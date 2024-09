Tassa extraprofitti banche Pomo discordia governo Meloni. Anche la Francia a caccia di risorse anti-debito: l’incubo della patrimoniale

(in fase di scrittura)

Niente da fare: la controversa tassa sugli extraprofitti delle banche continua a confermarsi Pomo della discordia tra i partiti della maggioranza di centrodestra, a fronte di un governo Meloni tutto intento a identificare e a carpire nuove risorse per finanziare la legge di bilancio 2025, al fine di tamponare la piaga italiana del debito pubblico. Piaga che ormai da tempo non vede più protagonista soltanto l’Italia nell’area euro, ma anche la Francia.

Ieri, l’ammissione del primo ministro francese Michel Barnier, che ha detto chiaramente che il suo governo appena formato potrebbe aumentare le tasse a carico delle grandi aziende e dei più ricchi, per arginare il problema crescente del deficit e per evitare che i mercati dei bond mollino gli OAT, i titoli di stato francesi.

Nel fine settimana in Italia il dossier della tassa sugli extraprofitti, o meglio di una nuova edizione di quel prelievo che venne annunciato dal governo Meloni l’anno scorso facendo esplodere il panico a Piazza Affari, poi del tutto annacquato da una versione decisamente più light, è tornato alla ribalta, mettendo in evidenza le ampie differenze di vedute tra i partiti della maggioranza.

Fratelli di Italia non ha escluso l’imposizione una nuova tassa sulle banche italiane con il deputato Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera che, con una intervista rilasciata al quotidiano Corriere della Sera, ha rilanciato l’idea, la cui paternità era stata rivendicata più volte dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Mi sono assunta la responsabilità della decisione”, aveva spiegato Meloni a Maria Latella, attraverso una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, con cui aveva parlato, alla fine di agosto del 2023, anche dell’imminente legge di bilancio per il 2024.

“Qualcuno dice: ‘Volete tassare la ricchezza guadagnata’. Io non tasserò mai il legittimo profitto imprenditoriale, ma non intendo difendere le rendite di posizione“.

La Caporetto a Piazza Affari per i titoli delle banche non aveva inficiato la determinazione di Meloni ad andare avanti con quella tassa, a dispetto dei sell che avevano finito con il prendere di mira anche i BTP.

Le cose sarebbero poi andate diversamente: quella manovra d’estate, così come era stata battezzata, si sarebbe dissolta praticamente nel nulla, visto che la versione più light poi approvata si sarebbe tradotta in un nulla di fatto: nessuna banca italiana avrebbe versato quel prelievo.

Le banche italiane se la cavavano e, grazie alla scappatoia di Stato, riuscivano alla fine a vedere sventata quella minaccia.

Qualche analista tuttavia aveva lanciato già alla fine dell’anno scorso l’alert, spiegando come tra i rischi per il sistema bancario italiano, oltre a quello della Bce di Christine Lagarde pronta a tagliare i tassi, ci fosse anche la possibilità che il governo Meloni tornasse alla carica, annunciando una nuova edizione della tassa sugli extraprofitti.

Una previsione, quella degli analisti, che si sta rivelando fondata, almeno per quanto riguarda le intenzioni del partito Fratelli di Italia, in un momento in cui a incalzare Meloni sono anche i partiti di opposizione AVS e M5S, che stanno tallonando da parecchio il governo, accusandolo di aver fatto alla fine un favore alle banche.

E così le banche italiane tornano a sedersi sul banco degli imputati del tribunale della politica, colpevoli agli occhi di diversi parlamentari impegnati a salire sul podio del populismo finanziario, di aver sfornato, questa sarebbe l’accusa, troppi profitti.

A farsi paladina del settore bancario, tra i partiti di maggioranza che sostengono il governo Meloni, rimane però Forza Italia, che ha già detto no diverse volte all’ipotesi di introdurre una nuova imposta, e che si sta mettendo sempre di più in rotta di collisione con FdI, come già accaduto qualche giorno fa, quando al no del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha risposto in modo alquanto piccato il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Nel fine settimana, a tornare sulla questione è stato per l’appunto il deputato di FdI Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera che, nell’intervista al Corriere della Sera, ha sottolineato che “non c’è alcuna volontà punitiva verso il sistema del credito e che non è stato ancora stabilito nulla, né una tassa né qualcosa di simile”.

Detto questo, ha continuato Osnato, “se ci dovesse essere la necessità, se il governo dovesse avere bisogno di più risorse per intervenire su famiglie e imprese, allora ci sarebbe anche questa possibilità e penso che nessuno si scandalizzerebbe, neanche le banche, anche perché credo che anche per loro possa essere un vantaggio aumentare il potere d’acquisto delle persone. Nel frattempo, sicuramente si potrà beneficiare delle maggiori entrate tributarie degli ultimi mesi e attendiamo i risultati del concordato tributario, poi si valuterà se servirà un contributo anche dalle banche”.

Ma perchè tornare a risfoderare la tassa? Chiaro il movente di natura politica, ovvero la necessità per Fratelli di Italia di non farsi rubare l’idea dall’opposizione:

“Il clima rispetto ad un anno fa è molto cambiato. Lo scorso anno c’era l’idea che gli extraprofitti degli istituti di credito fossero guadagni ingiusti, invece è corretto dire che ci sono stati per condizioni esogene alla loro attività. Oggi non c’è alcun intento punitivo, ma si pensa piuttosto ad una misura da concordare con le banche”, ha sottolineato lo stesso Osnato.

Forza Italia non ha aspettato molto a intervenire, ribadendo il no a una eventualità del genere.

A parlare è stato di nuovo Antonio Tajani che, parlando con i giornalisti a New York, dove si trova in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si è così espresso:

“Il nostro è un no alla tassa sugli extraprofitti, è un sì a un dialogo con le banche, con un tavolo dove si possono trovare soluzioni positive anche per i conti pubblici”.

“Abbiamo sempre detto che bisogna lavorare con grande serietà. Siamo contro la tassa sugli gli extra profitti. In un Paese democratico e liberale non si può porre un limite ai guadagni di un’impresa. Lo Stato non decide quando una cosa è un profitto e quando è un extra profitto. Detto questo bisogna evitare che ci siano imposizioni dall’alto”.

Tajani ha detto di essere “preoccupato soprattutto per le banche di prossimità, perché una tassa sui profitti rischia di colpire al cuore le banche popolari e le banche di credito cooperativo”, qualcosa che noi, ha continuato, “non permetteremo mai”.

“Non porteremo mai in Consiglio dei ministri una posizione del genere”.

Allo stesso tempo Tajani ha affermato che si può aprire un tavolo di confronto con le banche per trovare la soluzione migliore per aiutare i conti pubblici nel nostro Paese”.

