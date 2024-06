Spread BTP-Bund schizza verso quota 160 con paura Francia. Titoli banche italiane sotto attacco, Piazza Affari KO

(in fase di scrittura)

Sell off scatenati sui titoli delle banche italiane, che accusano la forte fiammata dello spread BTP-Bund che schizza di oltre 11 punti base puntando verso quota 160.

Il boom del differenziale tra i tassi dei BTP e quelli dei Bund a 10 anni si spiega con la raffica di acquisti che scatta sui titoli di stato tedeschi, che beneficiano della corsa agli asset rifugio lanciata dagli investitori nella giornata di oggi, dove a tornare protagonista è la paura per il futuro della Francia, in vista delle elezioni anticipate dal presidente Emmanuel Macron, dopo la cocente sconfitta del suo partito alle elezioni europee.

I buy sui Bund, considerati tra gli strumenti finanziari più sicuri (safe haven), fanno crollare i rendimenti decennali tedeschi fino a -12 punti base, al 2,344%.

Si acquista Germania, mentre si prendono le distanze da tutti gli asset considerati più rischiosi, BTP inclusi.

I tassi dei BTP sono praticamente fermi, attorno al 3,91%, al di sotto dunque della soglia del 4% superata nelle ore immediatamente successive alla diffusione dei risultati effetto delle elezioni europee..

Ma a fronte del grande scivolone dei rendimenti tedeschi, lo spread BTP-Bund schizza di quasi +12 punti base, sorpassando quota 158 punti base.

Ed è naturale, a causa della spina del doom loop, che i titoli delle banche italiane si confermino i peggiori dell’indice Ftse Mib di Piazza Affari.

E così, pagando l’ansia mai rientrata del doom loop, ovvero dell’abbraccio mortale tra le banche italiane e i titoli di stato di casa, ergo i BTP, le azioni di Mps-Monte dei Paschi di Siena e di UniCredit affondano di oltre il 6%. Bper anche è tra i titoli peggiori del Ftse Mib di Piazza Affari, con una perdita superiore a -5%, mentre Banco BPM scivola di oltre il 4,5%. Cade l’Europa tutta, attanagliata dalla paura delle imminenti elezioni anticipate in Francia che si svolgeranno con doppio turno i prossimi 30 giugno e 7 luglio.

Interpellato da Bloomberg Mohit Kumar, responsabile economista per l’Europa di Jefferies International parla di un sentiment di “risk off”, ovvero di avversione al rischio, legato alle “preoccupazioni per la Francia”, aggiungendo che, “con il fine settimana imminente, gli investitori stanno optando per alcune prese di profitto”. Alcune prese di profitto che, così come riporta Bloomberg nell’articolo “French Political Turmoil Ignites Rush for Havens: Markets Wrap” sono particolarmente ingenti, facendo scivolare in particolare le borse europee ai minimi degli ultimi mesi. Gli investitori temono che una possibile vittoria del partito di Marine Le Pen di estrema destra peggiori le condizioni già precarie in cui versano i conti pubblici della Francia. Gli elevati livelli dei debiti e dei deficit di diversi paesi europei continuano praticamente a confermarsi market mover, in una situazione in cui la paura è che il populismo al potere si faccia beffe dei nuovi diktat che, dopo tre anni di sospensione dovuti alla pandemia Covid-19 e alla guerra in Ucraina, torneranno a essere lanciati da Bruxelles attraverso il nuovo Patto di stabilità e di crescita, che l’Italia di Meloni è stata costretta ad accettare, e che avrebbe secondo diversi esperti fatto la gioia della Germania.

L’incertezza dei trader ha portato questa settimana lo spread Francia-Germania, ovvero OAT-Bund a 10 anni a scattare al ritmo più forte dal 2011. Bastonati dai sell in modo particolare i BTP e gli OAT francesi, a fronte degli acquisti che si sono riversati sui Bund. Acquisti che sui Bund- ovvero sui titoli di stato che vengono considerati i più solidi tra i devbiti sovrani dell’Europa- ,sono stati così forte da portare i rendimenti a due anni a scivolare al ritmo più sostenuto dallo scorso dicembre.

