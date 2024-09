UniCredit-Commerzbank: risiko anche a Piazza Affari? Mps: occhio al titolo, per ora niente terzo polo bancario di Meloni

(in aggiornamento)

In Italia Mps rimane Monte di Stato e patata bollente per il governo Meloni mentre in Germania, pochi giorni dopo l’annuncio del governo tedesco, relativo alla decisione di smarcare lo Stato una volta per tutte da Commerzbank, Berlino passa all’incasso, con UniCredit che rileva una quota del 4,49%, acquistandola nell’ambito di un'”offerta di accelerated book building”.

E’ lo shopping di UniCredit in Germania la grande notizia di ieri che ha fatto la gioia del governo di Berlino e del titolo della seconda banca tedesca, quotato alla borsa di Francoforte, schizzato di oltre il 18%.

Tra l’altro, Piazza Gae Aulenti non si è fermata qui visto che, oltre ad avere acquisito la partecipazione del 4,5% circa da Berlino, ha rilevato anche altre azioni Commerzbank attraverso operazioni di mercato, diventando il secondo azionista dell’istituto teutonico, con in mano una quota complessiva del 9%.

Quota che potrebbe anche salire, Bce permettendo.

Il governo Scholz non ha dovuto aspettare dunque molto per iniziare a passare all’incasso con Commerzbank, in un momento in cui anche il governo Meloni, al lavoro sulla manovra per il 2025 e alle prese con conti pubblici decisamente più disastrati rispetto a quelli tedeschi, punta a fare anch’esso a fare cassa, vendendo sul mercato quote di società partecipate dallo Stato.

Tra le pedine più importanti c’è Mps, che si conferma ormai da anni in ogni legislatura puntuale dossier che scotta per il governo italiano di turno.

E che, contrariamente a Commerzbank, sulle cui azioni UniCredit si è catapultata subito, non ha attratto finora nessuna banca, sia in passato, sia nelle precedenti operazioni di Accelerated Book Building lanciate dal Tesoro.

Detto questo ieri il titolo Mps ha chiuso in rialzo, guadagnando lo 0,82%, a quota 4,891 euro, a fronte di un Ftse Mib che ha chiuso all’insegna della debolezza, in ribasso dello 0,12%, a 33.174,42 punti.

Bene anche Unipol, che si è confermato titolo migliore del Ftse Mib, scattando dell’1,95% a quota 9,41 euro, e non per caso.

Il mercato è tornato a scommettere infatti su una operazione di fusione tra Mps e il gruppo assicurativo guidato da Carlo Cimbri.

Nel frattempo dalle pagine del quotidiano La Repubblica sono arrivate alcune indiscrezioni che riguardano proprio Mps, riassunte nel titolo di un articolo pubblicato ieri, prima dunque dell’annuncio della mossa di UniCredit su Commerzbank:

“Mps: verso un altro 10% in Borsa ma le nozze slittano al 2025”.

Praticamente, a quanto pare, sebbene il Monte sia meno di Stato, il Mef ha tuttora grandi difficoltà a trovare un partner disposto a dare in sposa la banca senese a dispetto, così come si ripete da un po’ di tempo a questa parte, della resurrezione dell’istituto, di cui hanno tessuto le lodi, quest’anno, diversi analisti ed editoriali.

E a dispetto, anche, di quella definizione data dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, alla fine di maggio 2023, di preda ambita.

“Mps può diventare preda ambita invece di qualcosa da tenere lontana, può diventare un elemento chiave anche per definire l’assetto del credito in Italia”, aveva detto il titolare del Tesoro più di un anno fa.

Da allora, di banche e istituzioni finanziarie pronte ad accollarsi il Monte dei Paschi, neanche l’ombra.

Certo, di tanto in tanto a Piazza Affari si sono accesi rumor su ipotetici operazioni di risiko bancario. Le indiscrezioni sono state tuttavia puntualmente affossate dalla realtà dei fatti.

Qualcosa si è certo mosso visto che, confortato anche dal fattore Moody’s, alla fine dell’anno scorso il governo Meloni ha smobilizzato una prima partecipazione detenuta nella banca senese pari al 25%, incassando 920 milioni di euro circa, vendendo poi un’altra partecipazione all’inizio di quest’anno, pari al 12,5% del capitale, sempre attraverso un ‘Accelerated Book Building – ABB’, guadagnando altri 650 milioni.

Il risultato si è visto: la quota in mano al Mef detenuta nel capitale del Monte è calata in modo significativo, dal 64% circa al 26,7%.

Lo Stato è rimasto tuttavia azionista di maggioranza – così come per ora anche lo Stato tedesco si conferma il primo azionista di Commerzbank -, e il quotidiano La Repubblica ha scritto che “è improbabile” che la banca venga riconsegnata del tutto al mercato entro la fine dell’anno.

Detto questo, “è quasi sicuro” che il Tesoro riesca a limare dell'”8-10% la quota, per dare un altro segnale all’Europa, e incassare mezzo miliardo del piano privatizzazioni da 20 miliardi del ministro Giancarlo Giorgetti (3 già incassati)”.

A quel punto, ci dovrebbe essere finalmente il grande atto del governo Meloni: il “varo del ‘terzo polo bancario'”.

Con quale banca, tuttavia, non si sa. Di conseguenza, le nozze di Mps con un’altra ipotetica banca italiana potrebbero “slittare al 2025”.

Detto questo, il dossier UniCredit-Commerzbank rischia di scatenare non poche tensioni in Getmania.



Sui mercati e anche in Germania si è parlato infatti di un raid da parte di UniCredit, che ha preso in contropiede in primis il Berlino, che già in passato si era mostrata riluttante a consentire a una banca straniera di mettere le mani su Commerzbank, anche per paura che una fusione avrebbe dato vita a una rivale troppo forte da fronteggiare per Deutsche Bank, banca numero uno in Germania.

Tra l’altro lo stesso Orcel aveva avvicinato il ceo di Commerzbank Manfred Knof per valutare l’opportunità di procedere a una fusione. Ma non se n’era fatto niente.