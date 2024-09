Debito, deficit e Pil 2023 dell’Italia di Meloni: l’Istat annuncia le nuove stime

(in fase di scrittura)

L’Istat ha presentato oggi il trend del Pil e dei conti pubblici italiani, annunciando di avere rivisto al ribasso la crescita del prodotto interno lordo del 2023, migliorando contestualmente le stime sul Pil del 2022 e del 2021.

In particolare, il rapporto debito-Pil dell’Italia si è attestato l’anno scorso al 134,6%.

Il rapporto deficit-Pil del 2023 è migliorato anch’esso, attestandosi al 7,2%, meglio di quanto reso noto ad aprile, quando era stato stimato al 7,4%.

Migliorato anche l’outlook sul deficit-Pil del 2022, segnalato all’8,1%, rispetto all’8,6% previsto in primavera.

Così l’Istituto Nazionale di Statistica dell’Italia ha commentato i dati resi noti nella giornata di oggi:

“La revisione generale dei conti nazionali, con anno di riferimento 2021, ha modificato in misura sensibile le stime dei livelli del Pil e dei principali aggregati negli ultimi anni, con un impatto tuttavia limitato sui loro tassi di variazione. In particolare, rispetto alle stime diffuse a marzo 2024, il Pil nominale del 2021 è risultato superiore di circa 21 miliardi e nel 2022 e 2023, rispettivamente, di 34 e 43 miliardi. Per effetto della revisione, il Pil in volume del 2023 si è attestato a un livello per la prima volta superiore al massimo raggiunto prima della crisi finanziaria del 2008″.

Riguardo al deficit-Pil, l’Istat ha reso noto che “la revisione generale dei conti economici e degli aggregati di finanza pubblica ha comportato un miglioramento dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil che, per il 2022 e per il 2023, si attesta rispettivamente a -8,1% e -7,2% (dal -8,6% e -7,4% nelle stime rilasciate lo scorso aprile)”.

Per quanto riguarda la voce singola del Pil, nel 2023 il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è ammontato a 2,128 miliardi circa di euro correnti, con un aumento del 6,6% rispetto all’anno precedente.

In volume il Pil è cresciuto dello 0,7%: si tratta di una revisione al ribasso rispetto al precedente +0,9% comunicato in precedenza.

In particolare, a essere stato rivisto al ribasso è stato il valore aggiunto in volume, attraverso un downgrade di 0,4 punti percentuali.

A livello settoriale, modifiche al ribasso hanno interessato l’agricoltura (-1,0 punti percentuali), l’industria in senso stretto (-0,5 punti percentuali), le attività finanziarie e assicurative (-6,4 punti), le attività professionali (-1,6 punti), il settore che comprende le AP, difesa, istruzione, salute e servizi sociali (-0,2 punti) e attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni e servizi per la casa (-1,1 punti percentuali).

Sono state registrate invece variazioni al rialzo per le costruzioni (+2,8 punti) e per le attività immobiliari (+1,7 punti percentuali).

Per il 2021, il tasso di crescita del Pil in volume (ora pari a +8,9%) è stato rivisto in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto alla stima di marzo, mentre per il 2022 il rialzo è stato pari a +4,7%, rivisto al rialzo rispetto al + 4,0% nella versione di marzo 2024.

Tornando al Pil del 2023, la revisione degli aggregati in livello ha determinato una modifica dei tassi di crescita delle componenti:

Esaminando le componenti del prodotto interno lordo italiano del 2023, le importazioni di beni e servizi sono scese dello 0,4% in volume mentre nel complesso, mentre le risorse di beni e servizi disponibili sono salite dello 0,4%.

Dal lato degli impieghi l’Istat ha messo in evidenza una crescita dell’1,2% per i consumi finali nazionali, dell’8,5% per gli investimenti fissi lordi e dello 0,8% per le esportazioni di beni e servizi.

La spesa per consumi finali delle famiglie italiane, in particolare, è cresciuta, in volume, dello 0,9%.

Nell’ambito dei consumi finali interni, la componente dei servizi è salita del 3,3%, mentre quella dei beni è scesa dell’1,3%;

gli incrementi più significativi hanno riguardato le spese per alberghi e ristoranti (+6,4%), ricreazione e cultura (+6,3%) e trasporti (+7,8%).

Sono scese, invece, le spese per vestiario e calzature (-5,6%) e quelle per mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa (-6,0%).

