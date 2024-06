Elezioni Francia, Le Pen umilia Macron. Mercati, fari su spread e borsa Parigi: conto alla rovescia

Non c’è dubbio che, sulla scia dei risultati del primo turno delle elezioni in Francia, che si è tenuto oggi, domenica 30 giugno 2024, già a partire dalle prossime ore i trader terranno gli occhi incollati allo schermo per monitorare la reazione dei mercati:

non solo di quelli direttamente interessati dalla notizia, dunque della borsa di Parigi e dello spread Francia-Germania, ma di tutto il mondo.

Occhi puntati su Francia, ma anche su elezioni Usa dopo disastro Biden

Sarà molto probabilmente la politica a pilotare nelle prossime sessioni il trend dei mercati finanziari, in un momento in cui analisti, strategist, economisti, cittadini si interrogano non solo su chi comanderà a Parigi, ma anche su cosa attendersi negli Stati Uniti visto che, dopo la disastrosa performance di Joe Biden nel confronto in diretta contro Donald Trump, in diversi stanno chiedendo al presidente americano di farsi da parte.

Dall’altro lato, c’è chi dice che, nel caso in cui Biden rinunciasse a correre contro Trump, si scatenerebbe negli Usa – e di conseguenza in tutto il mondo – un vero e proprio terremoto politico.

Per ora il terremoto politico è sicuramente in atto in Francia.

Dai primi exit poll è emerso che l’estrema destra del partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella, Rassemmblement National, ha ottenuto la maggioranza dei voti degli elettori francesi recatisi alle urne, ovvero il 34,5%.

Il Nuovo Fronte Popolare Nouveau Front Populaire, ovvero la gauche francese, ha incassato il 28,5% dei consensi, il partito Ensemble del presidente francese Emmanuel Macron ha ottenuto il 22,5% e i Repubblicani (Republicains) il 10% dei voti.

Marine Le Pen: “la democrazia ha parlato”. Il boom dell’affluenza al voto

Così Marine Le Pen, prendendo la parola dopo la diffusione dei primi exit poll:

“La democrazia ha parlato e il popolo francese ha deciso di mettere il Rassemblement National e i suoi alleati in testa a un voto che ha praticamente azzerato il blocco di Macron”.

Le Pen ha aggiunto di essere “molto contenta di aver assistito a un’affluenza tanto alta, fattore che dà ancora più importanza al voto di oggi“.

Se c’è stato qualcosa che fin da subito si è fatto notare in queste elezioni francesi, è stato il boom di affluenza degli elettori, che si sono recati alle urne al record degli ultimi 40 anni, come ha messo in evidenza il Guardian.

I dati parlano di un’affluenza superiore al 65%.

Ma la partita non è finita:

il nuovo volto della Francia successivo a quelle elezioni che sono state indette dal presidente Emmanuel Macron dopo la disfatta del suo partito alle elezioni europee, emergerà solo dal ballottaggio, ovvero dal secondo turno del voto, in calendario domenica prossima, 7 luglio.

In attesa di quel secondo round, Marine Le Pen ha rimarcato quanto tornare alle urne sia cruciale per forgiare il destino della Francia, per la precisione per consentire al Rassemblement National di incassare “la maggioranza assoluta” nell’Assemblea Nazionale, in modo da poter formare un nuovo governo che veda il 28enne Jordan Bardella diventare premier e lavorare di conseguenza per la “ripresa” del paese.

“Niente è deciso ancora e il secondo turno sarà importante”, ha aggiunto Le Pen, lanciando un appello ai suoi elettori affinché continuino a blindare il suo partito, evitando che a cantare vittoria sia il blocco della sinistra.

