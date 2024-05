Inflazione euro +2,6% a maggio, occhio anche all’Italia. Si sfiamma anche outlook più tagli tassi Bce 2024?

Dalla Bce di Christine Lagarde, in questo 2024, solo un contentino ai mercati, con appena due mini tagli dei tassi? Oppure si può sperare in una concessione magari più generosa?

Oggi una risposta è arrivata dal dato relativo all’inflazione dell’area euro, reso noto dall’Eurostat, l’agenzia di statistica dell’Unione europea.

Le indicazioni non sono state del tutto confortanti: nel mese di maggio, il tasso di inflazione del blocco si è attestato infatti al 2,6%, oltre il 2,5% atteso e in accelerazione rispetto al 2,4% precedente.

Reso noto anche il dato relativo all’inflazione dell’Italia, diffuso dall’Istat.

“In Italia, secondo le stime preliminari, nel mese di maggio 2024 l’inflazione misurata dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è salito dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua, come nel mese precedente”, si legge nel rapporto dell’Istat.

“La stabilizzazione del ritmo di crescita – ha spiegato l’istituto – è avvenuta principalmente a causa del “venir meno delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari lavorati (+2,1% da +2,5% di aprile) e di alcune tipologie di servizi (di trasporto e relativi all’abitazione), i cui effetti hanno compensato l’affievolirsi delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore energetico”.

Nel settore energetico, i prezzi hanno mostrato infatti “un profilo tendenziale in netta risalita, pur restando su valori ampiamente negativi (-11,7% da -12,1% del mese precedente)”.

Per quanto riguarda la “dinamica su base annua dei prezzi del ‘carrello della spesa’”, ha continuato l’Istituto Nazionale di Statistica, “la sua discesa (+2,0% da +2,3%), come anche l’inflazione di fondo, che si è attestata al +2,0% (da +2,1%)”.

Così Gabriel Debach, market analyst di eToro, ha commentato i numeri sull’inflazione dell’Italia e dell’area euro:

“Mentre l’Italia ha diligentemente mantenuto sotto controllo l’inflazione interna, questi sforzi, sebbene meritevoli, non sono sufficienti per attenuare la pressione inflazionistica che persiste a livello europeo”. Una situazione, secondo l’analista, che “complica le future decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) e dei mercati, posizionando l’Italia in una condizione delicata: nonostante i progressi interni, il paese è ancora soggetto alle dinamiche economiche esterne che potrebbero annullare gli sforzi nazionali”.

Debach ha fatto riferimento all’inflazione di fondo e a quella relativa al carrello della spesa, che in Italia sono rimaste “stabili al 2%, mentre il comparto alimentare ha visto un aumento della pressione sui prezzi del 0,7%, il primo incremento significativo dal gennaio scorso”, un rioalzo che “è stato parzialmente compensato dal continuo calo dei costi per abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Inoltre, i servizi ricettivi e di ristorazione hanno mostrato la maggiore crescita mensile con un +1,4%, portando il tasso di crescita annuale di questa categoria al +4,5%, il più alto tra le varie categorie”. L’analista di eToro ha in ogni caso rilevato il gap che esiste tra la dinamica dell’inflazione in Italia e quella dell’Eurozona, avvertendo che, “nonostante l’Italia mostri segnali positivi distanziandosi dai picchi di inflazione del 11,6% registrati nell’ottobre 2022, il contesto europeo resta motivo di preoccupazione maggiore”.

Decisamente meno entusiastica, per non dire negativa, la reazione dell’Unione, che ha così commentato il dato relativo all’Italia:

“Secondo i dati provvisori di maggio resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua resta allo 0,8%, come in aprile – ha ricordato il presidente dell’associazione, Massimiliano Dona – la stabilità dell’inflazione tendenziale è una pessima notizia, perché vuol dire che continua la sua corsa come prima. Purtroppo la cruda realtà è che i prezzi, nonostante siano ormai alle stelle, in un solo mese aumentano dello 0,2%, il doppio rispetto ad aprile. Come se non bastasse, i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche che un mese fa avevano registrato una variazione congiunturale nulla, non solo tornano a crescere ma decollano in appena 30 giorni dello 0,7%. Peggio di così non si può”.