Guardando agli investimenti fissi lordi, la crescita in volume è stata pari a +8,5%, con la componente delle costruzioni salita del 14,5%, quella dei mezzi di trasporto del 18% e quella dei prodotti della proprietà intellettuale del 3,0%; quella delle macchine e attrezzature è scesa invece dello 0,9%.

Il valore aggiunto in volume nel 2023 è diminuito dell’1,6% nell’industria in senso stretto e del 3,5% nel

settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre è aumentato del 6,7% nelle costruzioni e dell’1,1%

nei servizi.

Ancora, l’Istat ha reso noto che nel 2023 le unità di lavoro (ULA) sono aumentate del 2,3%, sulla scia della crescita del 2,7% delle unità di lavoro dipendenti e dell’1,3% di quelle indipendenti.

In termini di retribuzione lorda per ULA dipendente si è registrato un incremento del 2,4% nell’insieme dell’economia, con aumenti che hanno interessato tutti i comparti: 1,2% nell’agricoltura, 3,4% nell’industria in senso stretto, 2,8% nel settore delle costruzioni e 2,1% nei servizi.

I redditi da lavoro dipendente sono cresciuti del 5,2% e le retribuzioni lorde del 5,2%. Queste ultime in particolare hanno registrato una crescita del 7,5% nelle costruzioni, del 5,1% nell’industria in senso stretto, del 5,1% nei servizi e dell’1,1% nel settore agricolo. 2,1% nei servizi.

Tornando ai conti pubblici, nel 2023 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono aumentate del 6,1% rispetto all’anno precedente (Prospetto 5), con una incidenza sul Pil pari al 46,6%.

Le entrate correnti hanno registrato una crescita del 5,7%, attestandosi al 45,5% del Pil.

In particolare, le imposte dirette sono aumentate del 10,5%, principalmente per il forte incremento dell’IRPEF, dell’IRES e delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale. Anche le imposte indirette hanno registrato una crescita marcata (+3,9%), guidata dall’incremento del gettito IVA (sostenuto dall’incremento dei prezzi al consumo), dell’IRAP e, soprattutto, delle imposte sugli oli minerali e sull’energia elettrica. Queste ultime sono aumentate anche per effetto della graduale riduzione delle misure a sostegno di imprese e famiglie introdotte a partire dall’ultimo trimestre del 2021 a seguito della crisi energetica.

I contributi sociali sono cresciuti rispetto al 2022 (+3,5%) così come la produzione vendibile e per uso proprio (+4,9%), mentre sono diminuite dell’1,8% le altre entrate correnti.

La crescita delle entrate in conto capitale (+29,3%), ha spiegato l’Istat, è stata spinta principalmente dalla dinamica delle altre entrate in conto capitale e, in particolare, dai contributi agli investimenti dall’Unione europea relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi

sociali in rapporto al Pil) è risultata in calo e pari al 41,5% (era 41,7% nel 2022), a seguito di un aumento delle entrate fiscali e contributive (6,0%) inferiore rispetto a quello del Pil a prezzi correnti (+6,6%).

Per quanto riguarda le uscite delle amministrazioni pubbliche, il trend è stato nel 2023 di un rialzo del 4,4% rispetto al 2022, e al 53,8% rispetto al Pil.

In particolare, le uscite correnti sono aumentate dell’1,9%, principalmente per effetto delle prestazioni sociali in denaro (+4,3%) e dei redditi da lavoro dipendente (+2,1%); in diminuzione le altre uscite correnti (-5,3%) e la spesa per interessi (-4,7%, era aumentata del 29,9% nel 2022).

La crescita delle prestazioni sociali in denaro, ha spiegato l’Istituto Nazionale di Statistica, è stata provocata in particolare dall’incremento della spesa pensionistica solo in parte compensato dalla riduzione della spesa per sussidi assistenziali, derivata dal venir meno delle indennità erogate alle famiglie nel solo anno 2022 per contrastare gli effetti economici derivanti dall’emergenza energetica.

Le uscite in conto capitale sono aumentate del 19,2% per la sostenuta crescita sia degli investimenti (+29,0%), sia dei contributi agli investimenti (+28,7%) trainati dai bonus edilizi (Superbonus e Bonus facciate).

In forte calo le altre uscite in conto capitale (-51,9%), principalmente per la graduale riduzione di alcune

misure una tantum a favore delle imprese.