.

L’annuncio spaventa, in quanto Moody’s ha sull’Italia un rating superiore di appena un gradino rispetto al livello “junk”, spazzatura, in più con outlook negativo.

Matthew Rees, Head of Global Bond Strategies di Legal & General Investment Management (LGIM), non è pessimista guardando sia al giudizio di oggi di Fitch che a quello della prossima settimana di Moody’s.

Rees ha rimarcato che “il rating di Moody’s (previsto per il 17 novembre) è molto più importante di quello di Fitch (previsto per il 10 novembre) in quanto solo in caso di downgrade della prima si avrebbe un downgrade anche del debito italiano”. (che finirebbe per scivolare nel girone “junk”).

“Mentre l’Italia si prepara, ancora una volta, a vedere se ci sarà qualche cambiamento rispetto all’attuale BBB/stabile da parte di Fitch e, tra una settimana, rispetto al Baa3 di Moody’s (la quale ha già espresso un outlook negativo), riteniamo che l’unico scenario che potrebbe creare una volatilità reale preoccupante sui mercati obbligazionari nazionali sarebbe il declassamento del rating di quest’ultima al di sotto dell’investment grade – ha commentato il responsabile della divisione di strategie globali sui bond di LGIM – Infatti, se il downgrade arrivasse da Fitch, non ci sarebbe un peggioramento della categoria per questa agenzia e il tutto si ricondurrebbe a piccole variazioni, comunque in negativo, nello spread tra i BTP e i Bund tedeschi”.

Diverso l’effetto di un declassamento di Moody’s, che “invece, avrebbe un impatto più significativo, con conseguenze molto più serie”.

LGIM: BTP comunque salvi con PEPP, scudo TPI Bce e fondi Ue?

Matthew Rees, tuttavia, non teme che il worst case di scenario sui BTP dell’agenzia di rating finirà con il concretizzarsi, grazie all’assist della Bce, che rimane sempre presente, a dispetto del QT-Quantitative Tightening lanciato dalla stessa Banca centrale europea.

Il riferimento è all’acquisto dei BTP che l’Eurotower sta continuando comunque a portare avanti con il PEPP, noto anche come QE pandemico, ma anche con quello scudo TPI sfornato da Lagarde l’anno scorso che, va comunque detto, secondo diversi esperti non sarebbe sufficiente a mettere in sicurezza l’Italia.

“Noi di LGIM riteniamo che questo declassamento da parte di Moody’s sia molto improbabile poiché le misure di sostegno europee all’Italia, come il programma di reinvestimento denominato ‘Transmission Protection Instrument’ (TPI) e i fondi NextGenerationEU (con l’attuazione del Pnrr), sono ancora attivi e anche il deficit, seppur lentamente, sta registrando dei miglioramenti”, ha scritto ancora il responsabile della divisione di strategie globali sui bond, menzionando poi anche lui l’aiuto che l’Eurotower continua a dare ai titoli di stato italiani con il programma PEPP, che prevede anche l’acquisto di debiti sovrani marchiati junk.

“Gli strumenti a disposizione della Banca Centrale Europea le consentono di continuare ad acquistare i titoli di stato di un paese anche se sono stati declassati allo status di spazzatura e questo è già sufficiente per portarci a ritenere che si possa evitare qualsiasi ampliamento eccessivo degli spread creditizi”.