Dona ha fatto un esempio pratico:

“Per una coppia con due figli, l’inflazione tendenziale pari allo 0,8% significa, nonostante il risparmio sulla voce Abitazione ed elettricità pari a 443 euro, un aumento del costo della vita pari a 94 euro su base annua, anche se ben 185 euro servono solo per far fronte ai rincari del 2,3% dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 53 euro, ma sono necessari ben 168 euro in più per mangiare e bere. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con un aggravio di 220 euro soltanto per nutrirsi e dissetarsi”. Detto questo, dall’Istat oggi sono arrivati anche i numeri del Pil dell’Italia, che hanno indicato una crescita del Prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, pari a +0,3% nel primo trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% nei confronti del primo trimestre del 2023. Su base annua, il Pil dell’Italia è salito dunque a un ritmo più solido dei dati preliminari, che avevano indicato una espansione al ritmo dello 0,6%. ” La variazione acquisita per il 2024 è pari a +0,6%, quella diffusa il 30 aprile 2024 era stata del +0,5%”, ha precisato ancora l’Istat. Attenzione tuttavia al dato relativo al fatturato dell’industria e dei servizi, comunicato anch’esso oggi. Così l’Istituto Nazionale di Statistica:

“A marzo si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali sia in valore (-2,9%) sia in volume (-2,3%), con dinamiche negative sul mercato interno ( 3,3% in valore e -2,7% in volume) e su quello estero (-1,9% in valore e -1,5% in volume). Per il settore dei servizi, si osserva una flessione dell’1,1% in valore e dell’1,5% in volume”.

I dati resi noti nella giornata di oggi, in particolare quello relativo all’inflazione dell’area euro, sono stati gli ultimi significativi diffusi prima della grande svolta di politica monetaria firmata dalla Banca centrale europea, attesa per giovedì prossimo, 6 giugno 2024. Una svolta che potrebbe essere definita epocale, dopo quei rialzi dei tassi che Lagarde & Co. hanno lanciato a un ritmo praticamente incessante, in ogni riunione del Consiglio direttivo della Bce, dal luglio del 2022 a settembre del 2023, nonostante gli appelli più o meno accorati a fermare la sfilza di strette monetarie arrivati da più parti: inizialmente soprattutto dal governo Meloni, poi anche da economisti di rilievo, che hanno scongiurato all’Eurotower di smettere di alzare il costo del denaro a danno dei fondamentali dell’economia dell’Eurozona, paventando il rischio di una recessione.

Se il dato relativo all’inflazione dell’Italia si è confermato in linea con le attese, quello dell’area euro ha rinfocolato il dubbio sulla capacità della Bce di tagliare i tassi, nel corso del 2024.

In primo piano soprattutto il dubbio di un altro taglio dei tassi da parte dell’Eurotower nel mese di luglio, eventualità su cui i mercati avevano iniziato a scommettere settimane fa, e che ora sembra farsi sempre più improbabile.

Il dato di oggi reso noto dall’Eurostat ha messo in evidenza che, tra le principali componenti dell’inflazione dell’Eurozona, la crescita più forte è attesa soprattutto per l’inflazione dei servizi: i numeri preliminari diffusi oggi indicano infatti una crescita pari a +4,1%, in rafforzamento rispetto al +3,7% di aprile.

Euro area #inflation expected to be 2.6% in May 2024, up from 2.4% in April. Components: services +4.1%, food, alcohol & tobacco +2.6%, other goods +0.8%, energy +0.3% – flash estimate https://t.co/YCuDQ7Ba2Y pic.twitter.com/LR2O3vGNdm — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 31, 2024

Va ricordato che proprio il nodo dell’inflazione dei servizi, in più di una occasione, è stato messo in evidenza dalla presidente della Bce Christine Lagarde tra i principali ostacoli di un indebolimento sostenibile della dinamica dei prezzi. Sono saliti invece in misura inferiore i prezzi di alimentari, alcol e tabacco (2,6%, rispetto al +2,8% di aprile), mentre la componente dei beni industriali ha assistito a un aumento dei prezzi pari a +0,8%, in rallentamento rispetto al +0,9% precedente).

Si è attenuato tuttavia nel blocco il trend al ribasso della componente energetica che, dopo il calo dello 0,6% di aprile, è tornata a salire a maggio, con un rialzo pari a +0,3%.

