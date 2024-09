BTP: il boom di buy in attesa verdetto tassi Bce, spread Italia-Francia a minimo da pre-crisi debiti sovrani euro

I BTP continuano a piacere, beneficiando della prospettiva di una Bce pronta a tornare a tagliare i tassi, magari anche più volte entro la fine del 2024:

lo si vede, sul mercato secondario, dal trend dei tassi dei BTP e dello spread BTP-Bund a 10 anni, così come lo si vede anche dall’accoglienza che le emissioni lanciate dal governo Meloni hanno ricevuto dagli investitori.

Il riferimento è, nel caso specifico, ai nuovi BTP a 30 anni, che sono stati emessi qualche giorno fa dal Mef e che si sono confermati oggetto di una domanda record, con ordini schizzati a oltre 130 miliardi di dollari, a fronte di un’offerta pari a 8 miliardi di euro.

L’incetta di questi bond è stata spiegata dagli economisti con la prospettiva di un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce di Christine Lagarde, atteso per la giornata di oggi.

Un altro fattore che ha scatenato la febbre per i nuovi BTP sarebbe stato, così come ha spiegato Simon White, strategist di Bloomberg Intelligence, il fattore Francia, per la precisione le tensioni con cui continua a essere alle prese il presidente francese Emmanuel Macron, a seguito dell’esito delle elezioni anticipate.

Spread Italia-Francia a minimo da pre-crisi debiti sovrani

Lo strategist di Bloomberg Intelligence ha fatto notare che “l’Italia ha appena assistito a una domanda record da €130 miliardi per i suoi titoli di stato a 30 anni”.

“E’ plausibile”, secondo White, che il boom sia stato provocato dall'”effetto a catena del problemi politici ed economici della Francia“.

E’ stato fatto notare, infatti, che lo spread tra i rendimenti dei BTP e quelli degli OAT, titoli di stato francesi, dunque lo spread Francia-Germania a 10 anni, è tornato a viaggiare attorno ai 70 punti base, al minimo dal periodo precedente la crisi dei debiti sovrani dell’area euro.

E’ trepidazione intanto sui mercati per il Bce-Day di oggi.

Secondo i mercati e gli analisti, la Banca centrale europea annuncerà alle 14.15 ora italiana un taglio dei tassi dell’area euro di 25 punti base, riprendendo così a tagliare il costo del denaro dopo la pausa di luglio, successiva alla prima riduzione comunicata nella riunione precedente del 6 giugno scorso:

l’unico taglio, finora, dalla fine di quei rialzi dei tassi che l’Eurotower ha varato a partire dal luglio del 2022 fino al settembre del 2023, per cercare di far rientrare la minaccia dell’inflazione, andata su di giri in Europa e nel mondo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

In vista dell’ennesima sforbiciata, gli investitori a caccia di rendimenti si sono posizionati sui BTP, come ha confermato anche Bloomberg, nell’articolo “Italy Gets Record Demand for Bond Offering Ahead of ECB Meet”.

La febbre per i BTP a 30 anni che scadono a ottobre del 2054 è stata tale che la domanda finale ha superato il record testato nel 2020, anno di inizio della pandemia Covid-19, ai tempi in cui tra gli acquirenti di nuove fette di debito pubblico spiccava ancora la Bce, attiva sul mercato sia con il QE tradizionale (ormai sostituito dal QT-Quantitative Tightening), che con il QE pandemico o anche PEPP (ancora in vigore, ma pronto a essere mandato anch’esso in soffitta).

Tassi BTP a 10 anni scesi anche sotto il 3,5% in attesa Lagarde

“Mercati azionari fortemente improntati al rialzo e titoli di Stato che vengono comprati – fa notare David Pascucci, analista dei mercati di XTB, nella nota con cui commenta il trend dei mercati in attesa del grande annuncio sui tassi della Bce – Scendono ancora i rendimenti dei principali titoli governativi decennali”.

“Come mai un flight to quality quando i mercati salgono? – si è chiesto tuttavia Pascucci, aggiungendo che “questo movimento non avrebbe senso nel momento in cui vediamo un mercato azionario salire, o meglio, ad un mercato azionario che sale dovremmo vedere un mercato obbligazionario che scende, evento che non sta accadendo”.

Di fatto, “al momento nessun titolo di Stato decennale si trova al di sopra del 4%, ad esempio il nostro Btp a 10 anni è tornato sotto il 3,5% di rendimento, il Gilt britannico sotto il 3,8%, i titoli Usa sotto il 3,7%. La situazione macro non é cambiata, i mercati continuano a comprare obbligazioni, i movimenti che vediamo sull’azionario sono dovuti semplicemente alla volatilità”.

BTP e Treasury: la view di Anima

A commentare il trend dei mercati obbligazionario è stata anche la divisione di ricerca di Anima che, nella nota “Rientro in carreggiata”, ha reso anche noto che il suo “giudizio sui governativi core e sui BTP torna alla neutralità, allineandosi a quello sulle azioni”.

Dunque, “neutrali, senza sottopesare”, in una situazione in cui le “attese sull’allentamento della stretta monetaria si sono fatte alquanto aggressive, spingendosi a 200 punti base per la Fed e a 150 per la Bce nei prossimi 12 mesi”.

I mercati, hanno precisato da Anima, “hanno corso molto negli ultimi mesi e ricostituire la neutralità potrebbe essere opportuno, ma senza posizioni di sottopeso, alla luce dei perduranti rischi di un incidente finanziario o di un deterioramento macro più severo e di valutazioni non estreme”.

