Nadef: nodi deficit e debito per Meloni. E il trend tassi BTP-spread non è di aiuto

La data X del governo Meloni è arrivata: oggi, mercoledì 27 settembre, si conosceranno con la Nadef che sarà varata dal Consiglio dei Ministri le nuove proiezioni economiche dell’esecutivo sul Pil e sui rapporti debito-Pil e deficit-Pil dell’Italia.

Per Nadef si intende Nota di aggiornamento del Documento di economia e di finanza (Def) che, a sua volta, è il principale strumento di programmazione economica e di finanza pubblica dello Stato.

Sarà proprio la Nadef a gettare le basi, fissando però anche i paletti, della prossima legge di bilancio. Una legge di bilancio, quella per il 2024, a cui il governo Meloni sta già lavorando, in un contesto macroeconomico alquanto precario, che fa i conti con gli effetti della guerra in corso in Ucraina, con la nuova recente impennata dei prezzi del petrolio e con l’ansia mai rientrata per l’inflazione: dunque, con la paura di nuovi rialzi dei tassi da parte della Bce.

Il tutto, a fronte di una crescita del Pil dell’Italia che, sulla scia delle strette monetarie anti-inflazione varate dalla Banca centrale europea e delle stesse pressioni inflazionistiche che hanno frenato le spese per consumi e gli investimenti delle aziende, ha sofferto una brusca frenata. E a fronte, anche, dei nuovi diktat sul debito e sul deficit che l’Unione europea si appresta ad annunciare, con la nuova versione del Patto di stabilità e crescita.

Nadef attesa al varco dai mercati: i rumor su nuovi outlook Pil, debito, deficit

I rumor snocciolati nelle ultime ore sul contenuto della Nadef non sono rassicuranti.

Stando a quanto è stato riportato da alcune fonti ministeriali, il documento dovrebbe prevedere una crescita del prodotto interno lordo (Pil) italiano, nel 2023, pari allo 0,8% su base annua, a un ritmo dunque inferiore rispetto all’outlook del Def dello scorso aprile, che era per un rialzo dell’1%.

Il Pil del 2024 dovrebbe essere invece atteso in rialzo dell’1%, rispetto alla precedente stima di una espansione pari a +1,4%.

Nella Nadef sarebbe inoltre contenuta la previsione di un rapporto deficit-pil in rialzo a una forchetta compresa tra il 5,3% e il 5,5%, a conferma dell’ansia deficit di cui si è parlato nelle ultime settimane, che starebbe assediando soprattutto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, memore di quanto accaduto al governo Berlusconi, costretto a levare le tende a causa della fiammata dello spread e dei tassi dei BTP.

L’upgrade delle stime sul deficit-Pil di questo 2023 dovrebbe essere dunque significativo, se si considera che, nel Def di aprile, le previsioni erano per un rapporto con il Pil pari al 4,5%.

Occhio però anche all’outlook sul deficit-Pil del 2024, determinante per avere una idea del contenuto della legge di bilancio: si prevede una revisione al rialzo delle stime indicate dal Def di aprile, che puntano su un rapporto programmatico – ovvero prendendo in considerazione i provvedimenti di politica economica varati dal governo – pari al 3,7%.

Dalle indiscrezioni emerge che questo rapporto potrebbe essere ora previsto nella imminente Nadef a un valore superiore al 4%: una soglia che farebbe storcere non poco il naso all’Unione europea, che si appresta ad annunciare il nuovo Patto di stabilità e crescita.

Fonti governative parlano di un obiettivo del deficit-Pil previsto per il 2024 tra il 4,1% e il 4,3%.

Nadef e legge di bilancio: ‘Italia nel mirino dei mercati’

L’articolo di Reuters descrive la sfida del governo Meloni rappresentata dalla legge di bilancio per il 2024 nell’articolo Italy in markets’ crosshairs as Meloni readies difficult budget.

L’articolo conferma come l’Italia sia nel mirino dei mercati, mentre la premier Meloni prepara una legge di bilancio che viene definita “difficile”, viste le risorse risicate a disposizione del governo e i paletti sul debito e sul deficit che Bruxelles è sul punto di ufficializzare.

“Il Tesoro – si legge nell’articolo – annuncerà oggi i nuovi obiettivi economici, fornendo la cornice per la manovra con cui Meloni cercherà di mantenere la promessa fatta di tagliare le tasse, abbassando contestualmente il deficit”.

Una Mission Impossible?

Nell’attesa della pubblicazione della Nadef, i mercati sono sull’attenti.