Nel commentare i numeri relativi all’inflazione euro Carsten Brzeski, responsabile globale della divisione macro di ING, ha sottolineato che l’interrogativo che rimane sui mercati è su quante volte la Bce di Christine Lagarde potrà tagliare i tassi. In realtà, considerato il fatto che nelle ultime settimane i dati macro pubblicati dal fronte macroeconomico dell’area euro hanno messo in evidenza non solo una inflazione più persistente ma anche una dinamica dei salari più forte delle attese e Pil che hanno accelerato a ritmi superiori rispetto alle stime del consensus, Brzeski ha detto che le informazioni a disposizione della Bce potrebbero andare in teoria “contro un taglio dei tassi anche la prossima settimana”, dunque in occasione del meeting del Consiglio direttivo di giovedì prossimo, 6 giugno. Tuttavia, la Bce a questo punto è praticamente obbligata a tagliare. “La comunicazione stessa della Bce nel corso di questi ultimi due mesi ha reso quasi impossibile non tagliare”, ha fatto notare Brzeski. Per l’Eurotower, a questo punto, una soluzione potrebbe essere quella di procedere “molto gradualmente” a seguito del meeting di giugno, nella riduzione dei tassi, per fare in modo che il loro valore rimanga a un livello restrittivo che continui a frenare la crescita del Pil, del credito e dell’inflazione.

Un commento che ha messo in evidenza la posizione scomoda in cui si trova la Bce, incapace a quanto pare di imbrigliare la crescita dell’inflazione dell’area euro in base ai suoi desiderata è arrivato oggi anche dall’economista Daniel Lacalle. In un post pubblicato su X, Lacalle @dlacalle_IA ha sottolineato come, a suo avviso, la Bce non possa certo vantare una vittoria nei confronti dell’inflazione dell’area euro. Non a fronte di un indice dei prezzi al consumo che, così come reso noto oggi dall’Eurostat, è salito a maggio del 2,6% su base annua. Lacalle ha dato anche una ragione di questa inflazione così ostinata. “La politica fiscale sta sabotando la politica monetaria stampando moneta senza alcun controllo. Con questa informazione, un taglio dei tassi non trova giustificazione”.

Inflation in the euro area rose to 2.6% in May. There is no real victory on inflation. Fiscal policy is sabotaging monetary policy by printing currency without control. A rate cut with this information is unwarranted. pic.twitter.com/tQyBP1vUjf — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) May 31, 2024

Sui mercati si affievoliscono sempre di più le scommesse su una carrellata di tagli ai tassi, nel corso del 2024, da parte della Bce di Lagarde. Bloomberg riporta in particolare che i mercati monetari scommettono ancora su un taglio dei tassi, la prossima settimana, pari a -25 punti base. Tuttavia, i trader ormai scommettono su appena due tagli dei tassi nel corso del 2024, con la probabilità di un terzo taglio dei tassi pari ad appena il 25%. Più dovish sono le aspettative degli economisti. In particolare David Powell, economista senior dell’Eurozona di Bloomberg Economics, ha detto di credere in “un processo di disinflazione che sta andando avanti bene e che, probabilmente, proseguirà nel corso dell’estate”, fattore che “dovrebbe rendere possibili tagli aggiuntivi nel secondo semestre dell’anno”. Tuttavia, “il rischio chiave è rappresentato dal percorso dell’inflazione dei servizi”. E le sorprese potrebbero non essersi concluse visto che, dopo la pubblicazione del dato relativo all’inflazione dell’area euro, i mercati attendono per la giornata di oggi anche la diffusione del parametro preferito dalla Fed per valutare il trend dell’inflazione, ovvero la pubblicazione del PCE core: un trend dei prezzi più forte delle attese anche negli Stati Uniti farebbe scattare sull’attenti, di nuovo, non solo la Federal Reserve, ma anche la Bce. Già diverse volte in passato, le brutte notizie arrivate dal fronte macroeconomico Usa hanno contagiato di fatto l’area euro, con effetti negativi che sono andati a colpire soprattutto i titoli dei debiti sovrani del blocco.

Un commento sul trend dell’inflazione dell’area euro è stato rilasciato anche da Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm che ha commentato il dato sottolineando che lo “sviluppo che rappresenta una sfida per la Bce, in vista della riduzione dei tassi preventivata dal consensus per la prossima settimana, quando l’Eurotower si riunirà”.

“Inoltre – ha messo in evidenza Flax – l’inflazione annua core è aumentata a maggio, sollevando il timore che nei prossimi mesi possa stabilizzarsi intorno al 3% anziché al 2%”. Di conseguenza, “anche se questa situazione potrebbe non alterare i piani di Francoforte per giugno, l’andamento dei dati futuri potrebbe indurre a una rivalutazione della situazione”, il che significa che “la sfida per la Bce è che l’ultimo miglio della corsa verso l’obiettivo di inflazione al 2% potrebbe rivelarsi più arduo del previsto, con diminuzioni incrementali stimate più probabili”.