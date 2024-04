Bce e taglio tassi: Lagarde verso sorpresa bis? L’incubo più inflazione con Fed

La Bce di Christine Lagarde taglierà per caso i tassi di interesse dell’area euro prima della Fed di Jerome Powell e magari anche due volte, sia a giugno che a luglio?

In attesa dell’imminente Bce Day che cade tra qualche giorno, giovedì 11 aprile 2024, il dibattito su qualche sarà la prima banca centrale tra le due ad annunciare la grande e tanto attesa svolta di politica monetaria torna a farsi più acceso.

D’altronde, il grande dubbio sulle prossime mosse della Fed di Jerome Powell è tutto fuorché rientrato, negli Stati Uniti e nel mondo.

Di soft landing, negli Usa non c’è traccia:

l’economia americana continua a stupire con la sua resilienza. Ottima notizia per la ‘realtà’, ma non per i mercati, dove da mesi è in atto un repricing degli asset per riflettere una crescita del Pil Usa che non giustifica per ora nessun intervento salvifico da parte della Federal Reserve. Per non parlare dell’inflazione, che rimane fin troppo ostinata.

Che succede invece nell’area euro e cosa succederà tra tre giorni e nei prossimi mesi? Quale sarà l’annuncio sui tassi che la Bce di Christine Lagarde farà? La Banca centrale europea taglierà davvero i tassi a giugno, come i mercati ormai prezzano?

Countdown Bce: giovedì 11 aprile l’annuncio sui tassi

L’annuncio sui tassi che la Banca centrale europea farà giovedì 11 aprile sembra trovare tutti, o quasi, d’accordo.

I mercati hanno già deciso, sulla scia delle dichiarazioni arrivate da Francoforte, che la prima sforbiciata dei tassi dell’area euro sarà annunciata a giugno, e non prima.

La presidente Christine Lagarde ha ribadito infatti più volte la necessità di attendere la pubblicazione dei dati relativi al trend dei salari nel primo trimestre del 2024, prima di decidere il da farsi.

Quei numeri saranno resi noti solo a maggio: la speranza è che la crescita del dato abbia continuato a moderare il passo, dopo che i dati del quarto trimestre del 2023 comunicati alla fine di febbraio sono riusciti ad alleviare la paura dei mercati (e di Lagarde) di una spirale salari-prezzi.

Proprio la crescita meno sostenuta dei salari di fine 2023 ha portato Lagarde a smussare il suo lato hawkish e ad aprire alla possibilità di di iniziare a tagliare i tassi dell’area euro, sebbene con tutti quei distinguo che ha continuato a ripetere negli ultimi mesi, più probabilmente a giugno.

Le minute relative all’ultima riunione della Bce hanno confermato poi il timing sul taglio ideale.

Tassi: la Bce di Lagarde taglierà prima della Fed di Powell?

Lo scrive anche il Financial Times, nell’articolo che ha messo a paragone la Fed e la Bce “Could the ECB cut rates before the Fed?”: ovvero, la Bce potrebbe tagliare i tassi prima della Fed?

Per molti critici della Bce, la risposta è scontata, visto che sono mesi che, a fronte di un’economia americana che continua a stupire con la sua resilienza, dall’altra parte dell’Oceano si mette in evidenza un’Europa che ancora arranca, riportando la classica crescita da zero virgola.

Gli affondi contro Christine Lagarde arrivati da più parti dell’area euro hanno avuto come fondamento, tra gli altri, la migliore performance che i fondamentali made in Usa hanno riportato rispetto ai Pil anemici dei paesi dell’Eurozona e l’opinione secondo la quale, nell’aspettare a tagliare i tassi, la Bce non starebbe facendo altro che soffocare l’economia dell’Europa.

Altro che hard landing, si diceva alla fine del 2023. E altro che soft landing: è la frase ripetuta più volte in questa prima fase del 2024.

In questa situazione di solidità della domanda negli States, ovviamente l’inflazione Usa si è mostrata più persistente di quella dell’area euro, e tra gli stessi funzionari della Fed si è già insinuato il sospetto che il rallentamento della crescita dei prezzi abbia vita breve, come dimostrato già da alcuni dati.