Focus sullo spread BTP-Bund, che ieri ha superato la soglia di 190 punti base nella sessione di ieri, riflettendo il trend al rialzo dei rendimenti dei titoli di stato dell’Eurozona, in particolare la performance dei tassi sui BTP a 10 anni, scattati fino al 4,72%.

Oggi il differenziale oscilla tra 189 e 190 punti base (alle 12.30 circa ora italiana), mentre i rendimenti decennali scendono al 4,68%.

Ma i mercati sono sull’attenti, così come anche diversi economisti e strategist:

“Questa legge di bilancio rappresenta il primo vero test economico da quando Meloni è salita al potere lo scorso ottobre – ha commentato a Reuters Tim Jones, analista della divisione dell’Eurozona della società di consulenza di mercati Medley Advisors – Con la Bce che si sta ritirando dall’acquistare i bond italiani, Meloni dovrà fare scelte che hanno colpito ogni coalizione di governo, in Italia, degli ultimi 30 anni”. (e tutto questo, in vista delle elezioni europee dell’anno prossimo).

L’articolo di Reuters sottolinea come, di fatto, il governo italiano abbia oggi “uno spazio di manovra molto più ristretto rispetto a quando, nello stilare la sua prima legge di bilancio lo scorso anno, rivide al rialzo i target sui deficit” e in un momento in cui a livello europeo l’enfasi sulla necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici si è fatta più forte.

La maggiore attenzione verso lo spread, i tassi BTP e, più in generale, la legge di bilancio arriva inoltre a fronte di “segnali di peggioramento del sentiment dei mercati nei confronti dell’Italia“, qualcosa che Meloni non può permettersi se vuole trovare acquirenti di un debito pubblico che si aggira attorno al 142% del Pil, e che in proporzione è il secondo più alto in Eurozona dopo quello della Grecia”, scrive ancora Reuters.

Ansia BTP e spread scattata da un pezzo

La necessità dell’Italia di mettere un freno alla crescita del debito pubblico e del deficit assilla il governo Meloni.

Alle prese con un debito pubblico che continua a confermarsi monstre, l’Italia rimane osservata speciale dei mercati e, volente o nolente, del trend dei tassi dei BTP e dello spread BTP-Bund, che hanno pagato in queste ultime settimane il bagno di sangue che ha travolto anche Treasuries Usa, Bund e altri titoli di stato dell’area euro.

Le vendite sono state provocate dalla paura di quel New Normal sui tassi riassunto nella frase “higher for longer”e paventato da diverse banche centrali: la Bce di Christine Lagarde, la Federal Reserve di Jerome Powell e la Bank of England di Andrew Bailey, per fare qualche nome.

Basti pensare che, nel caso degli Stati Uniti, la paura di una Fed più falco, accompagnata dal rally dei prezzi del petrolio, ha portato i tassi dei Treasuries Usa a 10 anni a volare, dall’inizio di settembre, di oltre 30 punti base.

Il tonfo dei Treasuries – con relativa impennata dei rendimenti – ha infettato anche altri titoli di stato, come i Bund tedeschi e i BTP italiani.

Questi ultimi hanno poi pagato anche la bocciatura, da parte dei mercati, di alcune iniziative del governo Meloni, in primis quella tassa sugli extraprofitti delle banche, anche se ulteriormente annacquata, così come l’altra proposta che coinvolge sempre le banche e che riguarda il mercato degli NPL-crediti deteriorati.

L’articolo di Reuters segnala anche che non sono solo gli investitori a guardare con timore all’Italia – tra l’altro, viene ricordato, unico paese dell’Unione europea a non aver ratificato la riforma del Mes, ovvero del Meccanismo europeo di stabilità (ESM):

“Due governatori centrali dell’Ue avrebbero espresso la loro preoccupazione, nell’ultimo meeting dell’Ecofin, per le condizioni in cui versano le finanze pubbliche dell’Italia. Un terzo ha detto inoltre che le frequenti dichiarazioni dovish arrivate dalla Banca d’Italia hanno sollevato dubbi sulla reale intenzione (di Palazzo Koch) di sconfiggere l’inflazione”.

Tutto questo, mentre Morgan Stanley ha lanciato già l’avvertimento sulla carta italiana, in una nota ai clienti pubblicata questo mese:

“I fattori che hanno permesso allo spread di scendere fino a quota 160 punti base, nel nostro scenario bullish (per i BTP), sono svaniti. Prevediamo deficit fiscali più elevati e una crescita più debole“. Come, d’altronde, dovrebbe prevedere con la pubblicazione della Nadef il governo Meloni, con la presentazione della Nadef, stasera, che raccoglierà l’attenzione non solo del popolo italiano, ma di un’ampia platea di economisti, strategist e investitori.