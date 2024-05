BTP: alta tensione Bce-Fed riporta tassi oltre il 4%. Attenti a doppia verità inflazione

Momento critico per i BTP italiani e per tutti gli altri titoli di stato dell’area euro, in attesa del dato relativo all’inflazione del blocco che sarà diffuso domani, venerdì 31 maggio 2024, e della grande svolta sui tassi firmata dalla Bce di Christine Lagarde, ormai in arrivo.

I BTP sono tornati a essere attenzionati nella sessione di ieri, dopo lo scatto che ha portato i tassi a 10 anni a salire al di sopra della soglia del 4% per la prima volta dalla fine di aprile, quando erano balzati fino al 4,06%.

Oggi i tassi dei BTP a 10 anni fanno dietrofront, viaggiando al di sotto della soglia del 4%, che è stata superata ieri, quando i rendimenti sono balzati fino al 4,0129%, rispetto – come emerge dal grafico di Bloomberg – al minimo della sessione di ieri del 3,9% e al 3,8931% della giornata della vigilia, 28 maggio. Lo spread BTP-Bund a 10 anni, che è salito ieri a 133 punti base, oggi rallenta attorno a quota 131.

La soglia del 4% è attentamente monitorata dai mercati così come, sicuramente, dal governo Meloni, che più volte ha presentato il trend al ribasso dello spread e dei tassi dei BTP alla stregua di prova del nove della fiducia degli investitori nei confronti dell’Italia, prendendosene i meriti. Da segnalare tuttavia che, se è vero che i rendimenti decennali dei BTP sono scesi di ben 26 punti base negli ultimi sei mesi, nel corso dell’ultimo mese il trend è stato di un rialzo di ben 10 punti base, a conferma di quell’ansia tassi che è tornata a esplodere in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, a causa di un’inflazione dura a battere in ritirata, almeno in base ai desiderata dei babchieri centrali.

I tassi dei BTP a 10 anni erano scesi al di sotto del 4% per la prima volta dopo tanti mesi nel dicembre del 2023, quando le prospettive di imminenti tagli dei tassi da parte della Bce di Christine Lagarde avevano scatenato il buy Italy, riportando quegli acquisti sulla carta italiana che erano stati bruscamente interrotti, nelle settimane precedente, dalla Nadef presentata dal governo Meloni.

Nell’arco di un mese appena, i rendimenti dei BTP a 10 anni erano passati da oltre il 5% successivo all’annuncio della Nadef e della legge di bilancio a un valore al di sotto del 4%. I tassi a 10 anni avevano continuato a viaggiare al di sotto del 4% agli inizi del 2024, per poi sforare la soglia il 25 aprile scorso, salendo fino al 4,06%.

Il livello era stato nuovamente bucato successivamente, sebbene fosse evidente una maggiore tensione sui bond sovrani Usa e dell’Eurozona, con il repricing sui tagli dei tassi stimati per quest’anno rispettivamente dalla Fed di Jerome Powell e dalla Bce di Christine Lagarde.

Ieri, il superamento della soglia, avvenuto sulla scia di un nuovo dato macro che ha stroncato ulteriormente le speculazioni non tanto sul prossimo e imminente taglio dei tassi da parte della Bce giovedì prossimo, 6 giugno 2024, ma sulla possibilità che il costo del denaro dell’area euro venga sforbiciato altre volte nel corso dell’anno, magari nello stesso meeting immediatamente successivo del Consiglio direttivo dell’Eurotower a quello in arrivo, in calendario nel mese di luglio.

Il nuovo dato, pubblicato ieri in attesa della pubblicazione dell’altro grande verdetto che arriverà domani e che darà un’altra informazione cruciale a Christine Lagarde, è stato l’indice dei prezzi al consumo della Germania relativo al mese di aprile, che ha indicato una inattesa accelerazione dell’inflazione. L’indice CPI tedesco è infatti salito su base annua del 2,8%, più del +2,7% atteso dal consensus degli analisti.

La delusione è stata notevole e notevole è stato così l’impatto sui mercati: i bond dell’area euro sono scivolati subito, scontando il timore che la Bce faccia subito una pausa nelle riunioni successive a quella della prossima settimana, dopo il primo taglio considerato ormai scontato. Un timore piuttosto forte visto che, stando a quanto ha riportato Bloomberg, subito dopo la pubblicazione del dato relativo all’inflazione tedesca, i mercati monetari hanno prezzato su un secondo taglio consecutivo dei tassi da parte della Bce, nel mese di luglio, con una probabilità poco superiore al 10%, rispetto alla chance del 30% di assistere a una sorpresa bis che si era palesata all’inizio del mese.

