Bce verso primo taglio tassi di Lagarde, inflazione euro fa meno paura

Le minute della Bce relative all’ultimo meeting del Consiglio direttivo dell’11 aprile, giorno in cui la Banca centrale europea ha lasciato di nuovo invariati i tassi principali dell’area euro, lo confermano: la presidente Christine Lagarde è pronta a tagliare i tassi nella prossima riunione del 6 giugno. Sono stati pubblicati oggi i verbali relativi al meeting di quell’11 aprile, giorno ufficiale in cui la presidente dell’Eurotower Christine Lagarde si è arresa ufficialmente a quella che per i mercati, ma anche per i cittadini dell’area euro e per diversi economisti, viene considerata una evidenza: la necessità di tagliare i tassi di interesse dell’area euro.

Nel confermare per l’ennesima volta lo status quo sui tassi, pur ammettendo di rimanere ancora in guardia contro il rischio di movimenti improvvisi al rialzo dell’inflazione, Lagarde si è detta infatti pronta a tagliare i tassi.

In quell’occasione la numero uno della banca centrale ha rivendicato anche l’indipendenza di Francoforte dalla Fed, banca centrale decisamente più atterrita dalla minaccia di un ripresentarsi di una inflazione fuori controllo, ricordando che la Bce non decide in base alla Fed, ma in base ai dati macro che arrivano in Eurozona. Quel messaggio è contenuto nei verbali che sono stati resi noti oggi.

Certo la Bce ha messo comunque come al solito le mani avanti, laddove ha sottolineato che “gli esponenti (della Bce) hanno sottolineato l’importanza di aspettare fino al mese di giugno per avere ulteriori prove che confermino, o indichino invece un cambiamento all’outlook”, così come nel ricordare che gli stessi esponenti hanno ribadito in quella riunione di aprile il bisogno di continuare ad avere “un approccio dipendente dai dati” di volta in volta. Ma dalle minute è emerso anche che i banchieri dell’Eurotower si stanno preparando alla “possibilità di un taglio dei tassi nel meeting di giugno”.

Nell’ultima riunione dell’11 aprile scorso, la Bce di Christine Lagarde ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%, dopo l’ultima stretta monetaria che risale al meeting di settembre del 2023.

Gli analisti si sono focalizzati soprattutto sulle dichiarazioni proferite in conferenza stampa dalla presidente Lagarde, che ha detto che, se le condizioni macroeconomiche si confermeranno tali da indurre l’Eurotower a essere fiduciosa nella capacità dell’inflazione dell’Eurozona di centrare il target del 2%, allora “sarà appropriato tagliare i tassi”.

Con queste parole, in qualche modo Lagarde ha ufficializzato la propria resa ai mercati, che da parecchio chiedono a gran voce che i tassi dell’area euro vengano tagliati, scommettendo contro una istituzione, quella guidata dall’ex numero dell’Fmi, che fino a poco tempo fa si è mostrata decisamente refrattaria non solo a tagliare i tassi, ma anche ad ammettere l’esigenza di procedere in tal senso.

