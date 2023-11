Governo Meloni: non solo BTP Valore, l’appello buy debito alle assicurazioni

Il governo Meloni è tornato oggi a lanciare la chiamata alle armi pro BTP e titoli di stato italiani. Destinatarie, stavolta, le assicurazioni.

In occasione dell’Insurance Summit 2023 de Il Sole 24 Ore, organizzato da 24 Ore Eventi, è stato per la precisione il ministro del Made in Italy Adolfo Urso a chiedere alle compagnie assicurative di agire per blindare il debito pubblico italiano: l’ennesima conferma di come Meloni & Co. puntino non solo sui BTP people con il BTP Valore, ma anche sulle società finanziarie, per mettere in sicurezza il più possibile i conti dello Stato.

Ministro Urso alle assicurazioni: non solo continuare ma aumentare acquisti BTP

L’appello a sottoscrivere più BTP è stato lanciato in particolare dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Il sostegno del sistema assicurativo al debito pubblico in Italia è più importante di quanto accada in altri Paesi e lo sarà ancora di più nei prossimi due anni, quando dovremo rinnovare’ una parte consistente dei titoli di Stato“, ha detto Urso, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore.

Urso ha chiesto dunque al comparto non solo di continuare ad acquistare ma anche, se possibile, di aumentare gli acquisti di BTP, con un “invito al sistema assicurativo a continuare a fare, e se é possibile incrementare, la loro azione nel momento in cui lo Stato” dovrà rifinanziare il proprio debito, anche per quei rialzi dei tassi che sono stati varati dalla Bce di Christine Lagarde. Bce di Lagarde su cui, tra l’altro, non si può neanche contare più per la sottoscrizione dei nuovi titoli di stato emessi dallo Stato, diversamente da quando l’istituzione era la principale acquirente degli stessi. (anche se, va detto, che la banca centrale europea comunque continua a fare incetta dei BTP, attraverso il PEPP, QE pandemico ancora in essere).

L’appello del governo Meloni per voce del ministro Urso arriva tra l’altro in un momento in cui le banche italiane, note anche per essere strette nell’abbraccio mortale con i BTP, ovvero per il fenomeno del doom loop, hanno iniziato anch’esse a prendere le distanze dal debito pubblico italiano.

Unipol, Cimbri: regole europee un ostacolo, magari potessimo investire liberamente

La reazione dei diretti interessati alla richiesta del ministro Urso è stata contrastata.

il presidente di Unipol e UnipolSai Carlo Cimbri ha spiegato la flessione della partecipazione detenuta dal gruppo Unipol in BTP con le regole imposte dall’Europa, sottolineando, in risposta a una domanda postagli durante l’Insurance Summit de Il Sole 24 Ore, che il calo non dipende dal fatto che “non crediamo nel nostro Paese”, ma dalla necessità di rispettare le “regole definite a livello europeo”.

Il riferimento è stato al fattore spread BTP-Bund, alle sue conseguenze sui bilanci delle banche e a quanto chiesto dall’Europa.

“In presenza di shock con il nostro debito – ha ricordato Cimbri – come è stato con l’incremento dello spread tante volte in questi anni, veniamo penalizzati se abbiamo troppa esposizione in tema di capitale regolamentare’.

“Magari – precisa Cimbri – potessimo investire liberamente in Titoli di Stato italiani“.

Il numero uno di Unipol, tornato sotto i riflettori a Piazza Affari di recente con la scalata alla, che ha alimentato tra l’altro nuove vecchie scommesse su una operazione di M&A tra la Banca Popolare di Sondrio e Bper, ha sottolineato che, proprio per la presenza di quelle regole europee, “siamo costretti a investire in logiche che non determinino eccessivi assorbimenti di capitale in caso di shock” attraverso ‘investimenti diversificati'”.

Il risultato è che “una parte significativa del nostro portafoglio è ancora investita in Titoli di Stato ma è molto meno significativa di 12-15 anni fa”.

Decisamente più fredda la risposta all’appello del ministro Urso affinché le assicurazioni assorbano più BTP di Philippe Donnet, ceo di Generali:

“Noi siamo un interlocutore, ma non ci si può ricordare del settore assicurativo solo quando c’è bisogno del settore assicurativo. Siamo disponibili a un dialogo permanente in uno spirito di partnership pubblico-privato”, ha detto Donnet, interpellato anche lui nel corso del summit.

BTP Valore ma non solo. Meloni dà la caccia agli acquirenti del debito pubblico

Prosegue dunque la ricerca di potenziali nuovi acquirenti di BTP da parte del governo Meloni.

La chiamata alle armi è stata già lanciata in modo evidente ai cittadini e risparmiatori italiani con il BTP Valore, tornato a essere sponsorizzato tra l’altro di recente dallo stesso ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Il piano più BTP nelle mani degli italiani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato tra l’altro inserito anche nella legge di bilancio 2024, vista la decisione del governo di non considerare i BTP nel calcolo dell’Isee.

