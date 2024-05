BTP Valore pre taglio Bce: il Mef annuncia i tassi finali. Il quarto atto di Meloni ‘debito all’Italia’ raccoglie più di 11 miliardi

(in fase di scrittura)

Si è conclusa oggi, venerdì 10 maggio, la quarta edizione del BTP Valore, il titolo di stato rivolto agli investitori retail lanciato dal Mef-Tesoro lo scorso lunedì 6 maggio.

Il Ministero dell’economia e delle finanze guidato da Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l’emissione si è conclusa con 11, 226 miliardi di euro raccolti e 384.295 contratti registrati. Il Tesoro ha confermato allo stesso tempo i tassi annuali definitivi al livello annunciato lo scorso 3 maggio. Il quarto BTP Valore assicura dunque tassi al 3,35% per il 1°, 2° e 3° anno e al 3,90% per il 4°, 5° e 6° anno.

Così si legge nella nota del Mef:

“L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A”.

Il Mef ha ricordato le caratteristiche di questo quarto BTP Valore: “il titolo ha data di godimento 14 maggio 2024 e scadenza 14 maggio 2030. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 6 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8%”.

Si è conclusa oggi la quarta edizione del titolo di stato italiano la cui nascita è stata concepita in linea con i desiderata della stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni di aumentare la partecipazione dei risparmiatori italiani al debito pubblico del paese: macigno che continua a gravare sulle casse dello Stato da anni e la cui traiettoria è prevista dallo stesso Def recentemente lanciato dal governo Meloni ancora in rialzo, e ancora per un bel po’ di tempo. Di questo BTP Valore, nel corso di questa emissione i commenti sono stati decisamente meno trionfalistici, vista l’accoglienza tiepida che stavolta gli investitori retail hanno dato al nuovo appello di Meloni. Nessun record di sottoscrizioni, insomma, per quello che è stato definito più volte in Italia BTP patriottico, o anche BTP sovranista.

Il valore degli ordini non ha comunque neanche deluso le aspettative del Tesoro e degli analisti, che erano per una raccolta superiore ai 10 miliardi di euro.

Si tratta tra l’altro dell’ultima emissione di questo titolo speciale prima dell’arrivo del primo taglio dei tassi della Bce capitanata dalla presidente Christine Lagarde che, dopo tante esitazioni, e comunque sempre pronta a scattare al primo segnale di un’inflazione che non rimane al suo posto, sembra essere finalmente pronta a fare la grande mossa, come hanno confermato oggi le stesse minute, appena rese note, relative all’ultima riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, che risale all’11 aprile. Giorno in cui l’Eurotower ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%, dopo l’ultima stretta monetaria che risale al meeting di settembre del 2023. E giorno in cui Lagarde si è detta pronta a intervenire sui tassi anche a prescindere dalla Fed di Jerome Powell.

A fronte di tassi meno ghiotti, il Mef stavolta ha emesso un BTP Valore caratterizzato da un premio fedeltà più alto, pari allo 0,8%.

Nella precedente emissione della fine di febbraio, il premio di fedeltà era stato pari allo 0,7%.

Vale la pena di ricordare le caratteristiche di questo titolo di stato, massima espressione dell’obiettivo della premier Meloni di dirottare il più possibile il risparmio degli italiani verso il debito: il titolo, rivolto esclusivamente ai piccoli risparmiatori o anche investitori retail, ha una durata di 6 anni e paga cedole ogni tre mesi con rendimenti crescenti nel tempo sulla base dell’ormai noto meccanismo di ste-up di 3+3 anni che ha già contrassegnato le precedenti edizioni. Il premio finale extra, pari allo 0,8%, è riconosciuto soltanto a chi, nell’acquistare il BTP Valore durante i giorni del collocamento, lo detiene fino alla scadenza, dunque per tutta la durata di sei anni.

Il titolo beneficia della tassazione agevolata al 12,5% e non concorre al calcolo dell’Isee fino a 50.000 euro. Il taglio minimo acquistabile è di 1000 euro.

Con codice ISIN IT0005594491, questo quarto BTP Valore ha destato fin dai primi giorni dell’emissione più di un sospetto sulla sostenibilità stessa della strategia di Meloni, che si può riassumere nell’espressione nazionalizzazione del debito. Qualcuno negli ultimi giorni, commentando il valore piuttosto deprimente degli ordini sottoscritti, ha anche lanciato un attenti rivolto ai BTP in generale, che sul mercato continuano a vivere comunque un buon momento, grazie all’aspettativa di un taglio dei tassi firmato da Lagarde.

“Una raccolta inferiore al range di 17-18 miliardi di euro (all’incirca la raccolta incassata dal Tesoro in ognuna nelle tre precedenti emissioni) è un rischio di breve termine per i BTP, a causa delle implicazioni che una offerta più alta (di nuovo debito) potrebbe comportare”, ha commentato Aman Bansal, strategist della divisione tassi di Citigroup, parlando da Londra, nel corso di una intervista rilasciata a Bloomberg, che nell’articolo ad hoc “Demand for Italian Retail Bonds Sags in Sign of Buyer Fatigue”: tra l’altro ha messo in evidenza “il senso di fatica” degli investitori italiani nel rispondere all’ennesima chiamata alle armi di Meloni.