“L’inflazione Usa ha superato le attese dall’inizio dell’anno, con l’indice dei prezzi delle spese personali – parametro preferito dalla Banca centrale americana – salito a febbraio al ritmo annuo del 2,5%, oltre il rialzo di gennaio, pari a +2,4%”.

L’indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona, si è appreso qualche giorno fa, è salito invece a marzo, su base annua, del 2,4%, in flessione per il quarto mese consecutivo, dirigendosi tra l’altro verso il target dell’Eurotower, pari al 2%.

Lagarde verso due tagli consecutivi dei tassi?

In più, se il dato relativo all’inflazione dell’Eurozona ha per ora escluso la prospettiva di tagli ai tassi nella riunione imminente di aprile, un articolo di Bloomberg ha fatto notare che nell’area euro i tassi potrebbero essere tagliati per due volte consecutive:

nel mese di giugno, così come stanno prezzando ormai i mercati finanziari, e anche nella riunione successiva di luglio.

Ad alimentare le speculazioni in tal senso sono stati alcuni stessi funzionari della Bce: tra questi, soprattutto il governatore della Banca centrale della Grecia Yannis Stournaras, il più esplicito a invocare due sforbiciate consecutive ai tassi, prima della pausa estiva della Bce, prevista per il mese di agosto.

Citato anche l’esponente del Comitato esecutivo della Bce, l’italiano Piero Cipollone, che ha detto chiaramente che la Bce dovrebbe agire “velocemente” anche a dispetto di forti aumenti dei salari.

Il governatore di Malta Edward Scicluna e il governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau non hanno neanche escluso la possibilità di tagli ai tassi a partire dal meeting di questa settimana, così come Mario Centeno, numero uno della Banca del Portogallo, ha sottolineato che, al fine di non provocare danni a una economia già in difficoltà, sarebbe necessario procedere subito alla riduzione dei tassi.

Negli States, invece, si mette in conto tuttora – come hanno espresso alcuni stessi funzionari della Federal Reserve – il rischio che i tassi sui fed funds debbano essere addirittura alzati.

C’è poi chi indica che il presidente della Fed Jerome Powell e colleghi potrebbero pensare magari di posticipare il primo taglio ai tassi al mese di luglio. In ogni caso, nessuna fretta a tagliare i tassi nell’America che continua a confermarsi solida.

“Nei primi tre mesi dell’anno si è palesata in modo diffuso l’evidenza che il processo di disinflazione rimane più forte in Europa che negli Stati Uniti“, ha commentato al Financial Times Frederik Ducrozet, responsabile della divisione di ricerca macroeconomica presso Pictet Wealth Management.

Detto questo, Bloomberg ha fatto notare anche che nessun economista interpellato dalla stessa agenzia prevede che il desiderio sotteso di qualche esponente dell’Eurotower di iniziare a tagliare i tassi già questo giovedì venga esaudito.

La previsione ampiamente condivisa è che la prima sforbiciata dei tassi arriverà a giugno. La maggioranza degli economisti stima inoltre che a luglio non ci sarà nessun altro taglio.

Al di là di quanto previsto dal consensus degli economisti, aumenta però il numero degli investitori che credono in un secondo taglio consecutivo a luglio, dopo quello di giugno.

L’ostacolo al taglio tassi della Bce si chiama ora Fed

Tuttavia, l’ostacolo a intervenire in modo diretto per risollevare la crescita del Pil dell’area euro è piuttosto significativo.

“La Bce può sicuramente muoversi prima della Fed”, ha ammesso a Bloomberg Piet Christiansen, chief strategist di Danske Bank. Christiansen ha però frenato di fronte all’ipotesi che le politiche monetarie della Bce e della Fed possano imboccare due sentieri divergenti.

“Immaginare che le politiche divergano per un periodo di tempo più lungo – diciamo per nove mesi e oltre – è più difficile visto che, alla fine, qualunque cosa guidi le decisioni della Fed contagia l’Europa e condiziona l’Eurozona”, ha ricordato lo strategist.

La verità è che, per quanto Lagarde continui a ribadire l’altro mantra della indipendenza della Bce, Francoforte si dovrà adeguare alle decisioni che saranno state prese da Washington.

