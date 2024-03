Mps sempre meno Monte di Stato: governo Meloni lancia secondo atto, sell sul titolo

Il titolo Mps-Monte dei Paschi di Siena è sotto pressione, dopo la nuova mossa del governo Meloni, che ha visto il Mef maggiore azionista della banca smobilizzare una ulteriore quota del capitale, pari al 12,5%, al prezzo di 4,150 euro per azione. Il nuovo atto del Tesoro ha fatto scendere la partecipazione detenuta dallo Stato dal 39,23% al 26,73% circa. Il titolo del Monte di Stato si conferma tuttavia all’inizio della giornata di contrattazioni di Piazza Affari maglia nera del Ftse Mib, arretrando del 3% circa, per poi ridurre lievemente le perdite e soffrire un calo del 2,5% circa, a quota 4,144 euro.

Così si legge nel comunicato stampa diramato dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze):

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (il ‘MEF’) comunica di aver perfezionato con successo la cessione di n. 157.461.216 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al 12,5% del capitale sociale attraverso un ‘Accelerated Book Building – ABB’ riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l’ammontare iniziale”.

La cessione dell’ulteriore quota detenuta dallo Stato in Mps, avvenuta al prezzo di 4,150 euro per azione, ha consentito al tesoro di incassare un “controvalore complessivo pari a circa Euro 650 milioni”.

Il Tesoro ha precisato che il corrispettivo versato per azione è a sconto del 2,49% rispetto al prezzo con cui il titolo del Monte dei Paschi di Siena ha concluso la sessione di ieri, martedì 26 marzo 2024.

Ad agire in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners sono stati BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Jefferies e Mediobanca.

Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale.

Il Tesoro maggiore azionista si è impegnato con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il Mef ha infine reso noto che il regolamento dell’operazione di cessione avverrà il prossimo 2 aprile 2024.

Che il governo Meloni fosse pronto a lanciare il secondo atto del processo di privatizzazione di Mps lo si era appreso alla fine di febbraio, quando l’agenzia di stampa Bloomberg aveva riportato alcune indiscrezioni, secondo cui il Tesoro stava lavorando per lanciare un nuovo collocamento di una parte della quota detenuta nella banca fino al 10%, in linea con l’impegno preso con l’Unione europea per liberare l’istituto dal giogo dello Stato, in essere dal 2017.

Il titolo aveva segnato subito un rally sulla scia dei rumor, che anticipavano una nuova mossa del governo Meloni tesa non solo a privatizzare la banca – nell’ambito di una strategia anti-debito ancora più ampia, incisa nel piano di privatizzazioni da 20 miliardi di euro lanciato dal governo italiano – ma anche a gettare le basi per la creazione di un terzo polo bancario attraverso una operazione di M&A (fusione e acquisizione) tra le banche italiane.