“Nel dettaglio – si legge nella nota di Anima – il giudizio sui Treasury riflette le aspettative eccessivamente ottimistiche sulle politiche monetarie, un livello attuale di tassi reali e breakeven inflation inferiore rispetto ai modelli d’equilibrio basati sui fondamentali, oltre che la possibile maggior sensibilità degli investitori ai rischi per la politica fiscale e commerciale connessi alle elezioni. Abbiamo una view neutrale anche sui Bund e sui BTP, in ragione di aspettative di mercato un po’ troppo aggressive sull’allentamento monetario e di una disinflazione sui servizi che riprenderà nel quarto trimestre”.

Il trend dei titoli di stato area euro in attesa Bce

Stamattina, in attesa dell’annuncio della Bce, i tassi dei BTP a 10 anni sono poco mossi, al 3,538% (dopo essere scesi anche al di sotto del 3,5%), mentre salgono in misura lieve i tassi a 10 anni del Regno Unito, della Francia e della Germania.

In particolare, i rendimenti degli OAT francesi avanzano al 2,836% (sono in rialzo di oltre 28 punti YTD), mentre i rendimenti dei Bund tedeschi mettono a segno un progresso che li porta al 2,132% (+11,3 da inizio anno).

I rendimenti italiani spiccano per essere scesi YTD, a fronte dei rialzi segnati dalla maggior parte dei rendimenti dei titoli di stato dell’area euro. YTD il trend dei tassi dei BTP a 10 anni è di una flessione di oltre 14 punti base.

In calo YTD anche i rendimenti dei bond sovrani della Spagna che, al 2,942%, hanno ritracciato dall’inizio dell’anno di 2,8 punti base.

Rimangono al di sotto di quelli francesi i titoli di stato del Portogallo, oggi in rialzo al 2,727%.

Lieve rialzo anche i rendimenti dei titoli di stato della Grecia a 10 anni che, al 3,127%, rimangono comunque inferiori a quelli dei BTP.

Sotto controllo in attesa della Bce lo spread BTP-Bund a 10 anni che oggi, beneficiando del rialzo dei rendimenti dei Bund e del trend poco mosso dei rendimenti dei BTP, scende a quota 140 punti base, dopo aver toccato nel corso del 2024 un livello record di 168,6 punti e un minimo di 121,5 punti base.

Il grande successo del nuovo BTP a 30 anni

In un momento in cui, così come ha confermato di recente il sottosegretario all’Economia Federico Freni il governo Meloni sta valutando l’emissione di altri BTP Valore nel corso del 2025, e in un momento in cui si intensifica anche il doom loop tra le banche italiane e i BTP, l’Italia continua a vantare una forte richiesta dei suoi titoli di stato, come dimostra per l’appunto il collocamento recente del nuovo BTP a 30 anni.

Proprio ieri il Mef ha diramato un comunicato, confermando le indiscrezioni di Bloomberg, nel rendere noti i dettagli dell’emissione tramite sindacato del nuovo benchmark BTP a 30 anni, con scadenza 1° ottobre 2054 e cedola annua del 4,3%.

Massiccia la partecipazione all’operazione, superiore a 400 investitori, per “una domanda complessiva che ha superato i 130 miliardi di euro”.

Il 38,3% dell’emissione – ha reso noto il Tesoro – è stato assegnato a fund manager mentre gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo hanno sottoscritto una quota rilevante, pari al 32,4% (di cui il 18,3% è stato assegnato a fondi pensione e assicurazioni e il 14,1% a banche centrali e istituzioni governative).

Le banche si sono aggiudicate il 26,2% dell’ammontare complessivo. Una quota residuale del 3,1% è stata allocata agli hedge fund.

La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di oltre 25 paesi: sono stati gli investitori esteri ad aggiudicarsi la maggior parte dell’emissione (75,1%), mentre gli investitori domestici ne hanno sottoscritto il 24,9%.

“Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento è stata sottoscritta in Europa, in particolare da Regno Unito (29,8%), paesi scandinavi (10,9%), penisola iberica (8,7%), Francia (7,3%), Germania, Austria e Svizzera (5,4%), Benelux (1,5%), e in altri Paesi europei (4,2%). Il resto dell’emissione è stato collocato al di fuori dell’Europa, in particolare in Medio Oriente (5,2%), mentre una quota residuale del 2,1% è stata allocata ad altri investitori non europei”.

Bloomberg ha commentato l’ottimo esito dell’emissione con il desiderio degli investitori di assicurarsi i titoli di stato con i rendimenti più alti: quelli italiani assicurano di fatto il bottino più ricco – in vista dell’ulteriore allentamento della politica monetaria della Bce, previsto per la giornata di oggi.

La motivazione data alla grande febbre esplosa sui BTP è stata dunque la caccia ai rendimenti pre-taglio tassi, in un momento in cui i mercati monetari scommettono su ulteriori sei tagli entro la fine del 2025, grazie al trend dell’inflazione dell’area euro, che si sta avvicinando sempre di più al target del 2% fissato dalla banca centrale europea.

La vendita dei BTP a 30 anni lanciata, è avvenuta tra l’altro in un giorno particolarmente affollato di emissioni di bond, caratterizzato dal ricorso al mercato obbligazionario da parte di società varie, tra cui l’austriaca Bawag e la francese EdF. Ma Bloomberg ha messo in evidenza, come ha confermato lo strategist Simon White, anche il fattore Francia che, scatenando la tensione sul mercato dei titoli di stato francesi, ha portato lo spread BTP-OAT a capitolare fino al minimo dal periodo precedente la crisi dei debiti sovrani. Altro motivo di vanto per il governo Meloni.