A riconoscere lo stretto legame che esiste tra la Bce e la Fed è stato uno stesso esponente del Consiglio direttivo della Bce, ovvero il falco e governatore della Banca centrale dell’Austria Robert Holzmann, che ha affermato giorni fa che, “se entro il mese di giugno i dati mostreranno che esiste un contesto che avalla un taglio, una settimana prima che la Fed prenda la sua decisione, allora molto probabilmente taglieremo, sperando che la Fed faccia lo stesso“.

Stando a quanto riportato dall’agenzia Reuters , Holzmann ha aggiunto che, “se non farà lo stesso, potrebbe ridurre l’impatto economico della nostra mossa”.

Sicuramente, segnali cruciali che potranno dare una direzione alla politica monetaria della Fed arriveranno questa settimana, con l’attesissimo dato macro relativo all’inflazione degli Stati Uniti.

Riflesso tassi su euro-dollaro. Il timore per l’inflazione importata

Il motivo? Ovviamente il rapporto euro-dollaro.

Nel caso in cui la politica monetaria della Fed rimanesse più restrittiva rispetto a quella della Bce, l’effetto sul forex sarebbe un apprezzamento del dollaro, a svantaggio dell’euro:

una situazione del genere tornerebbe ad acuire il timore di Lagarde & Co. di un ritorno dell’inflazione in Eurozona, in quanto il rialzo del dollaro aumenterebbe il costo delle importazioni che l’area euro dovrebbe sostenere per l’acquisto di beni energetici e di altre commodities denominate in dollari, facendo infiammare di nuovo quell’inflazione contro cui Christine Lagarde spera un giorno di riuscire a decretare finalmente la vittoria.

Studi citati frequentemente dalla Bce hanno calcolato che un deprezzamento del rapporto euro-dollaro pari a -1% alzerebbe l’inflazione dell’area euro dello 0,1% e fino a +0,25% in tre anni.

Vero è che, in alcune occasioni, la Bce ha già seguito un percorso diverso rispetto a quello della Fed.

Bloomberg ricorda che è successo nel dicembre del 2015 e successivamente nel marzo del 2016: in entrambi i casi, la Bce ha tagliato i tassi dell’area euro, a fronte di una Fed che ha scelto invece di proseguire in un percorso di rialzi dei tassi che sarebbe durato tre anni.

Ma la probabilità di un errore hawkish della Bce sale ogni giorno che passa

A tal proposito c’è chi dice che la Bce dovrebbe svincolarsi dalle scelte di politica monetaria della Federal Reserve.

“Probabilmente la Bce dovrebbe smettere di guardare alla Fed e agli Stati Uniti, dove i tassi di interesse sono più alti e l’economia è molto più solida – ha commentato a Bloomberg Nerijus Maciulis, capo economista di Swedbank – Diversamente dagli Stati Uniti, in Eurozona la probabilità di un errore hawkish -ovvero di tagliare troppo tardi, rispetto all’errore di tagliare troppo presto – sta diventando più alta ogni giorno che passa”.

Chi è andata avanti per la propria strada, senza aspettare né la Fed né la Bce è stata finora la Banca nazionale svizzera, ovvero la Swiss National Bank (SNB), che ha tagliato i tassi a marzo, al fine di prevenire una eventuale corsa del franco.

Tornando ai desiderata dei funzionari della Bce riguardo alla direzione dei tassi, il falco olandese Klaas Knot ha riferito di preferire che una eventuale seconda mossa sui tassi si verificasse in occasione della pubblicazione da parte dello staff della Bce delle stime trimestrali, dunque a luglio oppure a settembre.

Knot ha quindi aperto alla possibilità di due tagli consecutivi dei tassi dopo una prima sforbiciata nella riunione del 6 giugno.

Ha mantenuto fede invece al suo DNA di superfalco il presidente della Banca centrale tedesca, ovvero della Bundesbank, Joachim Nagel, avvertendo gli investitori di non dare per scontato che, dopo un primo taglio dei tassi, ne seguiranno altri nelle riunioni successive della banca centrale.