La Bce di Lagarde conferma tassi. Scudo salva BTP anti-spread PEPP: l’annuncio temuto

La Bce di Christine Lagarde ha fatto oggi, giovedì 14 dicembre, l’ultimo annuncio sui tassi del 2023.

Come da attese, l’Eurotower ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%. Ma, a dispetto dei BTP e dello spread BTP-Bund, la Bce ha anche annunciato la tabella di marcia che decreterà la fine dello scudo PEPP.



Annuncio sui tassi. Speranze tagli mercati confermate? La frase sull’inflazione

Così si legge nel comunicato della Bce relativo alla decisione sui tassi e sugli altri strumenti di politica monetaria appena annunciata.

“Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bbce. L’inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo”.

Reso noto l’outlook aggiornato sull’inflazione:

“Secondo le ultime proiezioni per l’area dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema, (l’inflazione) dovrebbe ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all’obiettivo del Consiglio direttivo del 2% nel 2025″.

Per la precisione, “nell’insieme gli esperti si attendono che l’inflazione complessiva si collochi in media al 5,4% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all’1,9% nel 2026. Rispetto all’esercizio di settembre, sono state riviste al ribasso le proiezioni per il 2023 e soprattutto per il 2024″.

“L’inflazione di fondo ha registrato un’ulteriore flessione – ha scritto ancora la Bce – Ma le pressioni interne sui prezzi rimangono elevate, principalmente per effetto della forte crescita del costo del lavoro per unità di prodotto. Gli esperti dell’Eurosistema si attendono che l’inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porti in media al 5,0% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,3% nel 2025 e al 2,1% nel 2026”.

Cosa succede a quello scudo anti-spread salva BTP della Bce

Così si legge nel comunicato con cui la Bce di Christine Lagarde ha fatto il suo grande annuncio sul piano PEPP, o anche QE pandemico.

“Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP nella prima parte del 2024. Nella seconda parte dell’anno esso intende ridurre il portafoglio del PEPP di 7,5 miliardi di euro al mese, in media, e terminare i reinvestimenti nell’ambito di tale programma alla fine del 2024”.

Se è vero che la fine ufficiale del QE pandemico è stata confermata alla fine del 2024, così come era stato ribadito più volte in precedenza, è altrettanto vero che la Bce ha precisato stavolta i modi e i tempi della fine di quel piano che viene visto come l’altro QE che continua a blindare soprattutto i paesi indebitati, Italia in primis.

Per quanto riguarda la minaccia che incombe sui BTP e su tutti i bond euro, ovvero l’eventuale accelerazione del ritmo del QT-Quantitative Tightening, e la fine dei giochi del Bce: effetto Lagarde su tassi BTP e spread. Scatta ansia PEPP, noto anche come QE pandemico, nel comunicato appena reso noto dal Consiglio direttivo della Bce così si legge:

L’annuncio era atteso con grande trepidazione, soprattutto dall’Italia, sia per il nodo eterno del debito pubblico che per l’altro problema a esso collegato, ovvero la necessità dello Stato italiano di rifinaniarsi attraverso l’emissione di nuovi titoli di stato.

Non per niente un attenti al QT è stato lanciato negli ultimi giorni anche dal governatore di Bankitalia, Fabio Panetta. Vale la pena di ricordare che, oltre al rialzo dei tassi, fu lo stesso annuncio sulla fine del QE-Quantitative easing e sull’avvento del Quantitative Tightening a scatenare, in questo stesso periodo dell’anno scorso, la grande rabbia del governo Meloni, che ha caratterizzato tra l’altro questo anno 2023, con gli attacchi arrivati da diversi esponenti. E che ha condizionato lo stesso calendario delle emissioni di titoli di stato del Tesoro italiano che, sulla scia del diktat di Meloni ‘più titoli di stato nelle mani degli italiani’, ha lanciato quest’anno un nuovo titolo di stato: il BTP Valore, il cui successo è stato sbandierato con orgoglio dalla premier.

La Bce di Christine Lagarde si appresta a chiudere il 2023 con un messaggio diametralmente opposto a quello della fine del 2022 quando, nel fare gli auguri di Natale, irritò sicuramente non pochi nel garantire l’arrivo di nuovi rialzi dei tassi.

Una promessa che Lagarde ha mantenuto con una ostinazione tale da eguagliare la persistenza – parole sue e non solo – che ha continuato a caratterizzare la crescita dell’inflazione dell’area euro, per gran parte di questo anno che si avvia alla conclusione.

Neanche gli appelli a fermare le strette monetarie lanciati da grandi economisti del calibro di Lucrezia Reichlein, al fine di non far sprofondare l’area euro in una pesante recessione, sono riusciti a fermare Lagarde che, secondo alcuni critici, è arrivata a fare della lotta all’inflazione una questione di principio, più che una necessità di politica monetaria.

“Non esiste solo l’inflazione”: faceva notare alla fine di luglio l’economista Reichlin, ex direttrice del dipartimento di ricerca della Bce durante la presidenza di Jean-Claude Trichet, dopo l’avvertimento che un anno prima circa era stato lanciato anche dall’economista braccio destro dell’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, Francesco Giavazzi.

Niente da fare: Lagarde avrebbe fatto di nuovo orecchie di mercante, alzando per l’ennesima volta i tassi, e ripetendo quel mantra che ha fatto ormai la storia del suo mandato: l’inflazione rimane ancora troppo alta, per un periodo di tempo troppo lungo. Un mantra forgiato probabilmente ad hoc per nascondere quella grande cantonata che la sua Eurotower prese, insieme alla Fed di Jerome Powell, alla fine del 2021, quando fece l’errore storico di considerare il rialzo dell’inflazione scattato con il reopening dell’economia europea dai lockdown del Covid-19 un fenomeno transitorio.

Certo, come avrebbe ripetuto più volte lei stessa in seguito, nessuno avrebbe potuto prevedere lo scoppio della guerra in Ucraina, provocato il 24 febbraio 2022 dall’invasione della Russia di Vladimir Putin.

Ma l’impressione è che Lagarde, così come Powell, abbia fatto di tutto (e per i critici) troppo, anche per rimuovere dalla memoria l’onta di aver sottovalutato la minaccia dell’inflazione.

Quella medicina scelta per sfiammare l’inflazione fatta di continui rialzi dei tassi, alla fine, il risultato l’ha dato, sia negli Stati Uniti della Fed, che nell’area euro della Bce. E così Lagarde ha deciso di fermarsi, finalmente per molti, alla fine di ottobre quando ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%.

