FMI rivede al ribasso le stime di crescita del PIL italiano

Riviste al ribasso le stime di crescita del PIL italiano da parte del Fondo monetario per il 2023 e il 2024 rispettivamente dello 0,4% per quanto riguarda l’anno in corso e dello 0,2% per il prossimo rispetto all’aggiornamento di luglio.

Per quanto riguarda l’inflazione, l’Fmi vede i prezzi al consumo attestarsi al 6% nel 2023 (contro l’8,7% del 2022) e al 2,6% nel 2024 mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere dall’8,1% del 2022 al 7,9% per poi risalire all’8%.