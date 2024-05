Privatizzazioni Meloni, il Mef molla il 2,8% di ENI. Prezzo e reazione titolo a Piazza Affari

Arriva la mossa del Tesoro su ENI, tra le pedine principali del piano di privatizzazioni da 20 miliardi di euro lanciato dal governo Meloni in ottica anti-debito.

Il piano viene considerato strumentale alla riduzione del debito pubblico dell’Italia, attraverso la raccolta da parte dello Stato italiano dei proventi ricavati con la vendita di parte delle partecipazioni statali.

Il titolo ENI tuttavia non prende bene la mossa del Ministero dell’Economia e delle Finanza, confermandosi maglia nera dell’indice Ftse Mib.

Le azioni perdono quasi il 3% a Piazza Affari, scivolando a quota 14,694 circa, a fronte di una performance del Ftse Mib praticamente piatta.

ENI: Tesoro vede il 2,8% circa del capitale raccogliendo 1,4 miliardi di euro

Con una mossa che i mercati avevano messo in conto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato oggi di aver perfezionato la cessione di 91.965.735 azioni ordinarie di Eni, pari a circa il 2,8% del capitale sociale attraverso una operazione di “Accelerated Book Building – ABB” riservata agli investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri.

La vendita della quota è avvenuta al prezzo di 14,855 euro per un controvalore complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro. Il prezzo incorpora uno sconto pari al 1,7% rispetto al prezzo di chiusura che il titolo, scambiato sul Ftse Mib di Piazza Affari, ha registrato alla fine della giornata di contrattazioni di ieri 15 maggio, 2024.

Il Tesoro ha annunciato che, a seguito di questa mossa, la partecipazione detenuta dal Mef in ENI scenderà da circa il 4,8% a circa il 2% del capitale sociale.

Goldman Sachs International, Jefferies e UBS Europe SE hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. White & Case (Europe) LLP ha agito in qualità di consulente legale.

“Il regolamento dell’operazione avverrà il prossimo 20 maggio 2024”, si legge nel comunicato diramato stamattina dal Mef, che ha aggiunto di avere completato con questa cessione una “operazione programmata che si pone a valle di un programma di buy-back da parte della Società”.

Del nuovo atto della privatizzazione di ENI, si parla da un po’, così come si parla dell’obiettivo del governo Meloni di procedere allo smobilizzo di altre partecipazioni detenute in alcuni grandi nomi di Piazza Affari, che sono anche considerati gioielli di Stato.

Per quanto riguarda ENI, all’inizio dell’anno Bloomberg aveva riportato le indiscrezioni sul piano di Meloni di cedere, nell’ambito del piano di privatizzazioni promosso dal suo governo, una quota di Eni fino al 4%.

Altri rumor avevano riguardato Poste Italiane, segnalando l’intenzione del Mef di cedere Poste italiane, riportando indiscrezioni secondo cui Melomi & Co starebbero valutando l’opzione di “smobilizzare tra il 10% e il 20% della cassaforte degli italiani, dove sono contenuti più di 300 miliardi di risparmi”. Tra i dossier più seguiti inclusi nel piano di privatizzazioni la banca senese Mps-Monte dei Paschi di Siena, su cui il Tesoro si è mosso già due volte, e Rai Way, la controllata dal Gruppo Rai, che gestisce le torri di trasmissione, il cui 65% del capitale è nelle mani del Gruppo Rai dopo la privatizzazione parziale che venne lanciata ai tempi del governo Renzi, che vendette sul mercato il 35% quotando l’azienda a Piazza Affari.

Su Mps va detto che la mossa del Tesoro era stata lanciata poco dopo che l’Italia e in particolar modo i suoi BTP e lo spread avevano sventato la minaccia di un downgrade a junk del debito pubblico italiano da parte dell’agenzia di rating Moody’s. Almeno era stata commentato così da Bloomberg il il primo atto del governo Meloni sul Monte di Stato

Per quanto riguarda il trend delle azioni ENI, nell’ultima settimana il titolo ha perso l’1,93%, mentre nell’ultimo mese la perdita è stata pari a -3,84%. Le azioni del colosso guidato dal ceo Claudio Descalzi sono in ribasso anche YTD, in calo del 3,95%, mentre nell’ultimo anno la performance è stata pari a un guadagno di oltre il 10%. Positivo anche il trend degli ultimi tre anni, pari a un rally di quasi +41%. Tra gli analisti, particolarmente ottimisti all’inizio dell’anno gli analisti di Barclays, che hanno parlato della possibilità del peso massimo del Ftse Mib di centrare l’obiettivo di 100 miliardi di capitalizzazione di mercato, raddoppiando l’attuale valore, che si aggira attorno ai 48,5 miliardi di euro.

