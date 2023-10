Ansia rating Italia e Francia, tassi BTP volano record dal 2012

La tensione che si è abbattuta sui Treasuries Usa ha finito per contagiare oggi i BTP e gli altri titoli di stato dell’area euro, che scontano anche l’ansia per gli imminenti annunci sui rating di Italia, Francia e Grecia che arriveranno dalle agenzie Standard & Poor’s e Moody’s nella giornata di domani, venerdì 20 ottobre.

Per la precisione, S&P si esprimerà sui rating dei debiti di Italia e di Grecia, mentre Moody’s farà il grande annuncio sul debito francese.

Oltre all’Italia di Meloni, anche la Francia è attentamente monitorata dalle agenzie di rating e dai mercati, dopo lo schiaffo arrivato nel mese di aprile da Fitch, con il downgrade del giudizio ad “AA-“, a fronte di un outlook stabile.

La bocciatura, che non ha avuto un grande impatto sui mercati, è stata interpretata comunque alla stregua di un avvertimento che l’agenzia ha lanciato al governo Macron.

La trepidazione è dunque alta, visto che anche Parigi, e non da ieri, è finita nel radar dell’Unione europea, con i suoi livelli elevati di deficit e debito.



Alta tensione sui BTP con paura rating Italia: rendimenti al record in 11 anni

L’Italia rimane indiscussa osservata speciale con i suoi BTP: oggi, complici i forti sell off che hanno colpito i Treasuries Usa, i tassi dei titoli di stato italiani a scadenza decennale sono scattati al rialzo fino al 5,034%, testando il record in 11 anni, stando alle rilevazioni di Reuters, ovvero dal novembre del 2012.

Lo spread BTP-Bund viaggia attorno a 205 punti base, non lontano dalla soglia di 209 punti testata qualche giorno fa, al record dallo scorso gennaio.

I rendimenti dei bond decennali di Spagna e Portogallo sono saliti nelle ultime ore a livelli vicini rispettivamente ai massimi dal gennaio del 2014 e dall’aprile del 2017.

In rialzo anche i tassi dei bond greci, la cui ritirata rispetto allo scorso anno è tuttavia evidente.

I tassi dei titoli di stato di Atene sono aumentati nelle ultime ore di 4 punti base al 4,42%, in deciso ribasso tuttavia rispetto al 5,124% dell’ottobre di un anno fa, quando erano saliti al valore più alto dal dicembre del 2017.

I tassi degli OAT – bond governativi francesi – a 10 anni sono scesi invece oggi fino al 3,55%, confermandosi eccezione positiva dei titoli di stato dell’area euro, a dispetto dei vari problemi che assillano Parigi.

Ansia debito e deficit anche per Parigi. La Francia rischia procedura deficit eccessivo

Il debito pubblico francese ha superato ormai quota 3 trilioni di euro e il rapporto deficit-Pil è ben oltre la soglia del 3% che molto probabilmente sarà annunciata di nuovo come diktat Ue attraverso la presentazione, entro la fine del 2023, del nuovo Patto di stabilità e di crescita.

Nello stilare la legge di bilancio per il 2024, Parigi ha in realtà cercato di ricordare a Bruxelles la sua natura (ex?) di paese virtuoso:

la manovra di Macron prevede infatti un risparmio di almeno 16 miliardi di euro, la maggior parte del quale verrebbe assicurata dalla fine di quelle misure straordinarie di stimoli fiscali che sono state annunciate subito dopo la guerra in Ucraina contro il caro energia, per frenare l’impennata delle bollette.

Qualche giorno la Francia ha così rivendicato una strategia che a suo avviso è stata in parte incentrata sulla disciplina fiscale, per voce del ministro dei conti pubblici Thomas Cazenave, che ha detto che “investire nel futuro significa tenere sotto controllo la spesa pubblica”.

E tuttavia, Parigi rischia di essere punita da Bruxelles con una procedura per deficit eccessivo che potrebbe arrivare la prossima primavera, in una situazione in cui il paese è alle prese con nuove tensioni politiche, a causa del blitz con cui il governo è riuscito a bypassare il voto in Parlamento per il primo capitolo della legge di bilancio.

La premier francese Elisabeth Borne si è appellata infatti all’articolo 49.3 della Costituzione per approvare la prima parte della manovra, scavalcando di fatto l’Assemblea nazionale.

Il ricorso all’articolo 49,3 della Costituzione è avvenuto proprio sulla scia del timore della Francia di essere punita dalla Commissione europea.

“Approvare la manovra è una questione di vita o di morte politica per il governo”, si legge in un articolo di EURACTIV, che ha ricordato che il debito pubblico della Francia è tra i più alti dell’Unione europea, previsto al 109,7% del Pil sia per il 2023 che per il 2024.

A preoccupare è anche il deficit-Pil, al momento pari al 4,9% del Pil, atteso in calo al 4,4% nel 2024: meglio rispetto al deficit-Pil dell’Italia pari al 5,3% nel 2023 e al 4,3% nel 2024, stando a quanto nuove proiezioni economiche del governo Meloni contenute nella Nadef. Ma comunque ben oltre la soglia del 3% che diventerà quasi sicuramente il nuovo limite da non oltrepassare per i guardiani del debito di Bruxelles.

Citigroup teme effetto rating più per i BTP che per i bond francesi

Insomma, anche la Francia fa paura ai mercati, anche se non come l’Italia, almeno secondo gli analisti di Citigroup, che temono più i BTP che gli OAT francesi.

“Il nostro scenario di base è che non ci sarà nessuna modifica ai rating dell’Italia o della Francia – hanno scritto gli analisti in una nota riportata da Reuters – Un cambiamento dell’outlook non può essere tuttavia escluso”.

In ogni caso, ha scritto Citi, “è probabile che i BTP siano più reattivi a una eventuale decisione negativa sul rating più di quanto lo siano i titoli di stato francesi, visto il rischio che l’Italia perda il rating di investment grade (con Moody’s) e, anche, per l’attuale sensibilità degli investitori rivolta ai fondamentali dell’economia”.

Praticamente, in caso di un cambiamento dell’outlook sul debito sia della Francia che dell’Italia, nella giornata di domani, da parte dell’agenzia S&P, i BTP soffrirebbero secondo Citi più degli OAT.

D’altronde, va ricordato che Parigi prevede per il 2023 e il 2024 una crescita del Pil dell’1% e dell’1,4%, e un debito stabile al 109,7% del Pil nel 2024.

Per l’italia, invece, così come inciso nella Nadef, il governo Meloni ha tagliato l’outlook di crescita del Pil italiano al +0,8% per quest’anno e a +1,2% per il 2024.

Per quanto riguarda invece la Grecia, gli analisti di Citi prevedono un upgrade del rating dei titoli di stato ellenici di un livello, che farebbe tornare i bond sovrani greci nella categoria dei titoli di stato investment grade di S&P per la prima volta in più di un decennio.

