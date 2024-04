La Bce di Lagarde fa l’annuncio sui tassi. Data taglio a rischio?

Così come da attese, la Bce di Christine Lagarde ha annunciato oggi di aver lasciato invariati i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno lasciati invariati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%, dopo l’ultima stretta monetaria che risale al meeting di settembre del 2023.

Occhio al contenuto del comunicato della Bce sui tassi, in particolare alle parole che riguardano la crescita del Pil dellì’area euro, il nodo dell’inflazione-ossessione di Lagarde e, di conseguenza, la direzione dei tassi dell’Eurozona.

“Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Le nuove informazioni hanno sostanzialmente confermato la sua precedente valutazione circa le prospettive di inflazione a medio termine. L’inflazione ha continuato a ridursi, soprattutto per effetto dell’andamento più contenuto degli alimentari e dei beni”.

” Le misure dell’inflazione di fondo stanno perlopiù diminuendo – si legge nel comunicato della Bce – la crescita dei salari registra una graduale moderazione e le imprese stanno assorbendo parte dell’incremento del costo del lavoro con i loro profitti. Le condizioni di finanziamento rimangono restrittive e i precedenti rialzi dei tassi di interesse continuano a incidere sulla domanda, contribuendo al calo dell’inflazione”.

“Tuttavia le pressioni interne sui prezzi – rimarca ancora la Banca centrale europea – sono forti e mantengono elevata l’inflazione dei servizi”.

Rimarcata la determinazione di Lagarde a dichiarare vittoria contro la piaga dell’inflazione.

“Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% a medio termine. Esso ritiene che i tassi di interesse di riferimento della BCE si collochino su livelli che forniscono un contributo sostanziale al processo di disinflazione in atto. Le sue decisioni future assicureranno che i tassi di riferimento restino sufficientemente restrittivi finché necessario”.

“Se la valutazione aggiornata del Consiglio direttivo in merito alle prospettive di inflazione, alla dinamica dell’inflazione di fondo e all’intensità della trasmissione della politica monetaria accrescesse ulteriormente la sua certezza che l’inflazione stia convergendo stabilmente verso l’obiettivo, sarebbe opportuno ridurre l’attuale livello di restrizione della politica monetaria. In ogni caso, per determinare livello e durata adeguati della restrizione, il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione, senza vincolarsi a un particolare percorso di riduzione.

Per quanto riguarda il programma di acquisto di attività (PAA) e Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP), la Bce ha confermato che “il portafoglio del PAA si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza” e che l’Eurotower ha intenzione di “continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP (pandemic emergency purchase programme) nella prima parte del 2024”.

Ribadita anche l’intenzione di Lagarde & Co. di “ridurre il portafoglio del PEPP di 7,5 miliardi di euro al mese, in media, e terminare i reinvestimenti nell’ambito di tale programma alla fine del 2024”.

Data taglio in forse dopo nuova sorpresa inflazione-Fed? Occhio ai BTP

L’annuncio della Bce è arrivato in un momento in cui i mercati prezzano in modo sempre più evidente la divergenza tra i tassi dell’area euro e quelli Usa, sulla scia dei dati macro degli Stati Uniti, che hanno messo in evidenza nelle ultime settimane fondamentali di una economia che non ha certo bisogno di lanciare un SOS per essere salvata con un taglio dei tassi.

A fronte di una inflazione che continua a confermarsi ben oltre i desiderata della Fed, così come confermato nella giornata di ieri con la pubblicazione dell’indice CPI Usa del mese di marzo, la domanda più logica che i trader sono tornati a porsi è sul motivo per cui la banca centrale Usa dovrebbe avere fretta di annunciare una sforbiciata del costo del denaro Usa.

Si sono così frantumate le speculazioni dei trader su un taglio dei tassi Usa nel mese di giugno: il repricing delle aspettative sui tassi non ha tuttavia interessato soltanto la Fed.

A essere chiamata in causa anche la Bce di Christine Lagarde che, a dispetto della sua indipendenza, ha storicamente e per ovvie ragioni legate al trend del rapporto euro-dollaro, impostato la propria politica allineandosi a quanto deciso dalla Federal Reserve americana. Il repricing ha così inferto stamattina un duro colpo anche ai BTP e ai titoli di stato dell’area euro, alimentando nuovi interrogativi sulle prossime mosse della Bce, in particolare su ciò che accadrà a giugno e anche oltre, nel corso dell’anno.

Occhio alla reazione dei tassi dei BTP al comunicato con cui la Bce ha appena fatto annunciando la decisione sui tassi, allo spread BTP-Bund e a Piazza Affari.

Nel frattempo, in Italia, nel Bce-Day, è arrivato l’annuncio del Mef guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti relativo all’arrivo del nuovo titolo di stato grande scommessa del governo Meloni, ovvero della quarta edizione del BTP Valore, titolo che la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha identificato alla stregua di strumento per riportare il debito pubblico nelle mani degli italiani, permettendo così all’Italia di diventare più padrona del proprio destino.

