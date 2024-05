Bce: quanti tagli tassi nel 2024? Dopo salari rischio nuova tranvata inflazione

Tutto pronto per la grande svolta sui tassi di interesse firmato dalla Bce di Christine Lagarde, ovvero per il primo taglio del costo del denaro dell’area euro dal 2019.

L’ennesima conferma della mossa in dirittura d’arrivo tanto agognata dai mercati e dai cittadini dell’area euro è arrivata negli ultimi giorni da diversi esponenti della Banca centrale europea: tra questi, a far capire che il dado è tratto sono stati il governatore di Bankitalia Fabio Panetta e l’esponente del Consiglio direttivo della Bce Piero Cipollone, facenti parte entrambi dell’ala dovish dell’Eurotower.

Via libera alla riduzione del costo del denaro anche dal capo economista dell’Eurotower, Philip Lane, intervistato dal Financial Times anche se, in questo caso, i “se” e i “ma” non sono mancati:

fattore che, unito al rapporto sui salari dell’Eurozona – che è stato annunciato dalla banca centrale la scorsa settimana e che ha sicuramente preso in contropiede Christine Lagarde in primis – alimenta sempre di più il dubbio su cosa farà la Bce dopo il taglio dei tassi atteso per il 6 giugno, in particolare nella riunione di luglio, scatenando al contempo i seguenti interrogativi:

Lagarde e i suoi rimarranno con le mani in mano, dopo il taglio previsto per il mese di giugno, che sarà tra l’altro, praticamente un mini-taglio?

Francoforte si limiterà a dare un contentino, sia alle borse che ai cittadini dell’area euro?

I dubbi sulle prossime mosse della Bce non sono alimentati ‘solo’ dalla recente pubblicazione del rapporto sui salari, che Lagarde attendeva praticamente dall’inizio del 2024 per disporre di tutte le informazioni a suo avviso imprescindibili per iniziare a tagliare i tassi.

Si teme un’altra tranvata per la Bce e per le colombe che chiedono da mesi che la banca centrale prenda la retta via dei tagli dei tassi anche da un altro dato, che sta arrivando:

il dato relativo all’inflazione dell’area euro di maggio, che sarà pubblicato questo giovedì, 30 maggio, a una manciata di giorni circa dal Bce-Day del prossimo 6 giugno.

Per la precisione, si tratta dell’indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona relativo al mese di maggio, che potrebbe tornare a salire, interrompendo un trend discendente che è durato quattro mesi.

E’ un articolo del Financial Times ad avvertire che “alcuni analisti credono che le pressioni sui prezzi torneranno a salire questo mese, portando così la Banca centrale europea ad optare per un approccio più cauto nella strategia di tagli ai tassi di interesse“.

Dall’outlook di Barclays emerge che il trend dei prezzi al consumo dell’Eurozona è atteso salire a maggio al ritmo del 2,5% su base annua, in accelerazione rispetto al +2,4% del mese precedente.

“Gli effetti di base sfavorevoli nella componente dell’energia saranno il principale fattore che supporterà l’inflazione headline, facendola accelerare in modo lieve”, ha commentato Mark Cus Babic, economista di Barclays, che ha aggiunto tra l’altro che l’inflazione dei servizi potrebbe accelerare a causa del lancio, in Germania, dei pass Deutschlandticket, ovvero dei biglietti per il trasporto pubblico a 49 euro al mese, varati lo scorso anno, che hanno rappresentato di fatto un sussidio erogato da Berlino a sostegno dei viaggi illimitati in Germania.

Niente taglio dei tassi a luglio anche secondo Frederik Ducrozet, economista di Pictet Wealth Management, che ha sottolineato che “probabilmente la Bce annuncerà il primo taglio dei tassi nel suo meeting del 6 giugno, per fare poi una pausa a luglio, a causa dei salari persistenti ma anche per l’inflazione dei servizi, che noi riteniamo rimarrà elevata a maggio. Tra i motivi, non ultimi gli effetti di base in Germania”.

Tutto questo in una situazione in cui Lagarde sta già facendo i conti con il fattore Fed, a dispetto dell’indipendenza della Bce dalla politica monetaria Usada lei stessa recentemente proclamata, con una dichiarazione che le potrà fare pure onore ma che non rispetta del tutto la realtà, visto che una divergenza troppo accentuata tra le politiche monetarie di entrambe le banche centrali rischierebbe di comportare un costo molto alto per l’economia dell’area euro: quello dell’ inflazione importata, che vanificherebbe gli interventi lanciati finora dall’Eurotower.

Proprio questa settimana, oltre al dato relativo all’inflazione dell’area euro, verrà diffuso anche il parametro preferito dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione negli Stati Uniti, ovvero il PCE (atteso per la giornata di venerdì, 31 maggio).

Il PCE headline, relativo al mese di aprile, è atteso dal consensus degli analisti intervistati da Bloomberg in rialzo del 2,7% su base annua, invariato rispetto al trend su base annua di marzo.