#Elections2024🔴: “The #French people have decided to put the National Rally and its allies at the head of the vote, and have basically wiped out the #Macron bloc,” said #NationalRally president #MarineLePen ⤵️#legislatives2024 pic.twitter.com/B4Sit1HK8x — FRANCE 24 English (@France24_en) June 30, 2024

Jordan Bardella: verdetto senza appello, sarò il premier di tutti

Dal canto suo il delfino di Marine Le Pen Jordan Bardella ha definito l’esito del primo turno delle elezioni francesi “un verdetto senza appello”, la prova a suo avviso di una chiara aspirazione dei cittadini francesi “al cambiamento”, e di una “speranza senza precedenti in tutto il paese” per una Francia che volti pagina:

“Se mi darete fiducia – nel secondo turno, ha detto Bardella – io sarò il premier di tutti” e il voto di oggi sarà tra quelli più “cruciali dell’intera storia della Quinta Repubblica”.

Di desiderio di voltare pagina della Francia aveva d’altronde parlato espressamente pochi minuti prima Marine Le Pen:

“I francesi hanno dimostrato il loro desiderio di voltare pagina dopo sette anni di un potere sprezzante e aggressivo” e l’esito del primo turno che ha portato Rassemblement National a essere la forza politica più votata “è un segnale di fiducia che ci onora ma che ci impone anche dei doveri”. Il dovere di tornare per l’appunto alle urne domenica prossima per fare in modo che Rassemblement National possa ottenere la maggioranza assoluta e annunciare l’inizio di una nuova era.

La battaglia è dunque destinata a farsi più serrata :

il partito del presidente Emmanuel Macron ha annunciato tra l’altro che ritirerà i candidati laddove arriveranno terzi, a favore dei candidati che riusciranno a sconfiggere il RN di Le Pen e di chi condivide “i valori della Repubblica”.

Idem François Ruffin, deputato della France Insoumise (LFI), partito che insieme a quello socialista, dei verdi e del partito Comunista ha dato vita al Nuovo Fronte Popolare, che ha detto subito che “i candidati che sono arrivati terzi devono ritirarsi per battere l’RN”.

Effetto Francia: fari su spread OAT-Bund e spread BTP-Bund

Trepidazione a questo punto per la reazione all’esito di questo primo turno dei mercati finanziari, dopo che la paura per l’impennata accusata dallo spread Francia-Germania, ovvero dallo spread OAT-Bund, ha portato diversi strategist ed esperti di mercato a sfornare scenari diversi: tra questi, anche quello che vedrebbe i tassi degli OAT, titoli di stato francesi, balzare fino ad acciuffare quelli dei BTP.

Non si esclude insomma una reazione tale che porti Parigi, uscita da un bel po’ di tempo dal club dei paesi virtuosi dell’area euro, a essere considerata anche e perfino illustre collega dell’Italia, in tema di conti pubblici.

D’altronde, la fuga dei trader dai bond sovrani della Francia, intensificatasi dopo il grande shock arrivato con l’annuncio di Macron, era già iniziata.

A essere colpiti nelle ultime settimane di contrattazioni non sono stati soltanto i titoli di stato OAT ma anche i BTP, a discapito dello spread BTP-Bund, che è tornato a infiammarsi.

Male anche le banche francesi, con qualcuno che ha anche paventato anche il rischio di una tassa sugli extraprofitti.

Occhio dunque domani anche agli asset italiani, che hanno accusato il colpo del caos politico francese, anche se non sono mancati i commenti di alcuni analisti che hanno spiegato che il trend al rialzo dello spread BTP-Bund non è stato provocato da un vero e proprio contagio da Parigi, ma dall’avversione generale al rischio, che si è tradotta in una carrellata di buy di titoli di stato tedeschi, ovvero di Bund.

Detto questo, il risultato è che, oltre allo spread OAT-Bund, che si è impennato fino a quota 85,2 punti base, al record dalla crisi dei debiti sovrani dell’area euro, per la precisione dal 2012, lo spread BTP-Bund è scattato venerdì scorso a una soglia pericolosamente vicina a 160 punti base.

