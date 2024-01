Mps: occhio al titolo tra Bce, countdown utili e sorpresa dividendi

Bene oggi a Piazza Affari il titolo Mps-Monte dei Paschi di Siena, in attesa della pubblicazione dei conti da parte della banca senese che, sotto la guida del ceo Luigi Lovaglio, sarà grande protagonista di questo 2024.

Con il governo che ha iniziato a sbloccare una situazione di stallo che andava avanti dal 2017, anno della ricapitalizzazione precauzionale dell’istituto da parte dello Stato italiano, i trader sono tornati a scommettere su una Mps “preda ambita” – così come la definì già all’inizio del 2023 il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – da parte di altri istituti di credito pronti a convolare a nozze, per creare quell’altro obiettivo del “terzo polo bancario”, presentato dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per ora e più nell’immediato, l’attenzione degli investitori è rivolta ai dividendi che la banca senese tornerà finalmente a distribuire.

Mps tra i dossier del piano di privatizzazioni di Meloni

Mps è tra i pilastri portanti di quel piano di privatizzazioni da 20 miliardi di euro, da realizzare nell’arco di tre anni, che il governo italiano ha presentato alla fine dello scorso anno.

La forza del titolo oggi, rispetto a un Ftse Mib che riporta una performance niente affatto esaltante, in vista del Bce Day, risiede nello specifico nella possibilità, ventilata da alcuni analisti, di un ritorno ai dividendi che potrebbe arrivare prima del previsto.

Alle 16 circa ora italiana, il titolo Mps mette a segno un rialzo dello 0,60%, a quota 3,251 euro.

E’ alta la trepidazione dei mercati per eventuali annunci in tal senso, in occasione della diffusione ormai imminente della trimestrale.

Per quanto riguarda invece il percorso di privatizzazione, il Mef maggiore azionista della banca ha già confermato l’impegno a restituire il Monte di Stato al mercato, dopo la grande mossa lanciata dal governo Meloni, forte di quello che potrebbe definirsi il fattore BTP post Moody’s.

La mossa ha visto il Tesoro maggiore azionista di Mps perfezionare con successo la cessione di 314.922.429 azioni ordinarie di Mps, per un ammontare pari al 25% del capitale sociale.

Mps: outlook conti IV trimestre 2023. Previsioni su utili

Equita SIM ha annunciato di prevedere per il quarto trimestre del 2023 un utile al lordo delle tasse, per Mps, pari a €364 milioni.

Il consensus degli analisti intervistati da Bloomberg è per utili ante imposte, nel quarto trimestre del 2023, praticamente piatti a 307 milioni, rispetto ai 306,900 milioni del terzo trimestre.

L’outlook del consensus è inoltre di un utile netto GAAP di 333,5 milioni, in crescita rispetto ai 309,600 milioni del terzo trimestre dello scorso anno.

Il margine netto di interesse è atteso da Equita a €608 milioni, in crescita dell’1% su base trimestrale e del 22% su base annua.

I ricavi totali sono attesi da Equita a €974 milioni, in rialzo del 2% su base trimestrale e del 16% su base annua.

Il consensus degli analisti interpellati da Bloomberg è per ricavi lievemente inferiori, pari a 949,2 milioni, praticamente stabili rispetto ai 953 milioni del trimestre precedente.

L’utile operativo di Mps è atteso da Equita a €489 milioni (-4% su base trimestrale).

“Ci aspettiamo un buon trimestre sul fronte della dinamica dei ricavi, con un margine netto di interesse (NII, net interest income) sostanzialmente stabile su base trimestrale e commissioni in ripresa rispetto al terzo trimestre del 2023, ma ancora inferiori rispetto a quanto riportato nei primi due trimestri dell’anno”, così si legge nella nota di Equita SIM, dedicata alla preview delle trimestrali.

“Sul fronte dei costi operativi – continua Equita – anche Mps vedrà un impatto legato al rinnovo del contratto bancario nazionale, con costi del personale che stimiamo in incremento di €40 milioni circa su base trimestrale, in crescita del 13%”.

Complessivamente, la stima di Equita relativa al rapporto C/I è di un livello attorno al 50%.

La SIM scrive che “i risultati trimestrali saranno influenzati in modo marcato dalle decisioni relative ai possibili rilasci di riserve accantonate per far fronte ai rischi straordinari, a seguito dell’esito favorevole della sentenza d’appello nel caso Viola-Profumo (non fattorizzati nelle nostre stime)”.

Sotto la linea operativa, le previsioni relative agli accantonamenti LLPs sono di un ammontare di circa €101 milioni (51bps), “sebbene – puntualizzano dalla SIM milanese – non escludiamo che una parte degli eventuali rilasci possa essere allocata ad accantonamenti, al fine di adottare un approccio prudente in vista 2024, quando un aumento del default rate è visto maggiormente probabile”.

Mps ha terminato il terzo trimestre del 2023 con un utile netto a 310 milioni di euro, superando le stime elaborate dagli analisti intervistati da Bloomberg, che avevano previsto un utile netto rettificato di 219,5 milioni di euro.

Nei primi nove mesi del 2023 l’utile netto del Monte dei Paschi di Siena è stato pari a 929 milioni, rispetto alla perdita di 334 milioni dei primi nove mesi del 2022.

Il Gruppo ha incassato nei primi nove mesi del 2023 ricavi complessivi per 2,804 miliardi, in crescita del 22,9% su base annua, sulla scia della crescita del margine di interesse (NII), che è stato sostenuto dallo “scenario favorevole dei tassi” – come ha confermato la banca stessa – grazie alle strette monetarie varate dalla Bce di Christine Lagarde, in un “contesto di attento presidio del costo della raccolta”.

Da Mps sorpresa dividendi? Cosa dice Equita

Equita fa riferimento ai dividendi che la banca senese guidata dal ceo Luigi Lovaglio tornerà a distribuire agli azionisti, ricordando che Mps aveva già comunicato al mercato l’intenzione di definire, in occasione della presentazione della trimestrale relativa al quarto trimestre del 2023, “la nuova politica di remunerazione degli azionisti per il 2024, alla luce della significativa generazione di capitale della banca”.

Secondo la SIM, a tal proposito, una sorpresa potrebbe arrivare proprio dal lato dividendi:

“Sebbene non sia lo scenario comunicato, non escludiamo che Mps possa già annunciare la distribuzione di un dividendo sul 2023 (noi stimiamo un DPS di €0.11, yield = 3%), specialmente in caso di significativi rilasci di riserve”.

Così, in tema di dividendi, si era espresso il ceo di Mps Luigi Lovaglio nel maggio dello scorso anno, a seguito del permesso di tornare a distribuire dividendi agli azionisti che la Bce aveva accordato all’istituto.

Lovaglio aveva sottolineato a tal proposito che la banca propendeva più verso l’ipotesi dei dividendi che di un buyback.

“Ci piace avere un eccesso di capitale e guardando avanti abbiamo la capacità di generare ulteriore capitale”, aveva puntualizzato.

“Siamo molto più focalizzati su questo (dunque in generale sui dividendi) che sul buyback“, aveva detto l’amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, rispondendo alla domanda di un analista sul modo in cui la banca avrebbe preferito tornare a premiare gli stakeholders.

Per quanto riguarda invece l’outlook, Equita ha annunciato nella sua nota su Mps che, “non fattorizzando rilasci di riserve, le nostre stime a livello di pre-tax profit 2023-25 rimangono sostanzialmente invariate”, facendo notare anche che il titolo del Monte dei Paschi di Siena è scambiato con un 2025E P/E adj. = 5,6x e un P/TE < 0.4x”.