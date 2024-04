Wall Street: fari puntati sull’inflazione dopo occupazione Usa. Fed non esclude nuovo rialzo dei tassi

Wall Street con i piedi di piombo, in attesa dell’importante market mover di questa settimana, ovvero dell’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti relativo al mese di marzo, che sarà reso noto dopodomani, mercoledì 10 aprile.

Gli economisti prevedono un rialzo del dato, tra gli indicatori più importanti per monitorare il trend dell’inflazione, pari a +0,3% su base mensile e del 3,5% su base annua.

Il sentiment è incerto, dopo la pubblicazione del report occupazionale Usa di marzo, pubblicato venerdì scorso, che ha messo in evidenza la creazione di 303.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sopra delle 200.000 nuove buste paga attese dagli economisti interpellati da Dow Jones, e un tasso di disoccupazione al 3,8%.

I salari orari sono saliti dello 0,3% su base mensile, segnando un rialzo pari a +4,1% su base annua.

L’attenzione degli operatori continua a essere rivolta sia ai dati macro Usa che alle dichiarazioni dei funzionari della Fed:

con una crescita economica che si conferma robusta, diversi esponenti della banca centrale americana hanno avvertito la scorsa settimana che potrebbe essere troppo presto per tagliare i tassi sui fed funds, fattore che ha innescato immediatamente una forte corsa al rialzo dei tassi dei Treasury americani: quelli decennali, in particolare, continuano a viaggiare al record del 2024 e dalla fine di novembre, attorno al 4,434%, dopo essere schizzati di oltre 9 punti base venerdì scorso, a seguito dei dati positivi arrivati dal fronte del mercato del lavoro Usa. Forte rialzo anche per i tassi dei Treasury a 2 anni, che venerdì scorso sono volati di oltre 10 punti base, fino al 4,75% e che oggi proseguono la marcia al rialzo, superando anche il 4,77%.

In evidenza venerdì scorso le dichiarazioni della governatrice della Fed Michelle Bowman, che ha fatto riferimento alla presenza di diversi rischi al rialzo per l’inflazione e che ha avvertito che, “sebbene non probabile, è possibile che la Fed debba alzare i tassi un’altra volta per raffreddare l’inflazione”.

“Non è ancora il momento per noi per considerare un taglio ai tassi”, ha detto Bowman. Nei giorni precedenti, altre dichiarazioni hawkish erano arrivate da altri esponenti della Fed, in primis dal presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari, che aveva addirittura ventilato la possibilità che, nel corso del 2024, non ci fosse neanche un taglio dei tassi da parte della banca centrale, riferendosi al trend dell’inflazione. “Se continueremo ad assistere a una inflazione che si muoverà lateralmente, mi chiederà se davvero ci sia questo bisogno di tagliare i tassi”, ha detto Kashkari, sottolineando che l’economia è “molto resiliente”. Va detto tuttavia che le dichiarazioni di Kashkari non hanno certo fatto cambiare idea a Jan Hatzius, responsabile economista di Goldman Sachs, che ha detto di ritenere tuttora che la Fed lancerà tre tagli di interesse quest’anno, aggiungendo che sarebbe “molto sorpreso” se la banca centrale americana reputasse non necessario avviare una sforbiciata al costo del denaro Usa.

Wall Street riparte intanto oggi dopo una settimana negativa, che ha visto il Dow Jones perdere il 2,3% la scorsa settimana e riportare così la settimana peggiore dal marzo del 2023.

Male anche lo S&P 500, che è arretrato di quasi l’1%, soffrendo la settimana peggiore dall’inizio di gennaio, mentre il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,8%, archiviando la sua quarta settimana in rosso delle ultime cinque.