Che la sorpresa bis avesse margini stretti per concretizzarsi era diventato già chiaro di recente, quando sui mercati era piombato il rischio che la Fed di Jerome Powell non tagliasse i tassi di interesse Usa neanche una volta nel 2024 e quando si era iniziato a parlare del fenomeno dell’inflazione importata, che impedirebbe a Lagarde di dimostrare nei fatti quella indipendenza dell’Eurotower dalla politica monetaria Usa che ha ricordato. Tra l’altro i mercati sembrano scommettere per quest’anno soltanto su due tagli dei tassi da parte della Bce, con la probabilità di una terza riduzione nel 2024 che di appena 1 su 3.

In attesa dei numeri sul trend dell’inflazione dell’area euro – ma anche dell’inflazione Usa – che arriveranno entrambi domani, il messaggio che arriva dai mercati monetari sembra ormai lasciare poche speranze a chi, alla fine del 2023, aveva scommesso su una sfilza di riduzioni dei tassi sia da parte dell’Eurotower che della Federal Reserve, prima della diffusione di diversi indicatori su entrambe le sponde dell’Atlantico, agli inizi del 2024, indicassero la frenata (e negli Usa addirittura lo stop) del processo disinflazionistico in atto.

Quest’anno, non ci sarà nessuna carrellata di sforbiciate dei tassi da parte dell’Eurotower e tanto meno da parte della Federal Reserve, alle prese con un male di inflazione più forte di quello che affligge Francoforte. E’ anzi possibile che la banca centrale americana torni perfino ad alzare i tassi.

Questa prospettiva, in attesa del dato clou anche per l’America che arriverà sempre domani, ovvero della pubblicazione del parametro preferito dalla Fed per fare il punto sul trend dell’inflazione Usa, ha depresso già da un po’ i Treasury, ovvero i titoli di stato americani, che ieri hanno perso terreno portando i rendimenti a 10 anni a volare anche oltre la soglia del 4,6%.

I sell sui titoli di stato sono scattati non solo a causa del fattore tassi Fed, ma anche per un altro motivo, correlato alla politica monetaria: nella giornata di ieri il Tesoro Usa ha collocato titoli di stato Usa a scadenza a 7 anni e per un valore di 44 miliardi di dollari al tasso del 4,65%, più alto delle attese, evidentemente per attrarre l’offerta degli investitori, che altrettanto evidentemente hanno chiesto un premio più alto per essere invogliati a fare shopping della nuova carta made in Usa.

Il rapporto bid-to-cover, parametro che misura la domanda per i titoli di stato, si è attestato inoltre a 2,43, al di sotto del 2,48 del mese scorso e rispetto alla media di 2,55: altra caratteristica negativa, che indica come non ci sia nessuna corsa sui mercati ad acquistare Treasury, tutt’altro. L’asta dei bond Usa a 7 anni ha fatto seguito tra l’altro al collocamento dell’altro ieri di due bond Usa a scadenza a 2 e a 5 anni, che ha assistito anch’esso a un interesse alquanto tiepido degli investitori, rinfocolando la paura per le sorti del debito federale degli Stati Uniti, che ha segnato anch’esso nuovi record negli ultimi anni e che è salito al 124,7%, stando a quanto è emerso dal dato di marzo. Non solo il debito pubblico italiano, ma anche quello degli States ha infettato dunque i BTP e gli altri titoli di stato dell’area euro, dopo le notizie poco confortanti arrivate dalle varie aste del Tesoro Usa. Non c’è dubbio che i debiti sovrani dell’area euro penderanno letteralmente dalle labbra di Christine Lagarde, soppesando ogni singola parola che la presidente della Bce proferirà nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi di giovedì prossimo, 6 giugno. Nel frattempo, la speranza di un nuovo taglio a luglio è ulteriormente scesa anche dopo le dichiarazioni dell’esponente olandese falco del Consiglio direttivo della Bce, Klaas Knot, che ha ricordato che il timing preciso, la velocità e la stessa portata dei tagli di interesse nell’area euro dipenderanno dai dati. E a tal proposito, riporta Bloomberg, la strategist di Citigroup Jamie Searle ha già scritto che, se è vero che è improbabile che i dati relativi all’inflazione possano mettere in pericolo il taglio della Bce atteso per il mese di giugno, è altrettanto vero che l’impressione è che “la prossima settimana la Bce non potrà dare alcuna indicazione su quello che sarà il timing” delle future sforbiciate dei tassi. Soprattutto, si potrebbe aggiungere, se la Fed di Powell decidesse alla fine non di iniziare a tagliare i tassi, ma di tornare ad alzarli.