Le attese sono per una variazione nulla anche del PCE core, che esclude le componenti più volatili, rappresentate dai prezzi dei beni alimentari e dei beni energetici, pari ad ancora +3,8% su base annua. Più che per la riunione di giugno, il cui esito sembra ormai scontato, la trepidazione dei mercati è per il meeting successivo di luglio.

Tornando alle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti della Bce nelle ultime ore e negli ultimi giorni, occhio all’intervista rilasciata al Financial Times da Philip Lane, capo economista dell’istituzione.

Lane ha tenuto a sottolineare che, “sebbene alla riunione di giugno manchi appena un paio di settimane, entro quella data riceveremo altre informazioni”.

“Ci sarà il dato relativo all’inflazione di maggio (per l’appunto), che è importante, ci saranno dati sul Pil di alcune nazioni e i numeri sui compensi per dipendente. Ma è probabilmente giusto dire che, a meno di grandi sorprese, a questo punto ci sono presupposti sufficienti, in quanto vediamo, per dire che rimuoveremo il massimo livello di restrizione, pari al 4% (valore dei tassi sui depositi). Il flusso di dati che riceveremo nei mesi successivi ci aiuterà a decidere la velocità a cui rimuovere ulteriori livelli di restrizione”.

Per quanto riguarda i numeri recenti dei salari, Lane ha detto che, “la direzione complessiva indica tuttora una decelerazione, che è essenziale”. Ma, “la decelerazione non significa necessariamente un ritorno immediato a una situazione costante. Quest’anno – ha spiegato infatti il capo economista della Bce – l’aggiustameto è chiaramente piuttosto graduale”, e “l’anno prossimo il livello sarà più basso di questo anno, ma noi crediamo che i salari si normalizzeranno soltanto nel 2026″.

Pur riconoscendo che “la Bce è pronta a iniziare a tagliare i tassi di interesse”, Lane ha rimarcato così che “il ritmo dei tagli dei tassi dipenderà dai dati”.

Occhio anche all’avvertimento lanciato a chi continua ad avere speranze troppo dovish: “Abbiamo bisogno ancora di essere restrittivi per tutto l’anno”, anche se “in qualche modo possiamo ridurre il livello di restrizione”.

La cautela mostrata dai banchieri della Bce riguardo alle prossime mosse della Banca centrale europea successive al meeting di giugno è stata commentata dal team strategy di Mps, che ha sottolineato che, “se è praticamente certo il taglio Bce di

giugno, più incerto è il cammino nei mesi successivi”.

“Alcuni membri (Nagel, Schnabel) hanno lasciato intendere che preferiscono attendere la riunione di settembre per decidere un eventuale secondo taglio. Sulla stessa lunghezza d’onda sembra anche il capoeconomista Lane secondo il quale l’Istituto dovrà mantenere una politica monetaria abbastanza restrittiva per tutto il 2024 e allentarla maggiormente il prossimo anno quando l’inflazione è attesa avvicinarsi visibilmente al target”.

Nel menzionare Joachim Nagel e Isabel Schnabel, gli analisti di Mps hanno fatto riferimento ai noti falchi, entrambi tedeschi, della Banca centrale europea, che più volte hanno predicato cautela facendo riferimento al trend dei tassi.

Commenti su quanto accadrà alla politica monetaria della Bce sono stati rilasciati nel fine settimana anche dal numero uno di Bankitalia Fabio Panetta, noto per essere voce dovish della Banca centrale europea, insieme a colui che ha preso il suo posto a Francoforte, ovvero all’altro italiano Piero Cipollone.

“Credo di non rivelare nulla se vi dico che vi siano condizioni per un adeguamento della politica monetaria. L’inflazione sta scendendo, i rischi di inflazione stanno diminuendo” e al Consiglio direttivo della Bce “mi sembra sia emerso un consenso abbastanza generale su un taglio dei tassi” a giugno, ha detto Panetta, intervenendo nella conferenza stampa della presidenza italiana al termine del G7 delle Finanze, che si è svolto a Stresa.

“Anche quelli che avevano prima delle perplessità ora stanno convergendo”, ha aggiunto il governatore di Bankitalia, mettendo in evidenza come ci sia maggiore convinzione riguardo alla necessità di iniziare ad avviare le sforbiciate.

Idem Piero Cipollone che, parlando in occasione del Festival dell’Economia di Trento, ha sottolineato di aspettarsi che “la prima mossa per tagliare i tassi sia in occasione del prossimo meeting della Bce”.

Successivamente – ha aggiunto – dovremo discutere, dovremo vedere, saremo dipendenti dai dati”.

Cipollone ha concluso sottolineando che i recenti dati “rafforzano la nostra certezza che saremo capaci di ridurre l’approccio restrittivo della nostra politica monetaria”.

Parole dovish, che rivelano una convinzione decisamente più marcata rispetto ai soliti falchi dell’Eurotower.

