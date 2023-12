Bce, ecco il calendario delle riunioni del 2024

Di seguito viene presentato il calendario delle riunioni della Banca Centrale Europea (Bce) per l’anno 2024, suddivise per tipologia.

Riunioni BCE di politica monetaria

Ecco le date delle riunioni di politica monetaria, ciascuna delle quali seguita da una conferenza stampa.

25 gennaio a Francoforte;

a Francoforte; 7 marzo a Francoforte;

a Francoforte; 11 aprile a Francoforte;

a Francoforte; 6 giugno a Francoforte;

a Francoforte; 18 luglio a Francoforte;

a Francoforte; 12 settembre a Francoforte;

a Francoforte; 17 ottobre ospitato da Banka Slovenije;

ospitato da Banka Slovenije; 12 dicembre a Francoforte.

Altri meeting della BCE

Di seguito, gli appuntamenti in cui non verranno prese decisioni di politica monetaria:

21 febbraio a Francoforte;

8 maggio a Francoforte;

22 maggio ospitato dalla Central Bank of Ireland;

19 giugno (virtuale);

1° luglio (virtuale);

25 settembre (virtuale);

13 novembre (virtuale);

27 novembre (virtuale).

Infine, le date dei General Council meeting, tutti in modalità virtuale:

21 marzo;

20 giugno;

26 settembre;

28 novembre (ibrido virtuale-Francoforte).

Cos’è successo nell’ultima riunione del 2023?

Nell’ultima riunione del 2023, a dicembre, la Bce ha mantenuto invariati i tre tassi di interesse di riferimento: per le operazioni di rifinanziamento principali al 4,5%, operazioni di rifinanziamento marginale al 4,75% e quello sui depositi presso la banca centrale al 4,00%.

L’istituto ha ribadito che i tassi di interesse di riferimento della Bce si collocano su livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno dell’inflazione verso il target del 2% nel medio termine. I funzionari continueranno a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati della restrizione.

Inoltre il Consiglio direttivo ha deciso di avanzare nella normalizzazione del bilancio dell’Eurosistema. Esso intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP) nella prima parte del 2024. Nella seconda parte dell’anno il portafoglio del PEPP verrà ridotto di 7,5 miliardi di euro al mese, in media, mentre i reinvestimenti verranno terminati alla fine del 2024.

Le ultime proiezioni economiche della Bce stimano un’inflazione core media al 5,0% nel 2023 (da 5,1%), al 2,7% nel 2024 (da 2,9%), al 2,3% nel 2025 (da 2,2%) e al 2,1% nel 2026. Per quanto riguarda il Pil, invece, è attesa una crescita media dello 0,6% nel 2023, dello 0,8% nel 2024 e dell’1,5% sia nel 2025 sia nel 2026.

La presidente Christine Lagarde ha affermato che i funzionari non dovranno assolutamente abbassare la guardia e che nel meeting non si è discusso affatto di tagli ai tassi.